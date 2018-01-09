【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一個別發展，醫保和金融股受壓。道瓊斯指數下跌 0.1% 至 25,283 點；標準普爾指數上升 0.2% 至 2,748 點；納斯達克指數上升 0.3% 至 7,157 點。亞特蘭大聯儲總裁表示今年加息步伐可以較去年慢些。

油價週一上升，紐約 2 月期油上升 0.5% 至每桶 61.73 美元。金價下跌，因美元上升。紐約 2 月期金下跌 0.1% 至每盎司 1,320.4 美元。

香港和內地股市週一上升。發改委支持內地煤炭企業之間併購重組，加上內地暴雪影響冬煤運輸，提振煤炭股跑贏大市，兗州煤業（1171.HK）及中煤能源（1898.HK）股價急漲 13.8% 及 10.2%；有報道稱玖龍紙業（2689.HK）及理文造紙（2314.HK）上調廢紙價格， 二者分別上漲 6.0% 及 6.4%；啤酒股受壓。個股方面，有消息指騰訊（700.HK）與緬甸社交平台 MySQUAR 洽談合作，股價上漲 1.2%。恒生指數上升 0.3% 至 30,900 點，國企指數上升 0.2% 至 12,235 點，香港股市成交金額增加 7.0% 至 1,338 億港元。上證綜合指數上升 0.5% 至 3,409 點，滬深兩市成交金額增加 13.0% 至 5,623 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 吉利汽車（175.HK）宣佈 2017 年 12 月總銷量 15.4 萬部，按年增長 41.9%，2017 年全年總銷量 125 萬部，同比增長 62.8%，完成經修訂全年銷量目標 110 萬部之 113.4%。公司於 2018 年之銷量目標為 158 萬部（包含領克品牌汽車之銷量目標），同比增長 26.7%。

◇ 港交所（388.HK）行政總裁李小加接受訪問時表示擬簡化部分使用抵押品的管理規定，及取消或下調股票印花稅等多項措施，以提高港股成交量，但需待證監會及政府批准；另外，公司亦正考慮在部分新產品推出時，向市場提供回扣。然而，政府發言人表示不會檢視股票交易印花稅。

◇ 中國糧油（606.HK）發佈盈利預告，公司預計 2017 年將錄得股東應佔溢利約 30 億港元，同比增長 111.4%。主要因年? 完成了併購小包裝食用油業務同時完成了出售生化及生物燃料業務，預計錄得一次性出售淨收益約為 9 億港元，加上各經營分部之整體溢利顯著增長所致。現價相當於約 6.3 倍 2017 年市盈率。

◇ 創維數碼（751.HK）公佈 2017 年 4-12 月電視機總銷售量同比下跌 5.4% 至 1,226 萬台。單計 12 月份，公司電視機總銷售量為 177 萬台，按年增加 2.1%，因海外市場銷量為 88.9 萬台，按年大增 63.4%，抵消中國市場銷量同比倒退 25.9% 至 88.3 萬台的不利影響。4-12 月之銷量跌幅較 4-11 月之倒退 6.5% 有所收窄，而 12 月銷量增速較 11 月之 0.7% 有所加快。

◇ 惠理集團（806.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔綜合利潤將同比大幅增至 20 億港元（2016 年為 1.4 億港元），主要因表現費增加至 25 億港元（2016 年為 1,080 萬港元），未計其他收益及虧損至經營利潤則增至 22 億港元（2016 年為 2.0 億港元）。現價相當於約 7.9 倍 2017 年市盈率。另外，公司建議宣派特別股息。

◇ 耀才證券（1428.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2018 財年首三季度（截止 2017 年 12 月 31 日）稅後收益約為 3.5 億港元，同比大增 80.6%，主要受惠於市場氣氛暢旺及成交大增，繼而帶動公司證券經紀佣金收入及孖展融資之利息收入大幅上升所致。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)