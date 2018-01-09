禹洲地產(01628-HK)榮膺“深港通最具投資價值獎”

2018年1月8日，中國房地產前40強企業，禹洲地產(01628-HK)公布，於《中國融資》雜志社主辦、皓天財經集團承辦的“2017第三屆中國融資上市公司大獎頒獎典禮”中，禹洲地產榮膺“深港通最具投資價值獎”。

禹洲地產榮膺“深港通最具投資價值獎”

“2017年中國融資大獎”頒獎典禮旨在為優秀企業提升在全球資本市場中的品牌影響及美譽度，加深境內外投資者對企業的關註與了解，同時促進企業與投資者的深度溝通，展現企業價值，提高企業關注度。自創辦以來，該獎項盛會憑借評審機制的公平公正性及評審委員會的權威性，得到了各界的廣泛關注和高度認可。禹洲地產今年憑借優良的經營業績、一貫高盈利水平及高派息分紅政策等優勢，成功榮獲“2017深港通最具投資價值獎”之殊榮。

“深港通最具投資價值獎”為禹洲地產於2018年伊始獲得之首個殊榮。2017年，開拓了禹洲地產關鍵的發展時期；在“區域深耕，全國領先”的新發展戰略下，正式踏上千億征途。年內，公司合約銷售額實現人民幣403億，圓滿完成上調後的全年目標。公司通過收並購、招拍掛及多種模式納儲；產品持續升級，建立完整的產品體系，品牌優勢逐步凸顯。

禹洲堅持平衡規模、利潤及風控的“三架馬車”，在保證增長速度的同時，也絕不犧牲高毛利，高派息，高財務穩定性的企業特色。境內外知名券商均對集團業務能力及未來發展一致看好，給予正面評級，花旗、瑞信、中銀國際、招銀國際、招商證券、麥格理、中泰國際、農銀國際、華泰證券、聯昌國際等於年內多次推薦及上調目標價，而西南證券、國信證劵、中金、越秀證券及申萬宏源於17年發布首次覆蓋報告。兩大評級機構穆迪及標普分別上調禹洲地產主體評級分別至“Ba3”及“BB-”，評級展望為穩定，反映了國際知名評級機構預計公司將維持合約銷售及收入高速增長、高毛利率、充裕的流動性以及審慎的債務增長。公司的股票成交量亦由年初的每日約500萬股大幅提升至年底約1,200萬股，且獲更多國內投資者認可及看好禹洲地產，通過深港通購買比例實現逾4倍的增長。

董事局主席林龍安太平紳士表示：“ 這次榮獲《中國融資》頒發‘深港通最具投資價值獎’，是對我們公司的肯定和認可。未來我們將繼續努力秉承更優質的企業管治，不斷提升和完善企業的管理及業務能力，全面提升我們的綜合實力及品牌優勢。未來我們將繼續秉承‘全國布局，區域深耕’的理念，持續優化五大都市圈的布局，向千億目標穩步邁進；盡我們的最大努力，用心經營，務求為股東帶來最佳的回報。”

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