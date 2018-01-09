法興：港市今年權證成交達5兆港元 年增近2成

港股牛氣沖天，窩輪及牛熊證市場亦日趨活躍，法興證券估計，今年全年輪證總成交將高達 5 兆元 (港元，下同)，較去年的 4.2 兆元多出近 2 成，而與國指掛鈎的輪證將成為市場焦點。

《星島日報》引述法興證券上市產品銷售部副總裁周翰宏認為，隨著國指今年將會納入民企以及紅籌，再加上「H 股全流通」試點即將進行，今年國指相關產品將較受歡迎。

法興證券上市產品銷售部亞太區主管陳其志預計，國指牛熊證佔牛熊證市場成交比例，將由去年不足 1%，今年料可增至 2% 至 3%。

周翰宏指出，去年下半年輪證總成交額，較去年上半年上升 37.8%，主要由於下半年投資氣氛轉趨熱烈，當中以騰訊 (0700-HK) 以及平保 (2318-HK) 的認購證以及牛證吸引較多資金流入。更重要的是，國指將有機會加入新經濟股份作為新成員，令國指有炒作空間，上述因素，都令其相信今年國指表現將跑贏恒指。

他預估，輪證成交通常佔整體大市成交約 2 成，如果今年的整體大市成交額，長期維持在 1000 億元的水平，則今年輪證總成交可望增至 5 兆元，較去年增加 19%。

滙豐環球資本市場機構客戶及財富管理銷售亞洲區聯席總監劉嘉輝指出，今年港股的波動性比去年更大。

周翰宏最後建議投資者，今年可留意下列銀行股及新經濟股，包括匯控 (0005-HK)、恒生 (0011-HK)、中銀 (2388-HK)、建行 (0939-HK)、工行 (1398-HK)、招行 (3968-HK)、騰訊 (0700-HK)、舜宇光學 (2383-HK)、瑞聲科技 (2018-HK)、平保及眾安在線 (6060-HK)。