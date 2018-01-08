抵償債務賈躍亭虧本甩賣 閃電離職樂視系撤出酷派

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2017年末，北京證監局責令賈躍亭于當年12月31日前回國。但限期已到賈躍亭本人還是沒有回來，不過賈躍亭夫人甘薇卻受委託回國處理債務問題。 就在甘薇回國不久，此前在港股上市的酷派集團(02369-HK)就宣佈最大單一股東的賈躍亭大量折價減持其股份，並失去第一股東的地位。 《每日經濟新聞》記者注意到，此次賈躍亭對於酷派集團的減持並不意外，因為在2017年11月賈躍亭已經辭去了酷派集團主席、執行董事等職務。而在賈躍亭減持酷派股份後，三位剛入職酷派董事會不到兩個月的樂視系董事又閃電離職。 減持酷派股份獲8億港元 在2018年1月4日，酷派集團宣佈獲Leview Mobile HK Limited（以下簡稱LMHK，為賈躍亭全資控股）告知，LMHK已向威日創投出售了約8.97億股酷派集團的股份，成交價格為0.9港元，總金額達約8.07億港元。 在股權轉讓交易完成後，賈躍亭不再是酷派集團的單一最大股東，而威日創投成為最大的單一股東。賈躍亭在減持後還持有酷派集團10.95%的股份，而威日創投持有酷派集團17.83%的股份。資料顯示，威日創投是一家在英屬維爾京群島註冊成立的公司。 《每日經濟新聞》記者注意到，早在2015年6月，賈躍亭就以LMHK的名義以每股3.508港元的單價買入了約7.8億股酷派集團的股份，購買金額達到了27億多港元。而在2016年8月，賈躍亭又以每股1.9港元的價格完成了對酷派集團的增持，增持金額達到了10.48億港元，增持後成為酷派集團最大單一股東，持股比例升至28.83%。而此次的減持價——每股0.9港元僅為賈躍亭首次買入單價的約四分之一。 事實上，在賈躍亭2015年買入酷派集團股份之後，酷派集團股價就開始持續下跌。從2015年6月份的每股2.9957港元跌至了目前的0.72港元（股價前複權處理）。而酷派集團自2017年3月31日起一直停牌至今。 樂視系人馬退出酷派 在此前兩年多的時間里，由於最大單一股東的變化，酷派集團的董事會也是出現頻繁的人事變動。而此次賈躍亭減持及退出最大股東地位，也讓樂視系的董事會成員在上任不足兩個月的時間後又閃電離職。 在2015年賈躍亭入股酷派集團之後，便被委任為執行董事，隨後又升至公司主席。而樂視網董事劉弘、樂視負責財務管理事務的張巍也先後成為酷派集團執行董事。 不過，僅坐上主席位置一年多的賈躍亭卻在2017年11月辭去了董事會主席、執行董事等多個職務。《每日經濟新聞》記者注意到，在賈躍亭卸任酷派集團主席的同時，三名樂視系的高層被委任為酷派集團的非執行董事。樂視副總裁馬麟、王俊民及前樂視副總經理楊永強被委任為酷派集團非執行董事。 然而，就在賈躍亭減持酷派後的第二天（1月5日），張巍、馬麟、王俊民、楊永強便宣佈分別辭任執行董事及非執行董事職務。而目前，此前三年內上任的樂視背景的董事會成員僅有劉弘任董事會主席一職，非執行董事職位已無樂視高層人員擔任。 “砸鍋賣鐵”來還債 目前，賈躍亭面臨的困境及信任危機已不用贅述，不過近期賈躍亭夫婦的一系列行為卻使得這一困局看到了發展的希望。 首先賈躍亭在自己微博上發佈了關於《北京證監局責令賈躍亭回國履責通告》的回應函，稱“我一定竭盡全力解決債務問題，想盡一切辦法彌補造成的負面影響和損失。”隨後甘薇也在微博表示：“受老賈委託，我將負責賈躍亭在國內的債務問題。”另外，從甘薇微博也可以看到，賈躍亭大幅度折價賣出酷派集團的股份並籌集的資金，就是用于解決債務問題。甘薇在微博中表示，出售酷派股份，轉讓價款8.07億港元直接被招商銀行抵消對應的部分債務（原債務本息約14億港幣），償債比例近60%。