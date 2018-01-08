玖龍(02689-HK)理文(02314-HK)齊上調廢紙價格 晨鳴紙業(01812-HK)早已加價

內地「紙引未來」網報道，玖龍紙業(02689-HK)、理文造紙(02314-HK)1月6日起上調廢紙價格，加幅為每噸30至50元(人民幣.下同)。

另外，繼日前晨鳴紙業(01812-HK)發布加幅高達10%的漲價通知後，最新又有多家紙廠宣布加價，加價幅度為200至300元/噸，其中盈泰紙業1月6日起原紙價格上漲300元/噸。

內地《北京商報》2018年1月2日-3日，全國24家造紙廠的最新廢紙報價中，22家紙企上調了廢紙價格，幅度在30-100元/噸；僅2家選擇了下調廢紙價，幅度在20-40元/噸。

據悉，華東地區15家紙企中，13家上調50-100元/噸，2家下調20-40元/噸 ，華南地區9家上調30-100元/噸。其中，山東棗莊海象紙業廢紙價格上調100元/噸，浙江紹興華宇紙業廢紙價格上調50元/噸，江蘇淮安國聖紙業廢紙價格上調100元/噸。

值得注意的是，自2017年10月以來，短短20天的時間，廢紙價格走勢就呈現出多種狀態：9月末開始到國慶長假期間，廢紙價格曾接連兩周下調，下調幅度為100-200元/噸；長假結束後，廢紙價格迎來全面上漲，31家紙廠上調廢紙價格，漲幅在20-200元/噸不等；隨後廢紙的價格走勢則漲跌互現。11月初，全國91家造紙廠有86家下調了廢紙價，下調幅度為20-300元/噸，也有個別廠家選擇暫停收購。12月末廢紙價格再次暴跌，33家紙廠最高下調200元/噸。

據了解，目前定價權主要集中在下遊大型造紙廠手中。2017年以來，廢紙價格最高達3300元/噸，10月中旬經歷了跳崖式下挫，之後出現了幾輪小幅反彈。今年8月，環保部發布新版《進口廢物管理目錄》，其中將未經分揀的廢紙由限制進口調整為禁止進口，回收(廢碎)紙及紙板被列入了“禁止名單”，也開啟了紙張價格快速上漲的通道。據相關專家表示，此次價格的上調主要是前期調整後市場出現反彈，其次是進入春節備貨期需求增長，下遊紙箱廠需求逐漸增加。預計，2018年廢紙價格難以回到今年峰值。

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