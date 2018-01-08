【香港地產】美聯：10大屋苑2018年首週末錄約11宗成交

據美聯物業分行統計，2018年首週末(1月6日至7日) 10大藍籌屋苑錄得約11宗買賣成交，較對上一個週末(2017年12月30日至31日)錄得約21宗，下跌約47.6%，為4個週末新低，當中4屋苑未錄成交。至於按15大屋苑統計，週末則錄得約14宗買賣成交，按週減少約44%。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，踏入新一年，樓市需求續殷切，不少準買家積極尋找入市機會，即使今年本港有機會跟隨美國加息，但息口仍然低企，支持購買力陸續釋出，因此近期市場大額豪宅交投不乏、二手破頂成交頻現。然而，不少二手「筍盤」早前被消化，多個屋苑出現盤源短缺情況，加上普遍業主惜售，叫價更強硬，需買家出新高價才承接，故窒礙二手買賣。布少明認為，隨着多個發展商積極推售新盤，將會刺激市場購買力湧現，並逐步由二手市場流入新盤市場。

按美聯物業10大屋苑中各區指標屋苑剛過去的週末成交量分佈統計，九龍區方面，4個指標屋苑包括麗港城、黃埔花園、新都城及美孚新邨，週末錄得約4宗成交，按週無升跌。港島區3個指標屋苑包括太古城、康怡花園及海怡半島週末成交約2宗，較對上一個週末減少5宗，跌幅71.4%。至於新界區3個指標屋苑包括荃灣中心、沙田第一城及嘉湖山莊，共錄得約5宗成交，按週減少5成。

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