劉怡翔：從小眾走向主流：繼續推動綠色金融

在新一年的第一個工作周，好消息可謂接踵而來。首先是香港品質保證局推出「綠色金融認證計劃」，實在是推動香港綠色金融發展的一個重要的里程碑。錦上添花的是，太古地產(01972-HK)也在這周首度發行綠色債券，亦是全港首個通過香港品質保證局的獨立評估程序而獲頒認證的綠色債券。

猶記得兩年前我仍然是財經事務及庫務局副局長的時候，聯同當時的環境局副局長陸恭蕙Christine，首次約見香港品質保證局代表的情景。我們當時躊躇滿志地討論推出為綠色金融發行者提供第三方認證服務的可能性，但感覺是確實不容易，因為當時雖然有個別人士關注綠色金融，但是認識綠色金融產品的人並不多，而綠色債券亦並未引起本港企業或投資者廣泛的興趣。

讓人欣慰的是，香港這個國際金融中心正見證著綠色金融從小眾走向主流。金融發展局由Tim Freshwater牽頭的小組在2016年5月發表有關發展香港成為區域綠色金融中心的報告，而政府在短短一年多已經落實推展當中的兩項重要建議。

第一項建議是由政府和公營機構管控的發行人發行基準綠色債券，以推動綠色金融在香港的發展。行政長官在2017年10月發表的施政報告中，提出在2018/19財政年度發行政府綠色債券，以彰顯政府對可持續發展的支持和應對氣候變化的決心。事實上，在香港發行綠色債券的公、私營機構也越來越多，涵蓋不同幣種、年期，好像港鐵公司(00066-HK)、青山發電、領展(00823-HK)、中華煤氣(00003-HK)和國家開發銀行等已相繼在香港發行綠色債券，我相信今年會見到更多，因為香港機場管理局已宣布會在香港發行綠色債券，而港鐵公司亦表示有意根據市場情況及公司的融資需求，在香港發行更多的綠色債券。

金融發展局的另一項建議是為綠色金融項目和證券設立綠色金融標籤計劃，從而吸引新發行人和新投資者來港。香港品質保證局的「綠色金融認證計劃」就正正實現了這個重要的建議。香港品質保證局是由香港政府於1989年成立的非牟利機構，提供各類認證及評審服務，推動工商界和社會機構提升管理水平和競爭力。香港品質保證局亦積極創新，以該局的「葡萄酒儲存管理體系認證計劃」為例，就是國際上首個相關的認證計劃。

同時，香港品質保證局在環境、社會及企業管治（ESG）範疇有不少的經驗，除了推出香港品質保證局社會責任指數（CSR Index）之外，也為企業提供可持續發展報告的驗證服務等等。在「綠色金融認證計劃」制訂過程中，香港品質保證局就參考了多個國際及國家標準，包括《聯合國氣候變化框架公約》的清潔發展機制（Clean Development Mechanism）、中國人民銀行公告〔2015〕第 39 號及其附件《綠色債券支持項目目錄》（Green Bond Endorsed Project Catalogue），以及國際資本市場協會的《綠色債券原則》（Green Bond Principles）等。

「綠色金融認證計劃」提供兩種認證，即綠色金融發行前認證及發行後認證，以評估綠色金融工具和投資項目的資格，可協助發行者吸引更多潛在的綠色金融投資者。而透過綠色金融證書及認證標誌，亦提高了綠色債券市場的透明度和認可水平，使市場參與者對綠色投資產品和項目更有信心，有助促進綠色資產管理服務。

展望未來，我們有決心，讓更多發行者、投資者、業界和大眾認識綠色金融的理念；亦有信心，香港會朝著現時的方向繼續前進，加快步伐，成為區域綠色金融中心。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)