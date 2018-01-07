寶能系進軍博彩業：姚建輝名下中國金洋(01282-HK)入股藍鼎國際(00582-HK)

寶能系將目光瞄向了博彩業。

1月5日晚間，中國金洋(01282-HK)公告稱，公司通過其間接全資附屬公司收購了藍鼎國際(00582-HK)13.5萬股股份，每股作價0.295港元，共斥資3.98億港元。收購完成之後，中國金洋共持有藍鼎國際25.7萬股股份，持股比例為1.74%。

中國金洋的控股股東兼主席為姚建輝，其為深圳寶能投資集團有限公司董事長姚振華的弟弟。中國金洋被認為是“寶能系”在香港的資本運作平台。

2015年8月，寶能系掌舵人之一姚建輝實際控制的離岸公司天馬發展有限公司通過認購的方式成為中國金洋的控股股東，寶能系對中國金洋的持股比例超過7成。

中國金洋在港股市場原叫世達科技，2009年7月在開曼群島註冊成立。公司主要從事自動化相關設備貿易並提供相關服務、金融服務、制造一系列高科技及新能源產品、物業投資發展和證券投資。根據世達科技的公告，其以每股作價0.18元向八名投資者配售合共186.11億股新股，每股配售價較停牌前折讓82.35%。

配股完成後，其中三名投資者包括姚建輝、前海人壽及葉偉青被視作一致行動人，共持股72.49%。其中，姚建輝持股約50.01%；前海人壽持股19.59%，其實際控制人為姚振華；葉偉青持股2.89%。

2015年11月2日，世達科技更名為中國金洋集團。隨後姚建輝又於今年2016年5月耗資338萬港元增持中國金洋，持股占比上升至50.04%，隨後又進一步上升至50.06%。最新數據顯示，姚建輝目前在公司的持股比例為48.79%。

中國金洋2017年半年報數據顯示，截至2017年6月30日，公司資產總值為75.85億港元，收入3.37億港元，總負債23.27億港元，

中國金洋入股的這家藍鼎國際主營主要發展和運營綜合休閑和娛樂度假村、博彩業務和物業發展。

藍鼎國際旗下目前擁有三個項目，分別為濟州神話世界和一家位於韓國濟州凱悅酒店的藍鼎娛樂場。藍鼎國際表示，要將藍鼎品牌打造成為博彩及娛樂界的世界級品牌。

2013年4月，藍鼎與韓國濟州島簽訂協議備忘錄，擬投資韓國濟州島神話歷史公園旅遊地產項目，該項目允許興建酒店、賭場、娛樂場所及別墅等。

藍鼎國際號稱要將濟州神話世界打造成為世界級綜合度假勝地。藍鼎國際表示，濟州神話世界是公司的業務焦點，目前已經在2017年分階段開幕，預計整個項目將在2019年開業。

根據現有的發展計劃，該項目將建有包括高級酒店及別墅酒店和其他會議與展覽設施、一個博彩設施、一個主題公園與購物及其他娛樂旅遊設施，以及總建築面積約為132265平方米的公寓、別墅、平房及其他住宿設施。其中的酒店將為濟州島首家六星級酒店。

2014年4月，藍鼎國際以約8.76億港元的價格，收購了韓國濟州島從事博彩業務的公司Strategic Dragon Global Limited。借助這一收購，藍鼎國際獲得了進軍博彩業的第一張門票，得以在韓國濟州島凱悅酒店，以Beluga Ocean Casino的商標經營博彩業務。

藍鼎國際目前計劃將藍鼎娛樂場由現址遷往濟州神話世界，作為該度假村內其中一項核心設施。倘搬遷計劃成功實行，藍鼎娛樂場將成為相當於其現有面積七倍的娛樂場，設有超過150張賭台及185台老虎機，現有28張賭台和16台老虎機。通過此舉不僅鞏固濟州神話世界作為國際旅遊景點的地位，還可以提升藍鼎娛樂場在濟州當地及全球國際博彩業界的競爭力。

財務數據顯示，藍鼎國際2015年稅後虧損10.86億港元，2016年虧損進一步擴大，稅後虧損13.21億元。

中國金洋表示，此次收購藍鼎國際股份的理由是因為“隨著開展位於韓國濟州的一個占地超過250萬平方米的綜合休閑及娛樂度假村勝地濟州神話世界的營運，藍鼎國際將擁有其中一個最大規模的綜合度假村的權益，董事會相信，此次收購將可分散集團現時股份投資組合，以及可以為集團帶來長遠客觀回報。”

此前，藍鼎國際曾表示，公司現在正尋覓機會多元化發展至東南亞新興市場，公司認為該類市場增長潛力優厚而且投資環境好。

藍鼎國際2017年半年報數據顯示，截至2017年6月30日，公司資產凈值為128.72億港元，收入約8.46億港元，盈利4041萬港元，負債總額高達21.01億港元，現金及現金等價物約13.65億港元。

澎湃新聞記者 李曉青

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