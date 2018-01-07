商務部：中國周六起限制對朝出口原油和油品 禁止進口部分農產品

路透北京1月6日 - 中國商務部周五稍晚稱，為執行聯合國安理會第2397號決議，將自1月6日（周六）起全面禁止對朝鮮出口鐵、鋼和其他金屬、工業機械、運輸車輛；並限制對其出口原油及精煉石油產品。

商務部網站刊登的公告並稱，自1月6日起，全面禁止自朝鮮進口部分糧食和農產品、包括菱鎂礦和氧化鎂在內的泥土和石料、木材、機械、電氣設備和船只。

商務部稱，根據安理會決議，自2017年12月23日至2018年12月22日及之後的每12個月期間內，各國對朝原油出口不得超過400萬桶或52.5萬噸。

另外，自2018年1月1日至2018年12月31日，聯合國各成員國對朝鮮出口精煉石油產品不超過50萬桶；當接近數量上限時，中國政府主管部門將根據出口情況發布公告，暫停當年對朝鮮出口精煉石油產品。

進口方面，在聯合國決議通過日（12月23日，不含當日）之前已簽訂書面貿易合同且在2018年1月22日24時前辦理完畢海關進口手續的，可予以放行。

自2018年1月23日零時起，不再辦理上述產品進口手續（包括海關已接受申報但尚未辦理口岸放行手續的貨物），此後進境的上述產品一律按禁止進口貨物處理。

中國商務部周二稱，近日聯合國安理會通過第2397號決議，規定2018年1月1日起各成員國每年對朝鮮出口精煉石油產品不得超過50萬桶（約合6萬噸），中方將按照中國有關法律，繼續全面、準確、認真、嚴格執行安理會對朝鮮制裁決議。

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