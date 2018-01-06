去年全球57家「獨角獸」誕生 中美共佔50家

《東方日報》引述外媒報道，近日美國數據分析公司PitchBook發布去年全球新增獨角獸(估值10億美元以上)企業名單，總共57家公司躋身「獨角獸」行列，總市值高達1,165億美元(約9,087億港元)。

去年榜單中，佔比最大的仍然是美國公司，達32家。中國有18家公司上榜，佔比超過3成。中美兩國壟斷去年全球新增獨角獸企業。其他國家(例如英國等)一共只有7家公司上榜。

至於位列去年新進全球「獨角獸」企業前十大估值的企業中，中國企業就佔去7席。而當中的估值最高前3名依次是中國的今日頭條，估值200億美元；中國鏈家，估值60億美元；美國的Outcome Health，估值55億美元。

中美兩國在全球獨角獸企業數目上可謂分庭抗禮，其中，中國18家獨角獸公司分別是：今日頭條、鏈家、蔚來汽車、北汽新能源、摩拜、ofo、商湯科技、大搜車、優客工場、Vipkid、Seasun、InMyShow（天下秀）、DotC United Group、阿里體育、Lalamove(中國香港)、QingCloud（青雲）、越海全球、知乎。

不難看出，中國「獨角獸」涉及多個領域，覆蓋當下最熱門領域，比如人工智能、物流、雲計算服務、共享經濟、新能源汽車等。汽車服務、出海全球化、教育等多個互聯網領域企業的快速成長，也為中國軍團的全球化競爭增添了新的力量。

其中，成立於2012年，如今市值200億美元的今日頭條絕對是今年獨角獸榜單中的龐然大物。作為一個新聞和信息平台，今日頭條採用人工智能技術向用戶進行推薦，平台擁有1.2億活躍用戶。目前，公司也走在了收購的道路上，收購瞭如Flipagram 和Musical.ly等公司。

另外一個值得關注的「獨角獸」是美國加密貨幣交易平台Coinbase，在榜單中排第17位，估值16億美元。隨着加密貨幣呈爆炸式增長，同樣成立於2012年的Coinbase趕上了這一波熱潮。在美國，只要Coinbase向它的1,000萬用戶介紹一款新的加密貨幣，價格就能被推得很高。

自2014年開始，全球「獨角獸」企業數量呈現出爆發式增長態勢，2015年達81家。隨後呈下滑趨勢，2017年57家的數字雖不及高峰期，仍然相當可觀。不過，這也清楚說明，2015出現的獨角獸大爆發的泡沫已經破滅。風投資本家們拋棄了一些公司，重新關注那些高質量的投資項目，而不是全面撒網。

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