新年首周“上6否2” IPO審核常態化或降臨

2018年首周，證監會共審核6家企業，上海龍旗科技股份有限公司和欣賀股份有限公司等2家公司上市申請被否。否決原因主要集中在可持續盈利能力存疑，關聯交易、對關聯方或存重大依賴，應收賬款/毛利率異常等。

證監會最新數據顯示，中止審查企業數較上月已實現大幅下降。同時，2017年12月份以來，共有45家IPO（首次公開發行股票）排隊企業終止審查。近期，IPO審核速度保持平穩，下周前三天將有8家公司首發上會。有投行人士表示，IPO審核有望實現常態化。

被否理由集中在三方面

新年第一周被否的兩家公司，否決原因均主要集中在可持續盈利能力存疑，關聯交易、對關聯方存在重大依賴，應收賬款/毛利率異常等。

以昨日上會的欣賀股份為例，公司主要經營品牌女裝，申報材料顯示，公司2015年扣非後凈利潤3.31億元。發行人報告期內累計開店331家、關店509家，其中經銷商實現的銷售收入分別為87,183.88萬元、65,403.33萬元、43,994.67萬元和14,791.77萬元。

發審委認為，報告期內發行人營業收入和凈利潤持續大幅下降，門店數量持續減少，門店平效持續下滑等，這些指標的變化均可能對發行人的持續經營盈利能力構成重大不利影響。

對於龍旗科技，發審委指出，發行人營業收入持續增加而凈利潤大幅下滑，投資收益占營業利潤的比例較高；發行人應收賬款余額較大，占營業收入和流動資產的比例較高等，可能導致持續盈利能力存在重大不確定性。

多位接受記者采訪的業內人士均表示，龍旗科技IPO被否核心原因在於可持續盈利能力下降。北京德恒(深圳)律師事務所陳旭光律師認為，手機行業競爭慘烈，ODM廠商相對手機品牌商來說，處於弱勢地位，對手機品牌商存在一定的依賴，核心競爭力不強，上市道路確實不好走。未來企業無論是通過IPO還是重組上市，解決盈利能力仍是根本。

關聯交易、對關聯方存在重大依賴和毛利率異常是2017年企業IPO申請被否的突出原因，新年首周發審會上再次成為攔路虎。

龍旗科技在關聯交易和對關聯方存在重大依賴方面被反覆追問。申報材料顯示，2016年營業收入高達83億元，凈利潤1.2億元。小米公司成為發行人關聯方後與發行人的關聯交易逐年增長，其中技術服務收入中的提成和技術開發測試收入毛利率較高。

發審委質疑，關聯交易是否存在利益輸送的情形，按產品出貨量提成收費是否符合行業慣例。欣賀股份報告期內，過季商品毛利率明顯高於正常商品毛利率的異常現象也被發審委追問。

IPO審核有望實現常態化

欣賀股份的另一個“身份”是，2018年首家中止審查後恢覆排隊上會的企業。早在2014年5月，公司便首次對外披露了IPO申請文件。但此後，該公司曾多次中止審查，中止情形均為發行人主動要求中止審查或者其他導致審核工作無法正常開展。

2017年12月，證監會通過發行監管問答的形式，明確了在首次公開發行股票申請審核過程中，中止事項明確的八大原則，規定發行人及保薦機構應當在證監會第一次書面反饋意見發出之日起，最遲3個月內提交書面回覆意見。否則，監管部門將視情節輕重，對發行人及保薦機構依法采取相應的措施。

有消息稱，證監會曾在近期舉行的保薦機構座談會中明確要求“對在審項目中處於中止狀態的、長期不回覆的進行重新審視，及時采取有關措施推進或撤回”。

證監會最新數據顯示，截至2018年1月4日，證監會受理首發企業501家，其中未過會企業中止審查企業6家，中止審查企業數較上月大幅下降。同時，2017年12月份以來，共有45家IPO排隊企業終止審查。近期IPO審核速度保持平穩，下周前三天將有8家公司首發上會。

一位南方券商投行部門人士預計，之前因各種原因積壓的IPO排隊企業將會迅速被去庫存，IPO審核有望實現常態化。

普華永道中國審計部合夥人孫進稱，審核進度加快的同時，高標準、嚴要求也成為IPO審核的特征。預計監管層還將會通過一系列的制度改革，諸如完善退市制度、並購重組制度等，進一步提升資本市場的質量，這也是建設資本市場強國的必然要求。

聯訊證券研究院執行院長王鳳華認為，新股審核從嚴常態化必將對擬上市公司和中介機構提出更加嚴格的要求。這是從根本上將投資者保護工作落到實處的關鍵，也是資本市場穩定健康發展的必要保障。

證券時報記者 江聃

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)