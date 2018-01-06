保監會緊急叫停"名股實債"股權計劃：股就是股，債就是債

馬不停蹄，2018年的保險監管依舊“新規”不斷。

1月5日，保監會官網掛出《中國保監會關於保險資金設立股權投資計劃有關事項的通知》（《通知》），叫停“名股實債”股權計劃，嚴防變相擡高實體企業融資成本。

對於這份《通知》，保險資管業內早有預期。多位保險資管人士對券商中國記者分析，《通知》影響將不僅在股權計劃上，險資發起設立的“股債結合”的產業基金等，也可能受到影響。不過，由於產業基金還受證券基金監管部門的監管，因此保監會的這個通知只面向管轄範圍內的股權計劃，但代表了一個信號。

股就是股，債就是債，監管意圖很明確。

業內人士稱，盡管《通知》剛剛下發，但保險資管機構對此都已經有一定的預期，而且對於“名股實債”股權計劃也早已在做調整。

這在數據上有一定體現。根據中國保險資產管理業協會數據，2016年，保險資管機構共註冊股權計劃18個、規模695億元。而到了2017年，1月～11月註冊股權計劃僅11項，註冊規模也下降至488.50億元。盡管2017年並非全年數據，但業內預計，股權計劃註冊量下降幾成定局。

因此，股權計劃增量已經在收縮，《通知》對於股權計劃的影響總體不大。與此同時，險資設立債權計劃的量則在增長。2016年共註冊基礎設施債權計劃134項，2017年前11月註冊基礎設施和不動產債權計劃174項。

一位保險私募人士預計，叫停“名股實債”的股權計劃，可能會對債權計劃市場起到一個促進作用。因為之前行業發的一些“名股實債”的股權計劃，一部分可以被債權計劃替代。

相較債權性質的投資，股權投資有一些獨特的優勢，被一些保險資管人士視為“支持實體經濟的最佳方式”。理由在於，股權方式直接或間接入股企業後，除了提供資金外，還可以行使相應股東權利，對企業發展和決策起到一定影響作用，輸出公司治理，並監督其日常運營。不過，在收益回報及結算順序上，股權要略滯後於債權。因此，險資股權投資要承擔對應的風險，也需要主動管理和投資能力。

來源：證券時報.e公司

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