【香港地產】香港置業：去年非住宅物業註冊量額同創5年新高

香港置業行政總裁李志成表示，受惠樓市氣氛熾熱，非住宅物業同樣備受市場追捧，去年註冊量額同步「Ｖ」彈。據土地註冊處最新資料顯示，去年非住宅物業註冊量共錄19,105宗，涉及註冊金額約1,695.54億元，分別較2016年的14,384宗及約968.57億元增加約32.8%及約75.1%，並同創5年新高。

商廈最受捧 註冊量按年急增近倍

按類別劃分，工廈、商廈、舖位、純車位及其它類別註冊量全面報升，當中以商廈交投最暢旺，去年錄得2,042宗註冊，較2016年的1,042宗激增約96.0%，增幅居首；涉及註冊金額約375.85億元，較2016年約272.27億元增加約38.0%。

工廈市場交投亦同樣活躍，去年錄得5,046宗註冊，較2016年的2,936宗增加約71.9%，增幅居次；涉及註冊金額約343.65億元，較2016年約239.06億元增加約43.8%。

增幅緊隨其後為舖位市場，去年錄得1,910宗註冊，較2016年的1,309宗增加約45.9%；因當中涉及價值逾210億元的領展一籃子商場註冊成交，故刺激註冊金額攀升至約624.42億元，較2016年約216.44億元急增約1.88倍，增幅遠高於註冊量。

至於純車位及其它類別，去年錄得10,107宗註冊，較2016年的9,097宗增加約11.1%；涉及註冊金額約351.62億元，較2016年約240.80億元增加約46.0%。

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