調查：12月OPEC減產協議執行率上升 因委內瑞拉產量下降

路透倫敦1月5日 - 一項路透調查顯示，石油輸出國組織(OPCE)12月的減產協議執行率升高，因委內瑞拉產量進一步下降，海灣石油出口國加大減產力度，表明盡管油價升高，成員國仍高度致力於執行減產協議。

調查發現，執行率從11月的125%升到128%。自協議2017年1月生效以來，阿聯酋首次將產量降至協議目標之下，加入到沙特與科威特的行列中。

根據被調查人士，上月最大石油出口國沙特日產量減少6萬桶，因出口持穩至減少，煉油廠加工量下降，導致該國石油供應繼續低於OPEC目標。

調查發現，委內瑞拉產量進一步低於OPEC目標，因出口和煉廠開工率上月均下降。

根據路透調查，阿聯酋進一步減產，協議執行率達到協議執行以來該國的最高水平，2017年大部分時間該國在協議執行方面表現落後。

利比亞日產量下降3萬桶，因遭受疑似武裝襲擊導致油管受損，和其它原因導致的停產。

產量增加的國家中，尼日利亞的增幅最大，12月出口可能達到21個月高位。

根據調查，12月平均日產量為3,228萬桶，較經調整後的目標高約5.3萬桶。調整除去了印尼的產量，且不包括赤道幾內亞的產量。

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