北方新能源(08246-HK)收購天津津熱天然氣銷售91%

北方新能源(08246-HK)公布，公司非全資附屬公司同意收購天津津熱天然氣銷售有限公司91%註冊資本，總代價為7840萬人民幣(約9439萬港元)。天津津熱天然氣銷售獲允許從事天然氣銷售；燃氣管道工程；燃氣輸配備銷售、安裝及維修；供熱技術開發、諮詢、服務及轉讓；新能源技術開發；租賃和商務服務業；機電設備安裝；及城市集中供熱服務。於買賣協議日期，其於中國天津擁有兩個液化天然氣站。

天津津熱天然氣銷售目前的資產為一個位於天津市北辰區北外環線旁氣站，該氣站可滿足約四個80噸燃氣鍋爐及一個40噸燃氣鍋爐之供氣需求；儲罐規模約2000立方米；及氣化規模約八座5000立方米液化天然氣汽化器。

另一個位於天津市北辰區北辰工業園內；該氣站由兩台60立方米液化天然氣儲罐組成，可滿足約兩台20噸蒸氣鍋爐及一台10噸蒸氣鍋爐之供氣需求；儲罐規模約120立方米；及氣化規模約兩座3500立方米液化天然氣汽化器。

天津津熱天然氣銷售與天津市津熱集團北辰供熱訂立合作協議，合作時間由2018年1月1日開始截至天津津熱天然氣銷售獲得危險化學品經營許可證及燃氣經營許可證之日期；或合作協議訂約方同意之其他日期。根據合作協議，天津津熱天然氣銷售已於中國法定供暖期間向合作夥伴租賃其液化天然氣儲罐及氣化裝置，租金為每天40000元人民幣。天津津熱天然氣銷售亦有權於中國法定供暖期間每天收取管理費25000元人民幣。

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