中國生物科技(08037-HK)擬購細胞免疫治療技術34.33%股權

中國生物科技服務(08037-HK)公布，間接全資附屬公司中國生物服務集團與獨立第三方安徽未名生物醫藥訂立一項無法律約束力之諒解備忘錄，內容有關中國生物服務集團可能收購安徽未名細胞治療之34.33%股本權益，總現金代價約為1.65億人民幣(約1.99億港元)中國生物服務集團將承擔繳足安徽未名細胞註冊資本(總額為40000萬人民幣(約4814.4萬港元)之責任。安徽未名細胞治療主要從事研發用於治療癌症之嵌合抗原受體T(CAR-T)細胞免疫治療技術。

自簽署諒解備忘錄當日起計之三個月獨家期內，於取得買方同意之前，賣方不得與任何其他人士討論投資安徽未名細胞或收購安徽未名細胞任何股本權益。

安徽未名細胞於2014年成立，為北京北大未名生物工程集團有限公司系下的公司，由該公司通過賣方間接持有安徽未名細胞之34.33%股本權益。安徽未名細胞主要從事研發用於治療癌症之CAR-T細胞免疫治療技術，已經建成2,000平方米符合良好生產規範(GMP)認證要求的細胞治療研究中心和3,640平方米的細胞製備中心，已成為中國國內高水平細胞治療技術研發和推廣基地。安徽未名細胞已經從美國貝勒醫學院，中國科學技術大學，南京科大學等科研機構引進最新研究成果和臨床治療技術。

從成立至今，安徽未名細胞已經完成CAR-T細胞免疫治療技術為主的臨床研究200多例。公司認為安徽未名細胞之CAR-T細胞免疫治療技術在臨床癌症治療方面具有巨大潛力。可能收購事項將推進公司把握CAR-T細胞療法發展機遇之計劃。

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