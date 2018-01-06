【IPO追蹤】雅居樂(03383-HK)分拆雅生活進程你要看

雅居樂(03383-HK)去年9月公佈建議分拆附屬公司「雅生活」於主板獨立上市。該公司昨日發出公布，指為確定合資格股東於優先發售中獲得雅生活股份的保證配額之記錄日期為2018年1月23日(星期二)。公司將於2018年1月22日(星期一)至2018年1月23日(星期二)(含首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不會登記任何股份過戶。就合資格享有保證配額股份的最後交易日為2018年1月17日(星期三)。

由於建議分拆須經上市委員會批准，招股章程的最終登記及刊發日期尚未釐定。因此，本公告所載的為釐定合資格股東的保證配額的記錄日期及暫停辦理股份過戶登記手續將視乎建議分拆的最終時間表而可能有所變動。

雅生活於1997年於內地成立，主要業務為物業管理、物業銷售、物業驗收、廣告及旅遊服務，目前雅居樂持有雅生活72%股權。雅居樂指，將會發行新股上市，合資格股東將獲提供雅生活股份之保證配額。待建議分拆及上市完成後，料將擁有雅生活不少於50%權益，而雅生活依然會是集團的附屬公司。雅居樂表示，分拆可以讓雅生活擁有獨立上市身份外，亦可改善形象、提高知名度，在業務上取得更大優勢，另外可讓集團更專注各自業務發展，有效分配資源。

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