【盈警】君陽金融(00397-HK)料去年續錄大幅虧損

君陽金融(00397-HK)預期，截至2017年12月31日止全年業績將會繼續錄得大幅虧損，2016年同期虧損9.27億元。該公司指出，錄得大幅虧損，主要源自持作買賣投資的公平值變動產生約6.26億元的虧損；持作買賣投資的減值虧損約9900萬元，該等投資於聯交所的買賣已被證監會勒令停牌；可供出售投資的減值虧損約6800萬元。

持作買賣投資主要包括其於聯交所及海外的上市公司之投資。集團於2017年財政年度錄得持作買賣投資的重大公平值虧損，此乃由於持作買賣投資的市值大幅下跌，導致於期內出售該投資組合的部分出現虧損，以及與2016年12月31日持作買賣投資的市值相比，於2017年12月31日的持作買賣投資出現重大公平值虧損；及董事會決定，為謹慎起見，為被停牌投資作出減值虧損，而其恢復買賣時間未定。尚待核數師的意見，集團就被停牌投資的減值評估乃根據其於2017年12月31日的公平值按市值(參考該等被停牌投資的最後成交價)，以及按份額比例計算該等被停牌投資於最後刊發的擁有人應佔的資產淨值之較低者作出。

集團仍在擬定其2017年財政年度之綜合財務報表。公告所載資料僅基於董事會參考現時所得資料所作出之初步評估而得出，有關資料未經公司核數師或董事會轄下審核委員會審閱，可能須作出修改。待董事會進一步審閱及落實2017年財政年度綜合財務報表後，有關資料亦可能作出調整。有關業績預期將於2018年3月發表。

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