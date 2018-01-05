【港股解碼】從彩票轉型，華彩控股能靠打麻將扭虧嗎？

香港的冷門股甚多，從消防股、殡葬股到彩票股算得上類別一應俱全，行業包羅萬象。在彩票股中便有一支低調的華彩控股(01371-HK)，近日來卻靠著要去“打麻將”賺足眼球。

華彩連續虧損

華彩控股是一家主要從事提供彩票系統、終端設備、遊戲産品相關技術及運營服務業務的投資控股公司。該公司的主要産品包括視頻彩票、電腦票與基諾型彩票，以及新媒體彩票。該公司也通過其子公司從事財務管理及在中國提供電信增值相關的新媒體銷售及市場平台業務。

可以看到2014年之前公司發展十分蓬勃，2014年度公司營收達到10.35億，純利1億元，此外還有應收賬款3.01億。或許是受到當年中國彩票市場的蓬勃發展，據財政部公布的彩票銷售數據，2014年中國彩票市場總銷量達人民幣3823.8億元（人民幣元，單位下同），比去年同期增長23.6%。其中，自然也蹭上了2014年世界杯對于競猜型彩票的帶動作用了。

公司的巨變是從2015年開始，2015年全年中國彩票市場出現近十年首次下跌，總銷量爲人民幣3678.8億元，比去年同期下跌3.8%。可能是前一年太過輝煌，而市場情況亦不太景氣，重創了押寶互聯網彩票業務的華彩控股。面對彼時營收減少37.79%、盈轉虧蝕4.98億元的困局，公司在年報中指巨額虧損主要爲商譽減值占約1.229億港元，按公平值入帳損益之金融資産的公平值虧損占約1.037億港元，員工成本（不含員工購股權福利）占約1.439億港元及購股權費用占約9220萬港元。

雖然2016年的虧損有所縮窄，但營業額從6.44億直接掉到2億港元未免也太誇張了。2016年中國彩票市場銷量反彈，但由于華彩的「中福在線╱VLT」供應合同已于2015年6月28日到期，致使營收大減近70%。華彩必然需要尋覓一項業務來彌補該到期供應合同造成的損失。此外，華彩亦蹭了一發“一帶一路”的熱度，2016年間與柬埔寨高棉彩池福利彩票公司合作即開票項目開始運營，但仍然只占收入的一小部分。從2017年中報來看，營收較2016年上半年還是有所增長，虧損進一步縮窄至6066.7萬。應收賬款的增加和存貨的增加亦顯示公司對于彩票業務的調整步入向好的軌道，但扭虧任務仍然艱巨。

與江蘇麻將合作

簡單盤點過去的2017年大事件，彩票行業似乎動蕩不安了起來。2017年2月，財政部、民政部、體育總局發布加急文件關《關于對擅自利用互聯網銷售彩票問題整改落實情況進行督查有關事宜的通知》，再次查處整頓互聯網彩票。政策的縮緊一時間時開發互聯網彩票的不少公司人人自危了起來。互聯網彩票政策的不明朗迫使想要提振業績的華彩另覓其他利潤增長點。

與此同時，2017年9月15日，華彩原主席劉婷辭職，陳丹娜接任董事會主席、首席執行官、提名委員會委員兼主席及薪酬委員會委員之職務；譚永凱公司首席財務官一職。人事的變動似乎也表明了華彩轉型之心。昨日收盤後，華彩公布集團已成爲國際麻將盟的世界麻將運動會表演項目—江蘇麻將的獨家戰合作夥伴。公司在公告中指，「金財江蘇麻將」客戶端爲集團自主研發的在線地方棋牌遊戲客戶端，目前以江蘇麻將爲主，兼具房卡和賽事模式。江蘇麻將表演賽的海選階段，將在集團即將上線推廣的「金財江蘇麻將」客戶端上進行，廣告打得可是響當當。

新業務是打麻將？可別小看麻將，且不說作爲娛樂項目的麻將已經上升到“國粹”級別，點開QQ遊戲界面麻將一欄絕對是火爆現場，一點也不輸于年輕人愛玩的手遊。根據業調查據及分析顯示，于2016年中國棋牌遊戲市場規模爲約人民幣58.6億元。其中，地方特色棋牌遊戲市場規模總計約人民幣38.4億。棋牌移動遊戲用戶分散在不同地區，爲地方性棋牌遊戲的發展創造條件。而不同地區用戶對棋牌遊戲的需求不同，也爲地方性棋牌遊戲企業的發展構建用戶基礎。截至2016年，中國地方特色棋牌遊戲PC端用戶規模已達1.55億人，移動端用戶已超1.57億人。在線棋牌遊戲市場潛巨大。

一般來說撲克、麻將等棋牌遊戲平台的用戶群細分來看是集中在35歲以上，擁有穩定職業和較高收入的人群。該用戶群體具備一定消費能力，透過聯網進行休閑娛樂疏解工作壓力。麻將在中國民間有著廣泛的群衆基礎，卻因種種原因難登大雅之堂，直到今年4月國際智力運動聯盟宣布，競技麻將繼橋牌、國際象棋、圍棋、象棋和國際跳棋之後，正式成爲第六個世界智力運動項目。由于中國各地麻將打法多樣，華彩此番與江蘇麻將的合作亦具有一定針對性，主要面向富庶的江蘇省玩家。

在公告中，華彩更至預期其他地方麻將遊戲客戶端也將陸續開發上線，不由得讓筆者想到比「金財江蘇麻將」更早開發的針對湖南、江西消費者推出的黃金島遊戲平台。華彩能否憑借和江蘇麻將的合作一舉翻身成功扭虧，甚至後來居上呢？只能敬請期待後續大招了！

作者：朱亦丹

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