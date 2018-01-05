【港股解碼】“默認同意”風波：隱私保護是否越來越難

支付寶的年度賬單“量産”熱詞

2018年伊始之際，支付寶2017年度賬單刷屏朋友圈，能幹、顔值正義、值得、潮、品位等等成爲最新熱詞，用來預測2018的新賬單。

圖爲預測2018的部分關鍵詞解釋網友歸納圖源：網絡

然而，支付寶的這一行爲也引發了消費者們的嚴重關切，即“套路”用戶數據的嫌疑。

“默認同意”引發的風波

在支付寶年度賬單中，有一個信用的界面展示用戶較常使用的免押金信用服務以及信用守約情況，包括免押金共享單車、酒店信用住等信用數據。這項數據來自螞蟻金服旗下的第三方信用服務機構芝麻信用。

圖爲開啓年度賬單的首頁圖源：支付寶

在開啓年度賬單的首頁，下方有一行不起眼的小字“我同意《芝麻服務協議》”，然而選擇框已經幫用戶默認選擇同意，這導致很多用戶並未注意到。

《芝麻服務協議》的主體與芝麻信用官網上的協議基本一致，但是增加了一段內容：“爲了供您了解您這一年以來的信用成就，您同意下面的《芝麻服務協議》，並允許支付寶查詢您的芝麻分及信用履約記錄等信息，爲您將其展示在年度賬單中。如果您已經是芝麻信用用戶，您無需重複簽訂《芝麻服務協議》。”

這段話本身單獨放在協議裏看並沒有太大問題，對于不熟悉相關行業規定的很多民衆，可能都不知道這段話在說什麽。因此，問題的關鍵在于“默認”。

有律師表示，這種情況沒有盡到合理的提醒告知義務，直接默認勾選同意沒有給消費者足夠了解條款的機會，直接默認同意，有侵犯消費者選擇權之嫌。

《網絡安全法》中也有明確說明：“網絡産品、服務具有收集用戶信息功能等，其提供者應當向用戶明示並取得同意，涉及用戶個人信息的，還應當遵守本法和有關法律、行政法規關于個人信息保護的規定。”

所以，“默認”勾選同意的做法是不合時宜的，好在很短的時間內，也就是1月3日晚，芝麻信用發布了情況說明並道歉，同時連夜取消了2017賬單默認同意選項。

圖爲芝麻信用發布的情況說明圖源：芝麻信用

隱私保護越來越難？

隱私和信息的安全保護，隨著互聯網商業的迅速發展，“先上車，後買票”，“先試錯，後改錯”的現象似乎越來越常見。

在市場瞬息萬變、行業周期越來越短的環境之下，在“買票”滯後于“上車”的流程之下，消費者，唯有增加對個人信息的保護意識，否則，等待你的，可能是太多的說不清、道不明。

■ 文：三峰

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