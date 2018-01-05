◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧01月05日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 群益臺灣加權反1 國泰中國A50正2 元大電子 本盟 昶和 大統益 富邦臺灣加權正2 味全 富邦NASDAQ反1 元大台商50 國巨 大統染 天仁 日勝化 宏洲 興泰 富邦摩台 燿華 海悅 達新 嘉裕 正道 富邦發達 智寶 銘旺科 地球 東華 友旺 富邦金融 浩鑫 卓越 立益 大東 同開 元大MSCI台灣 全新 統領 昶和 立益 悠克 永豐臺灣加權 華新科 大統染 佳和 富邦台50 禾伸堂 亞崴 昶和 富邦日本 柏騰 中宇 三洋紡 FH香港 達邁 程泰 瑞利 富邦NASDAQ 聯德控股-KY 三洋電 樂士 元大美元指數反1 鈺邦 永記 正峰新 國泰20年美債反1 杜康-DR 展宇 億泰 元大美債7-10反1 陽光能源-DR 佳大 毛寶 富邦H股 東明-KY 燁興 富邦歐洲 海悅 中鴻 FH彭博高收益債 燿華 聚亨 FH彭博新興債 浩鑫 千興 味全 銘旺科 威致 宏洲 吉祥全 首利 嘉裕 圓展 麗正 東華 傳奇 東訊 大東 東科-KY 華泰 立益 亞弘電 茂矽 佳和 陞泰 錸德 昶和 華友聯 廷鑫 三洋紡 愛山林 倫飛 瑞利 潤弘 威盛 樂士 華園 銘旺科 正峰新 遠雄來 統懋 億泰 夏都 翔耀 毛寶 新天地 太空梭 燁興 欣欣 新利虹 中鴻 統領 華映 聚亨 客思達-KY 吉祥全 千興 阿瘦 憶聲 威致 友佳-DR 科風 首利 匯僑 建碁 麗正 一零四 和鑫 東訊 欣天然 力特 華泰 新海 喬鼎 茂矽 欣高 正達 錸德 全國 晟鈦 廷鑫 台數科 弘憶股 倫飛 基勝-KY 新世紀 威盛 潤泰材 誠創 銘旺科 波力-KY 嘉威 統懋 泰昇-KY 力銘 翔耀 吉源-KY 亞太電 太空梭 達能 新利虹 清惠 華映 慧友 吉祥全 捷泰 憶聲 互億 科風 天瀚 建碁 迅杰 和鑫 華上 力特 元晶 喬鼎 華冠 正達 裕豐 晟鈦 寶徠 弘憶股 日勝生 新世紀 台船 誠創 東森 嘉威 台南-KY 力銘 康師傅-DR 亞太電 聖馬丁-DR 達能 神州-DR 清惠 耀傑-DR 慧友 同方友友-DR 捷泰 晨訊科-DR 互億 友佳-DR 天瀚 陽光能源-DR 迅杰 精熙-DR 華上 中福 元晶 雷虎 安集 中視 華冠 秋雨 裕豐 慶豐富 寶徠 日勝生 台船 東森 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富