新聞

◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月05日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23921      5027   475.85  
0059   富邦金融             15051      4973   302.65  
0058   富邦發達              7403      4196   176.43  
0051   元大中型100          10954      9500   115.31  
0055   元大MSCI金融         31369     39654    79.11  
00704L 台新MSCI台灣正2       4230      5378    78.65  
00714  群益道瓊美國地產      3507      4567    76.79  
0054   元大台商50            9140     12124    75.39  
00657  國泰日經225           4462      6028    74.02  
00707R 元大S&P日圓反1        4060      5855    69.34  
00702  國泰標普低波高息      9196     14188    64.82  
0052   富邦科技              3786      6000    63.10  
00691R 兆豐藍籌30反1         2860      4606    62.09  
0053   元大電子              3716      6988    53.18  
00705R 台新MSCI台灣反1       3659      7315    50.02  
00698L 元大美債7-10正2       2751      5649    48.70  
00692  富邦公司治理         50281    114280    44.00  
00699R 元大美債7-10反1       2385      5714    41.74  
00635U 元大S&P黃金          21086     54514    38.68  
00688L 國泰20年美債正2       1747      4615    37.85  
00663L 國泰臺灣加權正2       2560      6809    37.60  
00689R 國泰20年美債反1       1918      5389    35.59  
0061   元大寶滬深          155940    447616    34.84  
006206 元大上證50           52049    156778    33.20  
00652  富邦印度              3515     11035    31.85  
00667  元大韓國              1672      5429    30.80  
00649  FH香港                3031     10772    28.14  
00634R 富邦上証反1          15266     57256    26.66  
008201 BP上證50               675      2749    24.55  
006207 FH滬深               42212    177892    23.73
留言載入中...

相關新聞