◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月05日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23921 5027 475.85 0059 富邦金融 15051 4973 302.65 0058 富邦發達 7403 4196 176.43 0051 元大中型100 10954 9500 115.31 0055 元大MSCI金融 31369 39654 79.11 00704L 台新MSCI台灣正2 4230 5378 78.65 00714 群益道瓊美國地產 3507 4567 76.79 0054 元大台商50 9140 12124 75.39 00657 國泰日經225 4462 6028 74.02 00707R 元大S&P日圓反1 4060 5855 69.34 00702 國泰標普低波高息 9196 14188 64.82 0052 富邦科技 3786 6000 63.10 00691R 兆豐藍籌30反1 2860 4606 62.09 0053 元大電子 3716 6988 53.18 00705R 台新MSCI台灣反1 3659 7315 50.02 00698L 元大美債7-10正2 2751 5649 48.70 00692 富邦公司治理 50281 114280 44.00 00699R 元大美債7-10反1 2385 5714 41.74 00635U 元大S&P黃金 21086 54514 38.68 00688L 國泰20年美債正2 1747 4615 37.85 00663L 國泰臺灣加權正2 2560 6809 37.60 00689R 國泰20年美債反1 1918 5389 35.59 0061 元大寶滬深 155940 447616 34.84 006206 元大上證50 52049 156778 33.20 00652 富邦印度 3515 11035 31.85 00667 元大韓國 1672 5429 30.80 00649 FH香港 3031 10772 28.14 00634R 富邦上証反1 15266 57256 26.66 008201 BP上證50 675 2749 24.55 006207 FH滬深 42212 177892 23.73