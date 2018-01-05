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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧01月05日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2610   華航                    2607     17742    2603   長榮                  -11263    -32554  
2883   開發金                  2437     -7178    00637L 元大滬深300正2        -10756         0  
2888   新光金                  2060    -16188    00632R 元大台灣50反1          -9684         0  
2887   台新金                  1951      9476    3481   群創                   -4499    -28106  
2885   元大金                  1832      -682    2317   鴻海                   -3840    -27145  
2881   富邦金                  1750      5317    1101   台泥                   -3756     -1099  
2891   中信金                  1743    -13758    00633L 富邦上証正2            -3321         0  
2412   中華電                  1628      7454    2448   晶電                   -2062     -6285  
2337   旺宏                    1526       843    5871   中租-KY                -1728     -1040  
2890   永豐金                  1510      5432    2313   華通                   -1253     -5741  
2886   兆豐金                  1419      5688    00708L 元大S&P黃金正2         -1196         0  
2340   光磊                    1246      -396    3037   欣興                   -1194     -5825  
5880   合庫金                  1182      4117    0056   元大高股息             -1045     -5196  
2002   中鋼                    1167      3745    2023   燁輝                    -989     -2273  
1605   華新                    1098      6020    1326   台化                    -983     -6514  
2330   台積電                  1050     -1680    2002A  中鋼特                  -971         0  
2834   臺企銀                   992      1500    00655L 國泰中國A50正2          -929         0  
2880   華南金                   981       351    2458   義隆                    -894       178  
2882   國泰金                   943      7352    00631L 元大台灣50正2           -838         0  
00643  群益深証中小             915       182    2456   奇力新                  -830      -530  
1314   中石化                   805     -4457    3380   明泰                    -810     -6911  
2408   南亞科                   761      1887    2439   美律                    -774     -1352  
2884   玉山金                   735      8555    2856   元富證                  -750      -734  
2377   微星                     711      1750    2105   正新                    -742     -6466  
2353   宏碁                     693      3886    3545   敦泰                    -730     -1404  
00640L 富邦日本正2              677         0    2382   廣達                    -712     -4407  
0050   元大台灣50               673     -5434    00635U 元大S&P黃金             -656         0  
2367   燿華                     614     -4077    3045   台灣大                  -652     -5128  
00673R 元大S&P原油反1           604         0    2454   聯發科                  -631      -162  
2409   友達                     576    -14188    6005   群益證                  -610     -2651  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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