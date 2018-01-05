◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧01月05日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2610 華航 2607 17742 2603 長榮 -11263 -32554 2883 開發金 2437 -7178 00637L 元大滬深300正2 -10756 0 2888 新光金 2060 -16188 00632R 元大台灣50反1 -9684 0 2887 台新金 1951 9476 3481 群創 -4499 -28106 2885 元大金 1832 -682 2317 鴻海 -3840 -27145 2881 富邦金 1750 5317 1101 台泥 -3756 -1099 2891 中信金 1743 -13758 00633L 富邦上証正2 -3321 0 2412 中華電 1628 7454 2448 晶電 -2062 -6285 2337 旺宏 1526 843 5871 中租-KY -1728 -1040 2890 永豐金 1510 5432 2313 華通 -1253 -5741 2886 兆豐金 1419 5688 00708L 元大S&P黃金正2 -1196 0 2340 光磊 1246 -396 3037 欣興 -1194 -5825 5880 合庫金 1182 4117 0056 元大高股息 -1045 -5196 2002 中鋼 1167 3745 2023 燁輝 -989 -2273 1605 華新 1098 6020 1326 台化 -983 -6514 2330 台積電 1050 -1680 2002A 中鋼特 -971 0 2834 臺企銀 992 1500 00655L 國泰中國A50正2 -929 0 2880 華南金 981 351 2458 義隆 -894 178 2882 國泰金 943 7352 00631L 元大台灣50正2 -838 0 00643 群益深証中小 915 182 2456 奇力新 -830 -530 1314 中石化 805 -4457 3380 明泰 -810 -6911 2408 南亞科 761 1887 2439 美律 -774 -1352 2884 玉山金 735 8555 2856 元富證 -750 -734 2377 微星 711 1750 2105 正新 -742 -6466 2353 宏碁 693 3886 3545 敦泰 -730 -1404 00640L 富邦日本正2 677 0 2382 廣達 -712 -4407 0050 元大台灣50 673 -5434 00635U 元大S&P黃金 -656 0 2367 燿華 614 -4077 3045 台灣大 -652 -5128 00673R 元大S&P原油反1 604 0 2454 聯發科 -631 -162 2409 友達 576 -14188 6005 群益證 -610 -2651 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
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