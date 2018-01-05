睡太飽、嗜咖啡… ８個你不知道的頭痛原因

出處：康健雜誌 230 期

作者／張靜慧

圖片／林后駿

頭痛讓人「頭痛」，減少發作的祕訣，就在生活細節裡。

「長期偏頭痛簡直快要了我的命！痛起來的時候，抽、扭、敲著整個頭、臉、肩頸，」一位患者形容。後來他再也無法忍耐，求醫、按醫囑吃藥、記錄頭痛發作情形，3 個月後終於好轉。「病人說，頭痛發作時就像戴了緊箍咒，或小一號的安全帽，整個頭緊緊的，」彰化基督教醫院神經醫學部主治醫師林志明說。

台南活水神經內科診所院長王博仁說，偏頭痛與體質有關，這些人的三叉神經血管系統反射迴路過於敏感，本來就容易產生頭痛，如果再遇上誘發因子，頭痛就爆發了。哪些因素可能誘發頭痛「緊箍咒」發作？

長時間用 3C，螢幕太亮

台北榮民總醫院神經醫學中心主任王署君說，螢幕的亮光會刺激腦部，誘發偏頭痛，尤其手機，距離更近、使用更頻繁，更有可能誘發頭痛。2015 年法國的一篇研究便發現，盯著螢幕較久的人，偏頭痛發作的機會也較高。

此外，長時間用電腦、滑手機，眼睛及肩頸疲勞也可能造成頭顱周圍的肌肉過度收縮，產生頭痛。3C 產品產生的光線，也會影響睡眠。睡不好也可能讓頭痛發作，或加重頭痛。王博仁說。

建議：

●節制使用各種 3C 產品的時間，三不五時將目光轉開，眨眨眼睛、起身活動。

●把螢幕略微調暗、放大字體。

●保持螢幕乾淨、用抗眩光貼片或濾鏡、下載穩定影像的 App。

●勿在光線昏暗的環境中用 3C 產品，明暗反差大，螢幕的亮光更顯刺激。

某些食物讓人頭痛

王署君說，有些食物可能誘發頭痛，如紅酒、起司、巧克力、柑橘類水果、味精、冰品、香腸臘肉等加工肉品、罐頭鮪魚等，不過因個人體質而異，建議做紀錄，看吃了什麼東西後頭會痛，以後就避開。

嗜喝咖啡

咖啡是雙面刃，咖啡因本身可以緩解頭痛；但是當喝咖啡喝得多、且已成習慣，一旦沒喝，反而會頭痛、疲勞。

王署君說，這種咖啡戒斷引起的頭痛常發生在停喝咖啡的數小時後，比如傍晚或一早醒來，或者假日沒喝，頭痛馬上發作。「很多專家建議頭痛患者最好遠離咖啡。」

如果發現頭痛與咖啡因戒斷有關，可以考慮：

●逐漸減量：比如慢慢減少到每天 1 杯或更少。有偏頭痛困擾者一天最多喝 1 杯咖啡。

●定時定量飲用：如果無法完全戒咖啡，就定時定量喝，比如每天早上 8 點喝 1 杯。

來源：《康健雜誌》2018 年 1 月

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