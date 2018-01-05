郎祖筠：從小就喜歡看人笑，別人高興我就高興

出處：康健雜誌 230 期

作者／宛家禾

圖片／林后駿

春河劇團的排練室，粉白的牆黑布幕，四四方方一無障物，有個人卻可以將這樣極簡的空間一會兒變公園、一會兒客廳，再下一刻成為白雪公主的城堡……。到底誰有此能耐，將空空如也的房間幻化不同時空？答案是集歌手、劇場和電視演員、主持人、導演、編劇為一身的劇團總監郎祖筠。

郎祖筠是國立藝術學院科班出身，硬底子的表演功力源自於學生時代「貧窮劇場」的訓練。「所謂貧窮劇場並不是說穿得很破爛，而是說這些外在的東西都不重要，尤其是不需藉助語言。」

「貧窮劇場」主張聲音本身就足以傳達訊息。郎祖筠背脊一挺、大聲斥喝「欸！」，任誰看了都知道是在生氣；下秒鐘她瞇起眼、摀嘴「呵呵呵」三聲，「你不用告訴別人這事多好笑，只要笑就好。」

郎祖筠笑聲出名，她的相聲徒弟姬天語曾說：「她的笑聲可以分很多種，奸詐的、搞笑的、好玩的、誇張的，你只要聽過她的笑聲，就知道她的感染力。」

天生喜感讓她的作品與眾不同

B 型的郎祖筠喜感泰半天生、泰半來自於家庭。她過世的父親郎承林早年曾在綜藝節目《歡樂急轉彎》說：「她小時候調皮，臉上表情豐富，從幼稚園就是這樣，後來考上藝術學院就往這邊發展。」另方面，郎祖筠曾在電視節目讚美父親「是非常利他的人，看你高興，他就高興。」

或許郎祖筠自己不察，但父親的影響終究成為她個性的一部分。「我也不知道為什麼，但我從小就喜歡看別人笑，喜歡我身邊的人是高興的，所以我想盡辦法記很多笑話，或把一個不怎麼好笑的事情講得很好笑。」

喜劇性格在郎祖筠的作品中表露無遺。在探討外籍看護議題的《我的媽媽是 Eny》裡，有一幕終日忙碌、疏忽另一半的先生對妻子說，自己其實最喜歡看太太笑，「大家看到這邊都會覺得，這個男人是在吐露心聲，但我不想讓情緒變那麼沉重，所以我就會讓老婆回一句：『你幹嘛，撩妹喔？』」

由她擔任導演的電視劇《把我娶回家》描寫外國人遇到冥婚習俗所發生的種種事情，「即便我要做一個跟鬼相關的故事，也會在裡面開點玩笑。」

用笑意度過人生中的苦

面對人生的低潮、無奈，郎祖筠不是將它消化、轉變為創作動能，就是一笑置之。郎祖筠的父親人稱「郎叔」，早年風趣活躍，晚年卻失智。她曾坦言，自己「天不怕、地不怕，就怕爸爸看著我，卻不記得我是誰。」好在父親有生之年，這天從未發生。

來源：《康健雜誌》2018 年 1 月

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