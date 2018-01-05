林頌凱：引發退化性關節炎的５個加害者

出處：康健雜誌 230 期

作者／林頌凱

圖片／康健雜誌

首先我們必須釐清：許多人以為退化性關節炎是「加害者」，是身體痠痛的原因，讓人飽受疼痛與不適。殊不知它才是真正的「受害者」，在時光推進中，不時因為我們錯誤使用或過度使用身體，最後才導致退化性關節炎的發生。

退化性關節炎肇因於不正常的力學結構，主要來自下列 5 因素：

１／錯誤姿勢

如拖著腳走路、站姿三七步、走路歪一邊、坐矮板凳、跪姿擦地、蹲著做事、常作低頭族等，都是造成退化性關節炎的元兇。

從力學觀點來看，人體的中軸在脊椎、穩定的重心在骨盆。當活動時身體歪斜，或左右兩側受力不均，給予關節和軟骨的壓力就變大。年輕的身體或許還可應付上述耗損，但隨著年紀增長，骨質疏鬆、肌肉流失、關節僵硬、軟骨磨損、血液循環差都上門，自然容易磨損退化。

２／過度使用

人體就像機器，關節像是零件。機器操作錯誤容易使零件摩擦而故障，而機器過度使用就會使零件容易損壞。不幸的是零件壞了要換簡單，但關節壞了卻無法隨時更換，即使換了人工關節也不會像「原裝」的一樣好用。

３／鄰近部位的傷害

關節退化通常合併其他損傷，且姿勢動作的代償作用，還會導致鄰近部位進一步傷害。

舉例來說：雙側膝關節退化多半來自於腰椎的舊傷或骨刺，身體核心肌群力量不足，使得膝蓋需要承受更多的體重與壓力，最後才導致膝關節磨損；網球肘或是五十肩的疼痛如果一直無法治癒，很有可能與頸椎退化有關。

４／關節本身鬆弛

身體會因為自然老化、舊傷未癒及缺乏運動，導致關節周邊的肌腱、韌帶、肌肉變得無力或鬆弛。這些組織構造原本是用來增加關節穩定度，一旦出現鬆弛無力，就會使關節變得更不穩定、承重力變差，加速關節磨損。

５／肌肉和筋膜張力異常

骨骼靠韌帶、關節囊互相連繫，而活動則靠肌肉以及神經系統協調動作。肌肉與骨骼的連接點，通常是筋膜或肌腱，這些是組成人體及控制活動的重要結構。

當肌肉、筋膜因種種因素而沾黏緊縮，張力的異常會直接影響關節力量平衡，造成軟骨磨損、關節錯位等狀況。而肌肉筋膜的沾黏緊縮還會阻斷該部位的血液循環和淋巴循環，進而阻礙氣的運行，對於關節健康可謂雪上加霜。

來源：《康健雜誌》2018 年 1 月

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