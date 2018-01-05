生命禮儀師許伊妃：做好最壞的打算，讓每一天沒有遺憾

出處：康健雜誌 230 期

作者／夏凡玉

圖片／陳德信

睡前，是一個很棒的擁抱時光，你跟另一半擁抱、跟孩子擁抱…… 我也好喜歡擁抱自己！」說起睡前時光，許伊妃露出小女孩般的微笑，她作勢捲起身體、雙手環繞小腿，「就像一顆球一樣，很有安全感。」

然而，這樣的舒坦自在，卻是許伊妃在這一年才學習到的。

趕走睡前的憂鬱

「我從小就是一個很淺眠的人，但是過去一年變得更嚴重，每到晚上睡前，我都會一直想今天誰對我不好？誰對不起我？明天我要怎麼跟他對抗！」直到許伊妃發覺，自己罹患了憂鬱症，卻找不到情緒出口，她只得求助於心理諮商師。

「在諮商的過程中，我發現，不是感情或是生活困住我，而是我自己的心理作用。」她誠實面對自己，決定拿掉抱怨，相信生命中的「一切都是最好的安排」，「我很認真研究這句話的涵義，發現無論用在生活中的哪一件事都很受用。」

從此以後，每到睡前，許伊妃會感謝老天，「一切都是最好的安排」。接著她會靜下心來問自己：「我今天有沒有對不起誰？有沒有做錯什麼事？」好好審視自己的一天，承認自己的過錯，許伊妃形容，這過程很像懺悔，重點是她不再責怪別人，她把焦點拿回來，想著如何讓自己變得更好，「這種感覺很快樂，因為睡前是最貼近自己、最美好的時光，不應該浪費在抱怨上。」

最壞的打算，最好的準備

許伊妃強調，「睡前的自我對話很重要！」每到夜晚，她喜歡在坐在電腦前，把這一天發生的點點滴滴，在網路上書寫出來，「我的工作見到的幾乎都是眼淚、憂鬱、遺憾、痛苦…… 所以更需要心理調適，我的方法就是抒發，就像是寫信給自己，寫完了劃上句號，明天就是一個嶄新的開始！」

看過生命太多無常，許伊妃表示，有人前一天得知罹病，隔一天就告別人世；有人出門洗頭，從此天人兩隔；也有人在生日當天離世……「死亡不會因為你不談就不來！」她說，每個人都應該做最壞的打算、最好的準備，讓每一天沒有遺憾。

而最好的準備，就是珍惜，「睡前，好好看看身邊的人，悉心珍愛他（她），若今天沒有遺憾，最算明日辭別也不會悵然。」

來源：《康健雜誌》2018 年 1 月

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