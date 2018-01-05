三七、川七分不清？功效大不同

出處：康健雜誌 230 期

作者／謝懿安

圖片／陳德信

寒冷冬天來盤麻油炒川七，滋味好又補身；不少人認為野菜川七跟中藥三七類似，有活血、化瘀效果。

「兩種是完全不同的植物，」中山醫藥大學附設醫院中醫科主治醫師許世源指出，料理用的川七又名「藤三七」，屬於落葵科植物的嫩葉；中藥用的三七別名「田七」，為五加科人參屬植物。可能因為兩者名稱相近，加上川七葉又帶點苦味，被誤認跟中藥三七有相同效果。

許世源指出，有研究認為川七葉有助改善血糖、血脂，對於風濕性疼痛也有些微止痛效果，但還有待進一步驗證。相對地，中藥三七止血、鎮痛的功能是臨床、研究皆有證實。

三七活血化瘀 兼具人參補氣功用

三七性甘、微苦，主產於雲南、貴州、廣西一帶。根據《本草綱目》記載，可以活血化瘀，止血定痛。早期民間更把三七稱為「金不換」，常用於外傷流血不止，也因此成為專治跌打損傷的「雲南白藥」主成分。

中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系教授張永勳表示，三七的根及根莖可入藥，最常見是把根切片或研成粉末，為生三七；蒸熟後磨粉，則為熟三七。

中藥三七與野菜川七無關，卻跟人參是親戚，所以三七活血、補氣效果都好，人參則專用在補氣。另根據植物學歸納，三七與人參為同屬植物；現代研究發現，兩者皆以皂苷為藥理活性成分，在安定神經、保護心血管、抗衰老方面有類似作用。

三七在臨床上也是常用藥材。許世源指出，外傷部分，糖尿病傷口難癒、褥瘡等患者，當傷口伴隨出血時，可以用三七粉搭配金創膏加速癒合。

若是體內黏膜難復原，如胃潰瘍患者，多半只能吃制酸劑緩解不適，拖了大半年也無法好，許世源會用三七搭配白芨調理，有收斂、修復胃黏膜的效果，從根本改善。

此外，三七有特別的「雙向調節作用」，意思是，如果有出血狀況，三七可以縮短凝血時間；若是氣血淤積，三七則可幫助活化血路，是心血管疾病、裝設心臟支架的患者也能服用的中藥。

許世源表示，三七可以改善病患服用抗凝血劑而產生的瘀血，但必須醫師判斷才可服用，且時間與西藥間隔 2 小時以上。

由於三七有活血作用，會降低血液的凝固效果，孕婦分娩前必須禁用，否則容易出血不止。

三七屬藥材 避免長期大量服用

看上三七的良好功效，有些人會到中藥店買三七粉泡水服用當保健。許世源提醒，三七仍屬中醫師調劑藥材，應避免自行長期大量服用，臨床上也很少讓病人長時間使用單味藥材。

來源：《康健雜誌》2018 年 1 月

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