Ema：得糖尿病又怎樣，人生依然精采

出處：康健雜誌 230 期

作者／李奕昀文字整理

圖片／陳德信

80 歲的李奶奶每天三餐只吃水煮白菜、蒸魚，連自己的生日蛋糕都一口不碰，她無奈地跟親友解釋：「唉，沒辦法呀，誰叫我得了糖尿病！」

55 歲的李先生跌倒造成腳趾破皮，引起嚴重感染，19 天內動了 7 次截肢手術，從腳趾、腳掌、小腿，一直切到鼠蹊部，整條腿全切光了，傷口仍然發炎、潰爛，一度病危。因足部潰瘍而導致截肢，是糖尿病患共同的夢魘。

糖尿病人有兩類，一是人生變黑白，什麼都不敢吃、也不敢出遠門；另一種是照樣澎湃吃喝，把醫生與衛教師的話拋在腦後，最後失去下肢、失明，後悔不已。

前工研院行銷總監 Ema 卻完全不一樣，從確診第 1 型糖尿病十多年來，她學會算好總熱量、打胰島素，然後照樣過著精采人生，吃美食、遊世界、爬山、單車環島、搭遊艇環湖、坐火車橫跨加拿大……。

愛吃美食的她也喜歡做菜、常招待親友品嚐異國風味料理，包括台灣不易見到的西班牙菜，兩個兒子的同學都愛來她家吃飯，甚而連演出《刺蝟男孩》的張庭瑚後來都叫她「乾媽」了。

糖尿病人也能吃紅豆餅

她的手藝精湛，甚至經營起「Ema 私廚」的事業，在家招待任何心儀手藝的人開個 home party。

但是每到醫院回診，她請教醫生：「紅豆餅可以吃嗎？芒果冰可以吃嗎？」醫生都說「不要吃」。她抗議：「我不要因為這個病而失去美好生活。」於是以減糖食材取代原有食材，做出依然可口又美麗的料理，研發出糖尿病食譜。

任何人跟她並肩用餐，很快都會對這位留著妹妹頭、衣著時髦的女士刮目相看；她可以一邊點菜，一邊神態自若地拿出針給自己扎一下胰島素，接著就跟大夥一起享用一樣的套餐，毫無病相。「放心，我會算可以吃多少，何時停下來，」Ema 說。

你會注意到她少碰白米飯，省略麵包，但蔬菜、豆、奶、肉都吃完。原來，她已學會看食物的成分、碳水化合物的含量，熟練到眼珠一轉就算出此刻身體狀況容許進食多少了。

在同事和醫師的眼裡，Ema 是個快樂的糖尿病人；因為她是如此看待病後人生：「就算它（糖尿病）沒有跟我商量，就闖進我的人生，但它並沒有阻擋我享受人生的權利！」Ema 把 42 歲發病以來不一樣的人生寫成《別為生病哭泣，因為它讓我們懂得珍惜》，與其說是書，不如說是一名開心女子的樂活宣言。

來源：《康健雜誌》2018 年 1 月

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