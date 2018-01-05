〈台幣頻升高〉台幣Q1恐都落在「2」字頭 美元保單掀搶買熱潮

新台幣匯率今 (5) 日雖然一度貶值，但仍在 29.595 元高檔價位盤旋，市場近期也出現今 (2018) 年第一季新台幣恐都將落在「2」字頭的聲浪，這也讓去年以來熱賣的美元保單，銷售熱潮可望延續至 2018 年第一季，民眾將搶搭「末班車」。

新台幣去年狂升，美元利變保單又提高宣告利率，內部報酬率提高，使去年外幣保單大賣，前 10 月保費收入已經賣破 4000 億元新高、達 4018 億元。其中，又以美元保單賣得最好，幾乎 8 成都是美元保單。

2017 年台灣的美元保單熱賣，根據金管會統計，2017 年前 11 月美元保單新契約保費收入達 119.31 億美元 (超過 3500 億元台幣)，年增超過一倍，成為最受民眾青睞的外幣保單。其餘如澳幣保單、人民幣保單也都熱賣。

由於今年美元保單責任準備金利率與去年相同維持在 2.5%，新台幣保單責準利率則是 2%，也就是說，美元保單保費還是會比新台幣保單便宜。

加上 2017 年美國就業市場動能強勁，失業率創 17 年新低，經濟逐漸好轉，且聯準會升息循環，台幣相對強勢等正向因素，許多財經專家預估美元保單銷售熱潮起碼會持續至 2018 年第一季，讓不少民眾想把握機會，將美元納入資產配置的一環。

中國人壽副總經理蘇錦隆指出，民眾資產配置及退休規劃首重穩健，建議可善用美元保單做中、長期規畫，並透過多元幣別配置以分散風險，達成退休規劃的目標。

蘇錦隆表示，年輕世代及熟齡世代選擇重點也不同，年輕世代準備重點在於持續性，可善用時間優勢，選擇長年期的美元保單，透過拉長繳費年期減輕繳費壓力，及早建構保障與退休規劃；熟齡世代則應把握退休前的職涯黃金期，選擇繳費年期較短的商品，妥善規劃保障與資產配置的雙層防護，樂享退休生活。

元大人壽則指出，美元利率變動型增額還本終身保險因具有增值回饋分享金機制的設計，一直以來深受民眾青睞。不過民眾在購買外幣保險商品仍應留意匯率風險，並確認保障範圍和給付方式是否適合自身需求及自身承受匯率風險能力等因素，均應作整體考量，才能享受外幣保單所帶來的報酬與風險保障，自身資產也才不會隨著經濟環境變化而縮水。