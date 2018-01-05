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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/01/04  107/01/03  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.23110   10.22850   0.00260    0.02542
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.88380    9.86310   0.02070    0.20987
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                            10.03060   10.00920   0.02140    0.21380
中國信託台灣活力基金                                             14.52000   14.37000   0.15000    1.04384
中國信託台灣優勢基金                                             17.30000   17.03000   0.27000    1.58544
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.07000    9.06000   0.01000    0.11038
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.40000    9.34000   0.06000    0.64240
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.89000    9.82000   0.07000    0.71283
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.77640    9.77120   0.00520    0.05322
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.45940    9.45430   0.00510    0.05394
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.19620   10.18790   0.00830    0.08147
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.86700    9.85900   0.00800    0.08114
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.55010   10.51110   0.03900    0.37104
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.37450    9.33990   0.03460    0.37045
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.50430   11.39720   0.10710    0.93970
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.62030   10.52140   0.09890    0.93999
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
中國信託智能運動基金-美元                                        10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.95620   10.95610   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.89190    9.88470   0.00720    0.07284
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.84830    9.84120   0.00710    0.07215
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                               10.02710   10.01740   0.00970    0.09683
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.98010    9.97060   0.00950    0.09528
中國信託精穩基金                                                 18.47330   18.25580   0.21750    1.19140
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.73000   10.67000   0.06000    0.56232
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.52000   10.46000   0.06000    0.57361
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.33000   11.26000   0.07000    0.62167
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.14000   11.08000   0.06000    0.54152
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元大2001基金                                                     66.58000   65.77000   0.81000    1.23156
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.16470   11.16360   0.00110    0.00985
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.47300   10.47310  -0.00010   -0.00095
元大上證50基金                                                   33.30000   33.14000   0.16000    0.48280
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.71000   13.55000   0.16000    1.18081
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.42000   12.28000   0.14000    1.14007
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.65000   13.62000   0.03000    0.22026
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.53900   13.50100   0.03800    0.28146
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.54200   17.50900   0.03300    0.18847
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    12.04900   11.88700   0.16200    1.36283
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.78100   11.62400   0.15700    1.35065
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.31000    3.30000   0.01000    0.30303
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.06000   15.01000   0.05000    0.33311
元大中國高收益點心債券基金                                       11.16050   11.15460   0.00590    0.05289
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.47940   10.47710   0.00230    0.02195
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.81710    9.81490   0.00220    0.02241
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.80030    9.79910   0.00120    0.01225
元大巴西指數基金                                                  6.42100    6.37400   0.04700    0.73737
元大巴菲特基金                                                   31.41000   30.99000   0.42000    1.35528
元大日經225基金                                                  29.43000   28.58000   0.85000    2.97411
元大台商收成基金                                                 24.31000   24.28000   0.03000    0.12356
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.95000   13.01000  -0.06000   -0.46118
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.35000   36.11000   0.24000    0.66464
元大台灣中型100基金                                              32.52000   32.22000   0.30000    0.93110
元大台灣加權股價指數基金                                         24.94100   24.83200   0.10900    0.43895
元大台灣卓越50基金                                               83.85000   83.60000   0.25000    0.29904
元大台灣金融基金                                                 16.64000   16.60000   0.04000    0.24096
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.59000   30.51000   0.08000    0.26221
元大台灣高股息基金                                               25.56000   25.44000   0.12000    0.47170
元大台灣電子科技基金                                             36.39000   36.17000   0.22000    0.60824
元大全球ETF成長組合基金                                          10.48000   10.45000   0.03000    0.28708
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.78000   14.71000   0.07000    0.47587
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.97000    8.90000   0.07000    0.78652
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.87000    6.82000   0.05000    0.73314
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.26000   10.24600   0.01400    0.13664
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.52110   10.51080   0.01030    0.09799
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.84390    9.83420   0.00970    0.09864
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.47180    9.46990   0.00190    0.02006
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.91790    8.91550   0.00240    0.02692
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.35000   14.24000   0.11000    0.77247
元大全球農業商機基金                                             16.77000   16.71000   0.06000    0.35907
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
元大印尼指數基金                                                  9.85100    9.98200  -0.13100   -1.31236
元大印度指數基金                                                 10.18500   10.18000   0.00500    0.04912
元大印度基金                                                     13.63000   13.57000   0.06000    0.44215
元大多多基金                                                     19.82000   19.53000   0.29000    1.48490
元大多福基金                                                     56.10000   55.41000   0.69000    1.24526
元大亞太成長基金                                                 10.41000   10.36000   0.05000    0.48263
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.78350    8.78230   0.00120    0.01366
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.39560    7.39460   0.00100    0.01352
元大卓越基金                                                     54.32000   53.61000   0.71000    1.32438
元大店頭基金                                                      8.70000    8.56000   0.14000    1.63551
元大泛歐成長基金                                                  9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.15160   10.15120   0.00040    0.00394
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.11400    9.11670  -0.00270   -0.02962
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.46560   38.35890   0.10670    0.27816
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.45430   18.54110  -0.08680   -0.46815
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      21.00760   20.82830   0.17930    0.86085
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.27580   38.29670  -0.02090   -0.05457
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.11610   20.13290  -0.01680   -0.08345
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.95180   18.92620   0.02560    0.13526
元大高科技基金                                                   17.86000   17.57000   0.29000    1.65054
元大得利貨幣市場基金                                             16.20910   16.20890   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.95080   11.95070   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   15.13000   15.02000   0.11000    0.73236
元大華夏中小基金                                                  9.21000    9.10000   0.11000    1.20879
元大新中國基金-人民幣                                            12.83000   12.68000   0.15000    1.18297
元大新中國基金-美元                                              12.74400   12.58100   0.16300    1.29560
元大新中國基金-新台幣                                            12.18000   12.04000   0.14000    1.16279
元大新主流基金                                                   25.44000   24.94000   0.50000    2.00481
元大新東協平衡基金-美元                                          10.47600   10.38500   0.09100    0.87626
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.80000    9.72000   0.08000    0.82305
元大新興市場ESG策略基金                                          13.40000   13.34000   0.06000    0.44978
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.59930   11.54260   0.05670    0.49122
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    11.38410   11.31890   0.06520    0.57603
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            11.34000   11.28580   0.05420    0.48025
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                              10.25350   10.20450   0.04900    0.48018
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                           10.14040   10.13950   0.00090    0.00888
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.96710    9.96630   0.00080    0.00803
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.88480    9.89330  -0.00850   -0.08592
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.71690    9.72530  -0.00840   -0.08637
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.97510    9.97560  -0.00050   -0.00501
元大新興亞洲基金                                                 12.39000   12.31000   0.08000    0.64988
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                       10.02350   10.02050   0.00300    0.02994
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                         10.02350   10.02050   0.00300    0.02994
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.88650    9.89290  -0.00640   -0.06469
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.88650    9.89290  -0.00640   -0.06469
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.06270   15.06250   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     37.59000   36.99000   0.60000    1.62206
元大滬深300單日反向1倍基金                                       13.69000   13.73000  -0.04000   -0.29133
元大滬深300單日正向2倍基金                                       19.83000   19.70000   0.13000    0.65990
元大精準中小基金                                                 23.13000   22.68000   0.45000    1.98413
元大摩臺基金                                                     38.95000   38.81000   0.14000    0.36073
元大標普500基金                                                  24.02000   23.91000   0.11000    0.46006
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.84000   13.94000  -0.10000   -0.71736
元大標普500單日正向2倍基金                                       32.20000   31.80000   0.40000    1.25786
元大標智滬深300基金                                              19.75000   19.51000   0.24000    1.23014
元大歐洲50基金                                                   24.81000   24.70000   0.11000    0.44534
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.80990    9.77310   0.03680    0.37654
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.10710   10.10690   0.00020    0.00198
元大績效基金                                                     52.98000   51.93000   1.05000    2.02195
元大韓國KOSPI200基金                                             24.51000   24.60000  -0.09000   -0.36585
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.20000   15.89000   0.31000    1.95091
日盛上選基金                                                     31.87000   31.32000   0.55000    1.75607
日盛小而美基金                                                   19.98000   19.77000   0.21000    1.06222
日盛中國內需動力基金                                             11.90000   11.80000   0.10000    0.84746
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.87660   11.85830   0.01830    0.15432
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.32220   10.30630   0.01590    0.15427
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.07840   12.06870   0.00970    0.08037
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.49150   10.48310   0.00840    0.08013
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.91190   10.90870   0.00320    0.02933
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.46200    9.45920   0.00280    0.02960
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.97000   12.80000   0.17000    1.32813
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        13.06000   12.90000   0.16000    1.24031
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.95000   12.81000   0.14000    1.09290
日盛日盛基金                                                     14.31000   14.01000   0.30000    2.14133
日盛目標收益組合基金(美元)                                       10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
日盛全球抗暖化基金                                               10.26000   10.18000   0.08000    0.78585
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.25600   10.22760   0.02840    0.27768
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.98040    9.95280   0.02760    0.27731
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                 10.05240   10.02920   0.02320    0.23132
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.78490    9.76230   0.02260    0.23150
日盛全球新興債券基金A                                            11.15440   11.14480   0.00960    0.08614
日盛全球新興債券基金B                                             8.95260    8.94490   0.00770    0.08608
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.50930    2.50400   0.00530    0.21166
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.81660    1.81270   0.00390    0.21515
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38910    0.38860   0.00050    0.12867
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.28280    0.28240   0.00040    0.14164
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.87450   12.86280   0.01170    0.09096
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   9.19540    9.18710   0.00830    0.09034
日盛亞洲機會基金                                                  7.81000    7.72000   0.09000    1.16580
日盛首選基金                                                     16.46000   16.23000   0.23000    1.41713
日盛高科技基金                                                   17.01000   16.72000   0.29000    1.73445
日盛貨幣市場基金                                                 14.72850   14.72830   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   37.21000   36.63000   0.58000    1.58340
日盛精選五虎基金                                                 38.05000   37.63000   0.42000    1.11613
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.44790   13.44780   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               37.56000   37.07000   0.49000    1.32182
台新MSCI中國基金                                                 22.32000   22.23000   0.09000    0.40486
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.71000   18.79000  -0.08000   -0.42576
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.09000   20.91000   0.18000    0.86083
台新大眾貨幣市場基金                                             14.12360   14.12340   0.00020    0.00142
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.89120    9.89260  -0.00140   -0.01415
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.55720   10.54990   0.00730    0.06919
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.79250    9.79490  -0.00240   -0.02450
台新中國通基金                                                   50.50000   49.90000   0.60000    1.20240
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.35400   16.29200   0.06200    0.38055
台新中國精選中小基金                                             12.55000   12.40000   0.15000    1.20968
台新主流基金                                                     24.78000   24.57000   0.21000    0.85470
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.63000   19.70000  -0.07000   -0.35533
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.66750    0.66930  -0.00180   -0.26894
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.17000   15.23000  -0.06000   -0.39396
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.51500    0.51640  -0.00140   -0.27111
台新台灣中小基金                                                 39.54000   39.10000   0.44000    1.12532
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.97160    9.95320   0.01840    0.18487
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.79060    9.78650   0.00410    0.04189
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.84000    8.84000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.67750   10.67300   0.00450    0.04216
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.91390   10.86800   0.04590    0.42234
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                        10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.47130   11.42290   0.04840    0.42371
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.53000   10.49000   0.04000    0.38132
台新印度基金                                                     16.77000   16.67000   0.10000    0.59988
台新亞美短期債券基金                                             10.96890   10.98170  -0.01280   -0.11656
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  9.16030    9.15790   0.00240    0.02621
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.31640    0.31600   0.00040    0.12658
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.22860   12.22550   0.00310    0.02536
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41590    0.41540   0.00050    0.12037
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.06320   11.06310   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.75990   30.40950   0.35040    1.15227
台新智慧生活基金-美元                                            10.14100   10.10060   0.04040    0.39998
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.83760    9.81030   0.02730    0.27828
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.65240    9.63460   0.01780    0.18475
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                          10.16570   10.13730   0.02840    0.28015
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.97750    9.95910   0.01840    0.18476
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.70160   10.68740   0.01420    0.13287
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.36030    0.35940   0.00090    0.25042
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.27890    8.26790   0.01100    0.13304
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28850    0.28780   0.00070    0.24322
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.51000    6.46000   0.05000    0.77399
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.83200   10.81800   0.01400    0.12941
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.32000   19.15000   0.17000    0.88773
未來資產全球大消費基金                                           14.49000   14.36000   0.13000    0.90529
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.78000    8.76000   0.02000    0.22831
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.24410   12.23650   0.00760    0.06211
未來資產亞洲高收益債券基金B                                      10.19100   10.18460   0.00640    0.06284
未來資產亞洲新富基金                                             22.00000   21.93000   0.07000    0.31920
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.53610   12.53590   0.00020    0.00160
未來資產阿波羅基金                                               11.96000   11.87000   0.09000    0.75821
未來資產新興市場債券基金A                                         9.21790    9.21580   0.00210    0.02279
未來資產新興市場債券基金B                                         7.29660    7.29490   0.00170    0.02330
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.72000   11.69000   0.03000    0.25663
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.87300   10.87200   0.00100    0.00920
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.83480    9.85330  -0.01850   -0.18775
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.59560    9.58910   0.00650    0.06779
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.59810   10.59090   0.00720    0.06798
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.49040    8.49840  -0.00800   -0.09414
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.44570    9.45450  -0.00880   -0.09308
永豐中小基金                                                     51.85000   51.22000   0.63000    1.22999
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.95090    1.94810   0.00280    0.14373
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.48330    2.47970   0.00360    0.14518
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             9.01540    9.02010  -0.00470   -0.05211
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.12920   11.13490  -0.00570   -0.05119
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.85000    4.81000   0.04000    0.83160
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.07000   21.92000   0.15000    0.68431
永豐主流品牌基金                                                 15.84000   15.79000   0.05000    0.31666
永豐永豐基金                                                     33.97000   33.53000   0.44000    1.31226
永豐亞洲民生消費基金                                             12.80000   12.79000   0.01000    0.07819
永豐南非幣2021保本基金                                           12.43820   12.43850  -0.00030   -0.00241
永豐高科技基金                                                   22.61000   22.25000   0.36000    1.61798
永豐貨幣市場基金                                                 13.84630   13.84620   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.23540    2.22940   0.00600    0.26913
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.48830    2.48370   0.00460    0.18521
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.26080    8.25490   0.00590    0.07147
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.71330   10.70560   0.00770    0.07192
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.79680    7.78850   0.00830    0.10657
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.60900   11.59680   0.01220    0.10520
永豐滬深300紅利指數基金                                          20.24000   20.22000   0.02000    0.09891
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.06000   53.84000   0.22000    0.40862
永豐領航科技基金                                                 37.28000   36.77000   0.51000    1.38700
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.30000   12.24000   0.06000    0.49020
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.92000   11.89000   0.03000    0.25231
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.45000   10.40000   0.05000    0.48077
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.30000   10.24000   0.06000    0.58594
永豐趨勢平衡基金                                                 47.00000   46.18000   0.82000    1.77566
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.31200   11.31090   0.00110    0.00973
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.70580    9.70450   0.00130    0.01340
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.70580    9.70450   0.00130    0.01340
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.69990    9.69990   0.00000    0.00000
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.69990    9.69990   0.00000    0.00000
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.80660    9.80280   0.00380    0.03876
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.80740    9.80370   0.00370    0.03774
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.73880    9.73630   0.00250    0.02568
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.74680    9.74420   0.00260    0.02668
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   12.54000   12.44000   0.10000    0.80386
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.44000   11.37000   0.07000    0.61566
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.42000   12.33000   0.09000    0.72993
兆豐國際中小基金                                                 15.71000   15.65000   0.06000    0.38339
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.76000   15.57000   0.19000    1.22030
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.45000   21.23000   0.22000    1.03627
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.74000   21.50000   0.24000    1.11628
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.12000   12.01000   0.11000    0.91590
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.80000   12.67000   0.13000    1.02605
兆豐國際生命科學基金                                             15.94000   15.79000   0.15000    0.94997
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.42220   10.38690   0.03530    0.33985
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.87350   10.83060   0.04290    0.39610
兆豐國際全球高股息基金                                           11.47000   11.42000   0.05000    0.43783
兆豐國際全球基金                                                 31.48000   31.32000   0.16000    0.51086
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.15150   10.15100   0.00050    0.00493
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.50040    9.50310  -0.00270   -0.02841
兆豐國際國民基金                                                 24.72000   24.39000   0.33000    1.35301
兆豐國際第一基金                                                 13.87000   13.77000   0.10000    0.72622
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.29220   10.28300   0.00920    0.08947
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.37230    8.36480   0.00750    0.08966
兆豐國際萬全基金                                                 20.74000   20.60000   0.14000    0.67961
兆豐國際電子基金                                                 26.94000   26.68000   0.26000    0.97451
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.37000    8.33000   0.04000    0.48019
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.68000   21.58000   0.10000    0.46339
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.42000   17.50000  -0.08000   -0.45714
兆豐國際豐台灣基金                                               31.98000   31.94000   0.04000    0.12523
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.46680   12.46660   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.46000   11.44000   0.02000    0.17483
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.36080   11.33530   0.02550    0.22496
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.07750   12.04770   0.02980    0.24735
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.93960   10.91350   0.02610    0.23915
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.78930   11.76120   0.02810    0.23892
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.61860    8.59930   0.01930    0.22444
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                              10.00530    9.98040   0.02490    0.24949
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.47250    9.44990   0.02260    0.23916
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.61660    9.59390   0.02270    0.23661
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.85260    9.82910   0.02350    0.23909
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.83000   11.81000   0.02000    0.16935
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     11.30000   11.28000   0.02000    0.17730
合庫全球新興市場基金                                              9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.78000   10.74000   0.04000    0.37244
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              11.04000   10.99000   0.05000    0.45496
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.74000   10.69000   0.05000    0.46773
合庫貨幣市場基金                                                 10.10210   10.10200   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                 10.02930   10.01150   0.01780    0.17780
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.30330   10.28470   0.01860    0.18085
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.55250   10.53810   0.01440    0.13665
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                12.05010   12.02650   0.02360    0.19623
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.91410   13.89210   0.02200    0.15836
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.76850    9.75000   0.01850    0.18974
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.34670   10.32800   0.01870    0.18106
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.56150    8.54980   0.01170    0.13685
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.68630    9.66720   0.01910    0.19758
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.94770   10.92810   0.01960    0.17935
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.81000   10.76000   0.05000    0.46468
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.68000   10.62000   0.06000    0.56497
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.79730   10.79600   0.00130    0.01204
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.28680   10.29540  -0.00860   -0.08353
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.73980    9.75710  -0.01730   -0.17731
安聯中國東協基金                                                 16.52000   16.41000   0.11000    0.67032
安聯中國策略基金                                                 15.96000   15.89000   0.07000    0.44053
安聯中華新思路基金-人民幣                                        15.08000   14.85000   0.23000    1.54882
安聯中華新思路基金-美元                                          14.87000   14.66000   0.21000    1.43247
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.38000   13.20000   0.18000    1.36364
安聯台灣大壩基金                                                 25.25000   24.90000   0.35000    1.40562
安聯台灣科技基金                                                 42.42000   41.80000   0.62000    1.48325
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.45680   12.45670   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 28.88000   28.45000   0.43000    1.51142
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.23800   10.23460   0.00340    0.03322
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.34480   15.34200   0.00280    0.01825
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.58000   11.49000   0.09000    0.78329
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.39000   11.32000   0.07000    0.61837
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.23380   12.22400   0.00980    0.08017
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.27900   10.27180   0.00720    0.07009
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.50990   12.50230   0.00760    0.06079
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.95600    9.94740   0.00860    0.08645
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.77630    9.76940   0.00690    0.07063
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.50940    9.50360   0.00580    0.06103
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.98000   11.92000   0.06000    0.50336
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.44000   11.38000   0.06000    0.52724
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.15000   11.08000   0.07000    0.63177
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.98000   10.92000   0.06000    0.54945
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.89000   11.83000   0.06000    0.50719
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.89000   10.85000   0.04000    0.36866
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.96000   10.91000   0.05000    0.45830
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                        10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.96090   11.94800   0.01290    0.10797
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                11.04220   11.03140   0.01080    0.09790
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.73370   10.72420   0.00950    0.08858
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.34890    9.33820   0.01070    0.11458
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               9.12540    9.11650   0.00890    0.09763
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.84670    8.83880   0.00790    0.08938
安聯全球人口趨勢基金                                             11.15000   11.10000   0.05000    0.45045
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.55000    9.45000   0.10000    1.05820
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      34.55000   34.20000   0.35000    1.02339
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.74000    8.69000   0.05000    0.57537
安聯全球計量平衡基金                                             12.88000   12.85000   0.03000    0.23346
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.18710   12.19130  -0.00420   -0.03445
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.70190   10.70560  -0.00370   -0.03456
安聯全球新興市場基金                                             18.87000   18.77000   0.10000    0.53277
安聯全球農金趨勢基金                                             10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.74000    9.64000   0.10000    1.03734
安聯亞洲動態策略基金                                             26.17000   26.03000   0.14000    0.53784
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00990   10.00990   0.00000    0.00000
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.86100    9.86100   0.00000    0.00000
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.84220   84.77100   0.07120    0.08399
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.81030   12.80600   0.00430    0.03358
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             68.24750   68.18940   0.05810    0.08520
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.22210   10.21870   0.00340    0.03327
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.52930    2.52790   0.00140    0.05538
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.62510   10.62750  -0.00240   -0.02258
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.15720    2.15470   0.00250    0.11603
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.94000    8.94200  -0.00200   -0.02237
宏利台灣動力基金                                                 31.61000   31.27000   0.34000    1.08730
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.69110   10.65060   0.04050    0.38026
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                           10.06130   10.03310   0.02820    0.28107
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.67290    8.64020   0.03270    0.37846
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.40790    8.38430   0.02360    0.28148
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.60000   10.56000   0.04000    0.37879
宏利全球債券組合基金                                             13.32850   13.31910   0.00940    0.07058
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.82510    2.82490   0.00020    0.00708
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               12.03670   12.04090  -0.00420   -0.03488
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                9.07530    9.07810  -0.00280   -0.03084
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.40560    2.40330   0.00230    0.09570
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.96480   10.97550  -0.01070   -0.09749
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.65150    4.59380   0.05770    1.25604
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.73610    0.72760   0.00850    1.16822
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     21.06000   20.83000   0.23000    1.10418
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)                                 73.00000   72.97870   0.02130    0.02919
宏利東方明珠短期收益基金(美元)                                   11.35310   11.36250  -0.00940   -0.08273
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.72410   11.69940   0.02470    0.21112
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.50840   10.48720   0.02120    0.20215
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.19410   10.17760   0.01650    0.16212
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.35610    9.33630   0.01980    0.21208
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.89580    8.87740   0.01840    0.20727
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.73460    8.72030   0.01430    0.16399
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.93970    8.92220   0.01750    0.19614
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.89870    2.89150   0.00720    0.24901
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.42450    0.42340   0.00110    0.25980
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.85570   12.83040   0.02530    0.19719
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.97780    0.97490   0.00290    0.29747
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.07550    8.05950   0.01600    0.19852
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.25350    2.24780   0.00570    0.25358
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.32370    0.32290   0.00080    0.24775
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.99080    9.97050   0.02030    0.20360
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.37320    0.37220   0.00100    0.26867
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.61580   13.61570   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.89000    2.86000   0.03000    1.04895
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.82000   12.73000   0.09000    0.70699
宏利臺灣股息收益基金                                             29.04000   28.83000   0.21000    0.72841
宏利澳幣保本基金                                                 11.77430   11.77420   0.00010    0.00085
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                       10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.43000   10.39000   0.04000    0.38499
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.14000   11.09000   0.05000    0.45086
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.34000   10.30000   0.04000    0.38835
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.77000   11.70000   0.07000    0.59829
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        11.97000   11.91000   0.06000    0.50378
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.44000   10.40000   0.04000    0.38462
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.76000   11.72000   0.04000    0.34130
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.62770   10.62340   0.00430    0.04048
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.42330   10.40970   0.01360    0.13065
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.40330    9.39990   0.00340    0.03617
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.77180   10.76800   0.00380    0.03529
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
貝萊德新台幣基金                                                 12.91510   12.91500   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.01000   24.81000   0.20000    0.80613
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.01310   11.01290   0.00020    0.00182
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.80410    9.81490  -0.01080   -0.11004
保德信大中華基金                                                 31.03000   30.82000   0.21000    0.68138
保德信中小型股基金                                               46.73000   45.95000   0.78000    1.69750
保德信中國中小基金-人民幣                                        11.88000   11.69000   0.19000    1.62532
保德信中國中小基金-美元                                          12.12000   11.93000   0.19000    1.59262
保德信中國中小基金-新臺幣                                        11.23000   11.06000   0.17000    1.53707
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                              10.01750   10.01190   0.00560    0.05593
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.99040    9.98530   0.00510    0.05108
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                              10.12380   10.11790   0.00590    0.05831
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.71040   10.70410   0.00630    0.05886
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.58000   10.53000   0.05000    0.47483
保德信中國品牌基金-美元                                          10.40000   10.35000   0.05000    0.48309
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.35000   11.29000   0.06000    0.53144
保德信台商全方位基金                                             34.93000   34.46000   0.47000    1.36390
保德信全球中小基金                                               29.56000   29.51000   0.05000    0.16943
保德信全球消費商機基金                                           17.88000   17.87000   0.01000    0.05596
保德信全球基礎建設基金                                           12.25000   12.26000  -0.01000   -0.08157
保德信全球資源基金                                                8.05000    7.98000   0.07000    0.87719
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.71000    9.60000   0.11000    1.14583
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.90000   30.56000   0.34000    1.11257
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.27000   10.24950   0.02050    0.20001
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.82570   10.80440   0.02130    0.19714
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.35240    9.34280   0.00960    0.10275
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.84950    9.83930   0.01020    0.10367
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.78070    8.77000   0.01070    0.12201
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   11.07510   11.06170   0.01340    0.12114
保德信亞太基金                                                   22.89000   22.78000   0.11000    0.48288
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            9.00420    8.99820   0.00600    0.06668
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.55050   11.54290   0.00760    0.06584
保德信店頭市場基金                                               36.05000   35.54000   0.51000    1.43500
保德信拉丁美洲基金                                                7.35000    7.33000   0.02000    0.27285
保德信金平衡基金                                                 29.42000   29.20000   0.22000    0.75342
保德信金滿意基金                                                 41.72000   41.33000   0.39000    0.94362
保德信科技島基金                                                 25.52000   25.29000   0.23000    0.90945
保德信高成長基金                                                 89.62000   88.61000   1.01000    1.13983
保德信第一基金                                                   25.81000   25.57000   0.24000    0.93860
保德信貨幣市場基金                                               15.72390   15.72370   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.72850   10.69740   0.03110    0.29072
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.50110   10.48050   0.02060    0.19656
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   11.00720   10.98170   0.02550    0.23220
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.08080   10.06690   0.01390    0.13808
保德信新世紀基金                                                 10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.68370    8.67340   0.01030    0.11875
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             11.20110   11.18790   0.01320    0.11798
保德信新興趨勢組合基金                                           12.01000   11.92000   0.09000    0.75503
保德信瑞騰基金                                                   15.51230   15.51250  -0.00020   -0.00129
保德信歐洲組合基金                                               10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型          10.01160   10.07510  -0.06350   -0.63027
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.08790   10.07640   0.01150    0.11413
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.98820   10.04250  -0.05430   -0.54070
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                10.00070   10.00070   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           2.05940    2.06550  -0.00610   -0.29533
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.71860    2.71460   0.00400    0.14735
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31610    0.31740  -0.00130   -0.40958
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45250    0.45230   0.00020    0.04422
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.95540    9.00250  -0.04710   -0.52319
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.94590   11.95480  -0.00890   -0.07445
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                10.05960   10.08310  -0.02350   -0.23306
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.97190   11.95410   0.01780    0.14890
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.30800    9.33910  -0.03110   -0.33301
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.10480   11.09910   0.00570    0.05136
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.48690   10.46590   0.02100    0.20065
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.36600   10.36100   0.00500    0.04826
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.29730   10.36370  -0.06640   -0.64070
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.70590   10.69550   0.01040    0.09724
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.24100   10.29790  -0.05690   -0.55254
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                  10.07750   10.14310  -0.06560   -0.64675
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.23120   10.22170   0.00950    0.09294
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                        10.05420   10.11080  -0.05660   -0.55980
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.12530   10.13190  -0.00660   -0.06514
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      11.27760   11.26470   0.01290    0.11452
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.75040    6.75910  -0.00870   -0.12872
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                11.12480   11.07680   0.04800    0.43334
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.62740   11.62730   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.82000   19.57000   0.25000    1.27747
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4475.990004418.42000  57.57000    1.30295
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.91030   10.86450   0.04580    0.42156
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.25180   12.18950   0.06230    0.51110
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.47310   11.41650   0.05660    0.49577
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.89110    9.84960   0.04150    0.42134
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.66350   10.60930   0.05420    0.51087
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.39660   10.34540   0.05120    0.49491
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.32400   11.27640   0.04760    0.42212
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   12.24770   12.18550   0.06220    0.51044
柏瑞五國金勢力建設基金                                            7.12000    7.09000   0.03000    0.42313
柏瑞巨人基金                                                     12.94000   12.86000   0.08000    0.62208
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.62600   13.62590   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.21000   16.13000   0.08000    0.49597
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.66480   13.63350   0.03130    0.22958
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.07690   12.04170   0.03520    0.29232
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.78990   12.75380   0.03610    0.28305
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.56520    9.54330   0.02190    0.22948
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  7.13570    7.11930   0.01640    0.23036
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.35370    9.32650   0.02720    0.29164
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.96580    8.93620   0.02960    0.33124
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.45000   11.41770   0.03230    0.28289
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.85430    8.82960   0.02470    0.27974
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.25600   12.22030   0.03570    0.29214
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.83810   11.81100   0.02710    0.22945
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.72760   11.68890   0.03870    0.33108
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.64300   11.61020   0.03280    0.28251
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.45710    9.43540   0.02170    0.22998
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.44990   10.41950   0.03040    0.29176
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                         10.24770   10.21390   0.03380    0.33092
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                           10.18440   10.15570   0.02870    0.28260
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                           10.01340    9.98560   0.02780    0.27840
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.96200   10.95720   0.00480    0.04381
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.19700   12.18410   0.01290    0.10588
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.64250   11.63260   0.00990    0.08511
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.66040    9.65620   0.00420    0.04350
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.50610   10.49500   0.01110    0.10576
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.29830   10.28940   0.00890    0.08650
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.66690   10.66220   0.00470    0.04408
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.35650   11.34450   0.01200    0.10578
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.24780   11.23820   0.00960    0.08542
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.66060    9.65630   0.00430    0.04453
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.50630   10.49520   0.01110    0.10576
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.29860   10.28970   0.00890    0.08649
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.71000   13.70000   0.01000    0.07299
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.93000   14.90000   0.03000    0.20134
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         12.11000   12.10000   0.01000    0.08264
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.70000   12.67000   0.03000    0.23678
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   13.06000   13.04000   0.02000    0.15337
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.99000   13.92000   0.07000    0.50287
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.76000   13.71000   0.05000    0.36470
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.88000    9.82000   0.06000    0.61100
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.68850   11.67850   0.01000    0.08563
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.81590    7.80920   0.00670    0.08580
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                               10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                 10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.82060   11.81800   0.00260    0.02200
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.41220   11.40340   0.00880    0.07717
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.60710   10.60040   0.00670    0.06321
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.93070    8.92880   0.00190    0.02128
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                       10.08480   10.07700   0.00780    0.07740
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                         10.09240   10.08610   0.00630    0.06246
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.97760   10.96920   0.00840    0.07658
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.37990   10.37770   0.00220    0.02120
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.59000   10.58330   0.00670    0.06331
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.44810   10.44010   0.00800    0.07663
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.64980    9.64780   0.00200    0.02073
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.57070    9.55120   0.01950    0.20416
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                         10.11040   10.10410   0.00630    0.06235
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.64540   12.60800   0.03740    0.29664
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.12730   12.08410   0.04320    0.35749
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.59280   11.55290   0.03990    0.34537
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.79550    7.77250   0.02300    0.29592
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.87900    9.84380   0.03520    0.35759
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.55130   10.51500   0.03630    0.34522
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.87020   10.83800   0.03220    0.29710
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.61110   11.57120   0.03990    0.34482
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.68720   10.64920   0.03800    0.35683
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.94270    9.91330   0.02940    0.29657
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.77560   10.73850   0.03710    0.34549
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.48310   11.48560  -0.00250   -0.02177
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           12.03260   12.02810   0.00450    0.03741
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             11.14300   11.14110   0.00190    0.01705
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.65240    9.65450  -0.00210   -0.02175
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.27040   10.26660   0.00380    0.03701
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.25100   10.24930   0.00170    0.01659
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.34160   11.33750   0.00410    0.03616
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.24540   10.24770  -0.00230   -0.02244
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.61390   10.61200   0.00190    0.01790
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.93880    9.94100  -0.00220   -0.02213
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.81030    9.81250  -0.00220   -0.02242
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.49580   10.49190   0.00390    0.03717
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                             10.00470   10.00290   0.00180    0.01799
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.31000   18.25000   0.06000    0.32877
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.93000   16.85000   0.08000    0.47478
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.27120   13.26800   0.00320    0.02412
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       11.03980   11.03110   0.00870    0.07887
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.76640   11.74960   0.01680    0.14298
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.15310   12.12290   0.03020    0.24912
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.42410   11.41280   0.01130    0.09901
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.31140   10.30330   0.00810    0.07862
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.77340   10.75810   0.01530    0.14222
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.62450   10.59810   0.02640    0.24910
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.68370   10.67310   0.01060    0.09932
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.56820   10.55310   0.01510    0.14309
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.62320   10.61270   0.01050    0.09894
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      12.75000   12.79000  -0.04000   -0.31274
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      38.54000   38.33000   0.21000    0.54787
國泰大中華基金                                                   21.99000   21.71000   0.28000    1.28973
國泰小龍基金                                                     17.08000   16.92000   0.16000    0.94563
國泰中小成長基金                                                 47.38000   46.66000   0.72000    1.54308
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.58100    4.54770   0.03330    0.73224
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.88000   20.73000   0.15000    0.72359
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.80680    0.80020   0.00660    0.82479
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.77050    0.76420   0.00630    0.82439
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.17630    2.17640  -0.00010   -0.00459
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.86220    9.86200   0.00020    0.00203
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.67250    8.71500  -0.04250   -0.48766
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.33040    0.33010   0.00030    0.09088
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.26330   11.26230   0.00100    0.00888
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.72970    1.72810   0.00160    0.09259
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.95910    9.97480  -0.01570   -0.15740
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34100    0.34120  -0.00020   -0.05862
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    5.21090    5.15310   0.05780    1.12165
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.74000   23.48000   0.26000    1.10733
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.79540    0.78590   0.00950    1.20881
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.99410    3.93230   0.06180    1.57160
國泰中港台基金台幣級別                                           18.20000   17.92000   0.28000    1.56250
國泰中港台基金美元級別                                            0.61720    0.60720   0.01000    1.64690
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 28.23000   27.41000   0.82000    2.99161
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.50000   12.88000  -0.38000   -2.95031
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     39.75000   37.63000   2.12000    5.63380
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.38470   12.38460   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     28.65000   28.25000   0.40000    1.41593
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.40240    2.39560   0.00680    0.28385
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.97000   10.94000   0.03000    0.27422
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.37020    0.36880   0.00140    0.37961
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47480    0.47340   0.00140    0.29573
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.29000   13.26000   0.03000    0.22624
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47740    0.47570   0.00170    0.35737
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.86000    5.83000   0.03000    0.51458
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19510    0.19390   0.00120    0.61888
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      9.09000    9.03000   0.06000    0.66445
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.30710    0.30480   0.00230    0.75459
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.42060    0.41900   0.00160    0.38186
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.38550    0.38480   0.00070    0.18191
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.44230    0.44070   0.00160    0.36306
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.28000   11.25000   0.03000    0.26667
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)           10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48510    0.48360   0.00150    0.31017
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.74000   20.76000  -0.02000   -0.09634
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.73000   20.67000   0.06000    0.29028
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.56840    2.55840   0.01000    0.39087
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.90590   11.85900   0.04690    0.39548
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           11.02460   11.02730  -0.00270   -0.02448
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.39670    0.39490   0.00180    0.45581
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.36740    0.36720   0.00020    0.05447
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50560    0.50360   0.00200    0.39714
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.70000   12.67000   0.03000    0.23678
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.44330    0.44190   0.00140    0.31681
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.11000   17.98000   0.13000    0.72303
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61190    0.60700   0.00490    0.80725
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           15.09000   15.02000   0.07000    0.46605
國泰科技生化基金                                                 39.29000   38.75000   0.54000    1.39355
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.84000   25.76000   0.08000    0.31056
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.02000   14.09000  -0.07000   -0.49681
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  40.18220   40.01980   0.16240    0.40580
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.82750   18.91200  -0.08450   -0.44681
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 21.39700   21.20950   0.18750    0.88404
國泰紐幣2021保本基金                                             11.86190   11.86340  -0.00150   -0.01264
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.14570   12.15000  -0.00430   -0.03539
國泰紐幣保本基金                                                 12.16610   12.16270   0.00340    0.02795
國泰高科技基金                                                   13.53000   13.26000   0.27000    2.03620
國泰國泰基金                                                     25.03000   24.72000   0.31000    1.25405
國泰富時中國A50基金                                              21.63000   21.50000   0.13000    0.60465
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34090    0.34000   0.00090    0.26471
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44380    0.44280   0.00100    0.22584
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.78000   10.71000   0.07000    0.65359
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36260    0.35990   0.00270    0.75021
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47200    0.46880   0.00320    0.68259
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.55000   10.51000   0.04000    0.38059
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35500    0.35330   0.00170    0.48118
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46210    0.46020   0.00190    0.41286
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       11.03290   11.00450   0.02840    0.25808
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          8.21670    8.23250  -0.01580   -0.19192
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.37030    0.36930   0.00100    0.27078
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27760    0.27790  -0.00030   -0.10795
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.58000   12.57000   0.01000    0.07955
國泰新興市場基金美元級別                                          0.42510    0.42450   0.00060    0.14134
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.24260    2.24110   0.00150    0.06693
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.53290    1.53850  -0.00560   -0.36399
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35610    0.35560   0.00050    0.14061
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37980    0.37920   0.00060    0.15823
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24590    0.24660  -0.00070   -0.28386
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           11.01300   10.99820   0.01480    0.13457
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.38830    7.41240  -0.02410   -0.32513
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.65000   14.72000  -0.07000   -0.47554
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.03000   33.72000   0.31000    0.91934
國泰價值卓越基金                                                 15.47000   15.20000   0.27000    1.77632
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.28000   11.23000   0.05000    0.44524
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.40070    0.39850   0.00220    0.55207
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.30330   12.29070   0.01260    0.10252
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41570    0.41480   0.00090    0.21697
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.72850    9.73200  -0.00350   -0.03596
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.56440    8.56840  -0.00400   -0.04668
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.55150   10.55520  -0.00370   -0.03505
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.35680    9.36130  -0.00450   -0.04807
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.95980   10.95880   0.00100    0.00913
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.76080    9.77600  -0.01520   -0.15548
第一金大中華基金                                                 26.12000   25.79000   0.33000    1.27957
第一金小型精選基金                                               36.45000   36.10000   0.35000    0.96953
第一金中國世紀基金-人民幣                                        15.28000   15.11000   0.17000    1.12508
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.41000   11.28000   0.13000    1.15248
第一金中概平衡基金                                               23.69000   23.51000   0.18000    0.76563
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.20830   15.20810   0.00020    0.00132
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.38600  177.38400   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.57570   13.43960   0.13610    1.01268
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.51000   12.40000   0.11000    0.88710
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                         10.17460   10.15340   0.02120    0.20880
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                       10.17500   10.15380   0.02120    0.20879
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.94170    9.92490   0.01680    0.16927
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.93690    9.92190   0.01500    0.15118
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.41340   10.39100   0.02240    0.21557
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                       10.17640   10.15930   0.01710    0.16832
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                     10.17650   10.15930   0.01720    0.16930
第一金全球大趨勢基金                                             22.88000   22.72000   0.16000    0.70423
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.09580    8.06210   0.03370    0.41801
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.84740    5.82300   0.02440    0.41903
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.88800    9.91720  -0.02920   -0.29444
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.88800    9.91680  -0.02880   -0.29042
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.96770    9.99670  -0.02900   -0.29010
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.96770    9.99610  -0.02840   -0.28411
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.94780    8.93430   0.01350    0.15110
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.32880   10.31320   0.01560    0.15126
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                           10.10480   10.08270   0.02210    0.21919
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.27850    8.26110   0.01740    0.21063
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            9.23440    9.21930   0.01510    0.16379
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.10300   11.07880   0.02420    0.21844
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                             10.02920   10.00760   0.02160    0.21584
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.91350   14.88890   0.02460    0.16522
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            15.33000   15.14900   0.18100    1.19480
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.89000   13.74000   0.15000    1.09170
第一金亞洲科技基金                                               22.17000   21.98000   0.19000    0.86442
第一金亞洲新興市場基金                                           14.27000   14.08000   0.19000    1.34943
第一金店頭市場基金                                                9.45000    9.33000   0.12000    1.28617
第一金創新趨勢基金                                               22.07000   21.76000   0.31000    1.42463
第一金電子基金                                                   32.16000   31.84000   0.32000    1.00503
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.90000   14.78000   0.12000    0.81191
統一大滿貫基金                                                   34.18000   33.59000   0.59000    1.75648
統一大龍印基金                                                   18.02000   17.90000   0.12000    0.67039
統一大龍騰中國基金                                               11.44000   11.30000   0.14000    1.23894
統一中小基金                                                     26.70000   26.18000   0.52000    1.98625
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                            10.11340   10.07310   0.04030    0.40008
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.99430    9.96680   0.02750    0.27592
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.54160    9.46530   0.07630    0.80610
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.55140   11.50530   0.04610    0.40068
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.32500   11.29390   0.03110    0.27537
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.82510   10.73860   0.08650    0.80551
統一台灣動力基金                                                 17.16000   16.85000   0.31000    1.83976
統一全天候基金                                                  107.36000  104.97000   2.39000    2.27684
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.83550    9.77890   0.05660    0.57880
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                            10.05660   10.01130   0.04530    0.45249
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           9.92700    9.88610   0.04090    0.41371
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.83550    9.77890   0.05660    0.57880
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                            10.05660   10.01130   0.04530    0.45249
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.92700    9.88610   0.04090    0.41371
統一全球債券組合基金                                             12.32370   12.31140   0.01230    0.09991
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.82000   15.51000   0.31000    1.99871
統一全球新科技基金(美元)                                         15.74000   15.45000   0.29000    1.87702
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.48000   14.23000   0.25000    1.75685
統一亞太基金                                                     28.10000   27.92000   0.18000    0.64470
統一亞洲大金磚基金                                               12.96000   12.90000   0.06000    0.46512
統一奔騰基金                                                     57.83000   56.50000   1.33000    2.35398
統一強棒貨幣市場基金                                             16.61650   16.61630   0.00020    0.00120
統一強漢基金                                                     26.21000   25.87000   0.34000    1.31426
統一統信基金                                                     33.05000   32.54000   0.51000    1.56730
統一黑馬基金                                                     57.97000   56.57000   1.40000    2.47481
統一新亞洲科技能源基金                                           20.64000   20.41000   0.23000    1.12690
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.77780    8.76480   0.01300    0.14832
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.78020   10.76420   0.01600    0.14864
統一經建基金                                                     45.17000   44.18000   0.99000    2.24083
統一龍馬基金                                                     71.72000   70.24000   1.48000    2.10706
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   20.82000   20.56000   0.26000    1.26459
野村中小基金                                                     47.38000   46.74000   0.64000    1.36928
野村中國機會基金                                                 15.18000   14.98000   0.20000    1.33511
野村巴西基金                                                      6.12000    6.08000   0.04000    0.65789
野村台灣高股息基金                                               22.36000   22.34000   0.02000    0.08953
野村台灣運籌基金                                                 37.70000   37.09000   0.61000    1.64465
野村平衡基金                                                     19.16000   18.97000   0.19000    1.00158
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.17000   13.16000   0.01000    0.07599
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
野村全球生技醫療基金                                             16.71000   16.55000   0.16000    0.96677
野村全球品牌基金                                                 25.97000   25.79000   0.18000    0.69794
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     8.27930    8.27070   0.00860    0.10398
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    11.20090   11.18930   0.01160    0.10367
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  10.97720   10.95340   0.02380    0.21728
野村全球氣候變遷基金                                              8.47000    8.45000   0.02000    0.23669
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.11000   13.08000   0.03000    0.22936
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.44000   11.39000   0.05000    0.43898
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.93000   18.88000   0.05000    0.26483
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.14000   12.09000   0.05000    0.41356
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.66750   10.66650   0.00100    0.00938
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.54870   10.54950  -0.00080   -0.00758
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                          10.15830   10.14660   0.01170    0.11531
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.90820    9.89730   0.01090    0.11013
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           9.38400    9.37720   0.00680    0.07252
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.28630   11.27320   0.01310    0.11620
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.85900   10.84710   0.01190    0.10971
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.31870   10.31100   0.00770    0.07468
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.37270   11.35100   0.02170    0.19117
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.97590   10.95630   0.01960    0.17889
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.56050   10.54510   0.01540    0.14604
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.67140   10.63640   0.03500    0.32906
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.72860   10.68570   0.04290    0.40147
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                        10.10270   10.07140   0.03130    0.31078
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.75020    9.72880   0.02140    0.21997
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.96470    9.93430   0.03040    0.30601
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.92810   11.88870   0.03940    0.33141
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.65690   12.60280   0.05410    0.42927
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        11.02330   10.98910   0.03420    0.31122
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.63650   10.61320   0.02330    0.21954
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.07930   11.04560   0.03370    0.30510
野村成長基金                                                     30.02000   29.74000   0.28000    0.94149
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.23980   10.19990   0.03990    0.39118
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                        10.22720   10.18880   0.03840    0.37688
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                      10.10990   10.07970   0.03020    0.29961
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.23980   10.19990   0.03990    0.39118
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.22720   10.18880   0.03840    0.37688
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.10990   10.07970   0.03020    0.29961
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                               10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.83000   13.79000   0.04000    0.29007
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.35410   10.35280   0.00130    0.01256
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.27900   10.27820   0.00080    0.00778
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                          10.14710   10.14920  -0.00210   -0.02069
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.52590   10.52460   0.00130    0.01235
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.40970   10.40880   0.00090    0.00865
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.27680   10.27900  -0.00220   -0.02140
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.42280    9.41080   0.01200    0.12751
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                      10.17830   10.16190   0.01640    0.16139
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                        10.09840   10.08350   0.01490    0.14777
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.76540   13.74780   0.01760    0.12802
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.79700   12.77620   0.02080    0.16280
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.56890   10.55330   0.01560    0.14782
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.56730   10.53210   0.03520    0.33422
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.24310   10.20950   0.03360    0.32911
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.72150    9.69240   0.02910    0.30024
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.08050   11.04730   0.03320    0.30053
野村泰國基金                                                     43.77000   43.08000   0.69000    1.60167
野村高科技基金                                                   10.67000   10.53000   0.14000    1.32953
野村貨幣市場基金                                                 16.22370   16.22360   0.00010    0.00062
野村新馬基金                                                     16.28000   16.12000   0.16000    0.99256
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.35490    8.34700   0.00790    0.09464
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  12.01610   12.00480   0.01130    0.09413
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.68000    7.57000   0.11000    1.45310
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.06000    9.08000  -0.02000   -0.22026
野村精選貨幣市場基金                                             12.05970   12.05960   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.21000   12.11000   0.10000    0.82576
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.60000   11.52000   0.08000    0.69444
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.19000   11.14000   0.05000    0.44883
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.46000    8.46000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.87000   11.86000   0.01000    0.08432
野村積極成長基金                                                 12.66000   12.54000   0.12000    0.95694
野村優質基金                                                     35.67000   35.34000   0.33000    0.93379
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.87550    8.86500   0.01050    0.11844
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.21420    8.20470   0.00950    0.11579
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.11770    8.09910   0.01860    0.22966
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.49500   11.48150   0.01350    0.11758
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.52160   10.50940   0.01220    0.11609
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.42550   10.40170   0.02380    0.22881
野村環球基金-人民幣計價                                          14.69000   14.56000   0.13000    0.89286
野村環球基金-美元計價                                            11.73000   11.63000   0.10000    0.85985
野村環球基金-新臺幣計價                                          15.77000   15.65000   0.12000    0.76677
野村鴻利基金                                                     22.23000   22.00000   0.23000    1.04545
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.83560   16.83550   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     22.01000   21.70000   0.31000    1.42857
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.76000   10.89000  -0.13000   -1.19376
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.47000   13.50000  -0.03000   -0.22222
野村鑫平衡組合基金                                               14.42000   14.35000   0.07000    0.48780
野村鑫全球債券組合基金                                           13.47240   13.47000   0.00240    0.01782
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凱基台商天下基金                                                 14.02000   13.96000   0.06000    0.42980
凱基台灣精五門基金                                               21.09000   21.00000   0.09000    0.42857
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.35000   10.31000   0.04000    0.38797
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                  10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        11.06390   11.01500   0.04890    0.44394
凱基亞太高股息基金                                               13.85000   13.78000   0.07000    0.50798
凱基亞洲四金磚基金                                               18.14000   18.04000   0.10000    0.55432
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.43000   14.34000   0.09000    0.62762
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.78010   13.71600   0.06410    0.46734
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   13.05000   13.00000   0.05000    0.38462
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.51790   11.51780   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     26.35000   26.17000   0.18000    0.68781
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       19.73000   19.51000   0.22000    1.12763
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       19.51000   19.21730   0.29270    1.52311
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.86000   18.78000   0.08000    0.42599
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.78000   18.54230   0.23770    1.28193
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.32660   10.32710  -0.00050   -0.00484
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.36060    8.36100  -0.00040   -0.00478
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.24000    8.17000   0.07000    0.85679
凱基資源國基金                                                   10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.46000   11.38000   0.08000    0.70299
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.80270   11.74810   0.05460    0.46476
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.84000   10.80000   0.04000    0.37037
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.60020   10.52200   0.07820    0.74320
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.44000   10.37000   0.07000    0.67502
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.41000   12.35000   0.06000    0.48583
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.65550   12.58450   0.07100    0.56419
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.74000   15.92000  -0.18000   -1.13065
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       29.47000   28.87000   0.60000    2.07828
富邦NASDAQ-100基金                                               26.79000   26.57000   0.22000    0.82800
富邦上証180基金                                                  33.15000   32.99000   0.16000    0.48500
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24710    0.24330   0.00380    1.56186
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.31000    7.21000   0.10000    1.38696
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.82000    6.85000  -0.03000   -0.43796
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 52.29000   51.95000   0.34000    0.65448
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.09630   11.09520   0.00110    0.00991
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.31910   10.31860   0.00050    0.00485
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.18870   13.17570   0.01300    0.09867
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.95700    1.95480   0.00220    0.11254
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)           10.02910   10.01920   0.00990    0.09881
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.53510    1.53330   0.00180    0.11739
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.55180   11.54890   0.00290    0.02511
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.72110    1.71990   0.00120    0.06977
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.18240   10.17980   0.00260    0.02554
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53610    1.53500   0.00110    0.07166
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             12.12200   12.07380   0.04820    0.39921
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.36130   11.31140   0.04990    0.44115
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             10.89770   10.85560   0.04210    0.38782
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.84820   10.80510   0.04310    0.39889
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                               10.08930   10.04510   0.04420    0.44002
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.69190    9.65450   0.03740    0.38738
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.07000   14.41000  -0.34000   -2.35947
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                26.93000   25.74000   1.19000    4.62315
富邦日本東証基金                                                 23.66000   23.05000   0.61000    2.64642
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.08000   40.99000   0.09000    0.21957
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.65000   46.69000  -0.04000   -0.08567
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.60000   50.42000   0.18000    0.35700
富邦台灣心基金                                                   21.82000   21.52000   0.30000    1.39405
富邦台灣釆吉50基金                                               47.39000   47.25000   0.14000    0.29630
富邦台灣科技指數基金                                             54.87000   54.37000   0.50000    0.91962
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.30100    0.30120  -0.00020   -0.06640
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.11000    9.12000  -0.01000   -0.10965
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.35710    2.35870  -0.00160   -0.06783
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34710    0.34700   0.00010    0.02882
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.89130   10.88800   0.00330    0.03031
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.06500    2.06610  -0.00110   -0.05324
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33730    0.33720   0.00010    0.02966
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.50800    9.50510   0.00290    0.03051
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.18000   23.18000   0.00000    0.00000
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.15000   15.17000  -0.02000   -0.13184
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.88000   28.85000   0.03000    0.10399
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.60010   15.59990   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     64.56000   63.64000   0.92000    1.44563
富邦科技基金                                                     24.41000   24.09000   0.32000    1.32835
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.16940   39.24550  -0.07610   -0.19391
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.80590   39.68870   0.11720    0.29530
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        38.69550   38.71110  -0.01560   -0.04030
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              13.13000   13.24000  -0.11000   -0.83082
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              34.94000   34.29000   0.65000    1.89560
富邦香港H股基金                                                  21.74000   21.51000   0.23000    1.06927
富邦高成長基金                                                   24.18000   23.87000   0.31000    1.29870
富邦基金                                                         12.86000   12.69000   0.17000    1.33964
富邦深証100基金                                                  12.04000   11.93000   0.11000    0.92205
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.79000   20.67000   0.12000    0.58055
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40680    0.40590   0.00090    0.22173
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.45360   12.42530   0.02830    0.22776
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.89990    9.87740   0.02250    0.22779
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.31240    0.31170   0.00070    0.22457
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              9.31850    9.29730   0.02120    0.22802
富邦精準基金                                                     46.61000   45.98000   0.63000    1.37016
富邦精銳中小基金                                                 11.08000   10.93000   0.15000    1.37237
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.29000   21.20000   0.09000    0.42453
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.95000    7.99000  -0.04000   -0.50063
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.75000   14.62000   0.13000    0.88919
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.47000   19.46000   0.01000    0.05139
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.93810   10.89670   0.04140    0.37993
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.62250   11.56470   0.05780    0.49980
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         11.27390   11.23050   0.04340    0.38645
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.79560   10.75470   0.04090    0.38030
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.42210   11.36530   0.05680    0.49977
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         11.06300   11.02040   0.04260    0.38656
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.12000   30.02000   0.10000    0.33311
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.95510   10.02800  -0.07290   -0.72696
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.97810   10.02630  -0.04820   -0.48074
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.92060    9.96990  -0.04930   -0.49449
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                10.04000   10.02870   0.01130    0.11268
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                      10.03710   10.02690   0.01020    0.10173
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.97870    9.96960   0.00910    0.09128
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                    10.01550   10.00610   0.00940    0.09394
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   9.54680    9.61440  -0.06760   -0.70311
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                        10.02050   10.05330  -0.03280   -0.32626
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.72710    9.76120  -0.03410   -0.34934
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.78400   10.77310   0.01090    0.10118
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.53130   10.52160   0.00970    0.09219
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.26600   10.25790   0.00810    0.07896
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.81740    9.85130  -0.03390   -0.34412
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                       10.05620   10.04790   0.00830    0.08260
富達卓越領航全球組合基金                                         14.88000   14.81000   0.07000    0.47265
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.75490    9.82290  -0.06800   -0.69226
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.92450    9.95500  -0.03050   -0.30638
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.84120    9.87280  -0.03160   -0.32007
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.13980   10.12730   0.01250    0.12343
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                10.09320   10.08150   0.01170    0.11605
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別              10.02970   10.01900   0.01070    0.10680
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.88680    9.91820  -0.03140   -0.31659
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別              10.05300   10.04280   0.01020    0.10157
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  11.48000   11.41000   0.07000    0.61350
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    13.03000   12.93000   0.10000    0.77340
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.99000   10.92000   0.07000    0.64103
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                     10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       12.34000   12.29000   0.05000    0.40683
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     11.58000   11.55000   0.03000    0.25974
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣              10.00130    9.99370   0.00760    0.07605
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.61370    9.60200   0.01170    0.12185
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               9.10280    9.09620   0.00660    0.07256
富蘭克林華美中華基金                                             15.09000   14.99000   0.10000    0.66711
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.84000   20.62000   0.22000    1.06693
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.78000   19.71000   0.07000    0.35515
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.47000   11.42000   0.05000    0.43783
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.69000   10.65000   0.04000    0.37559
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.22870    8.22420   0.00450    0.05472
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.52620    9.51640   0.00980    0.10298
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.99680    9.98660   0.01020    0.10214
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.47540    9.47030   0.00510    0.05385
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.16280   11.13380   0.02900    0.26047
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      9.19370    9.16980   0.02390    0.26064
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.75290    9.72760   0.02530    0.26008
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.05870   12.97270   0.08600    0.66293
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.83950   10.76810   0.07140    0.66307
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.30100   10.27460   0.02640    0.25694
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        8.07120    8.05050   0.02070    0.25713
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.69710    9.67230   0.02480    0.25640
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.78400   10.76170   0.02230    0.20722
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.89590    7.87960   0.01630    0.20686
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.50020    9.48050   0.01970    0.20779
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.61610   10.58900   0.02710    0.25593
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        8.13490    8.11420   0.02070    0.25511
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.60710    8.59700   0.01010    0.11748
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.81460    9.79780   0.01680    0.17147
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.31320   10.29550   0.01770    0.17192
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.95680   12.94160   0.01520    0.11745
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.35000   10.30000   0.05000    0.48544
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.21000   10.16000   0.05000    0.49213
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型)                       9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型)                      10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型)                       9.03000    9.07000  -0.04000   -0.44101
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型)                      10.68000   10.74000  -0.06000   -0.55866
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型)                        10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型)                        10.96000   10.94000   0.02000    0.18282
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型)                       9.11000    9.10000   0.01000    0.10989
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型)                       9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.48000   11.49000  -0.01000   -0.08703
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.91000   10.91000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.91350   12.84830   0.06520    0.50746
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.19000   10.16000   0.03000    0.29528
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                    10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.35000   10.29000   0.06000    0.58309
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.17000   10.12000   0.05000    0.49407
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.35000   10.29000   0.06000    0.58309
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.17000   10.12000   0.05000    0.49407
富蘭克林華美第一富基金                                           41.02000   40.44000   0.58000    1.43422
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.27400   10.27390   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                            10.23000   10.20000   0.03000    0.29412
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.41000   10.37000   0.04000    0.38573
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                          10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.59000   13.54000   0.05000    0.36928
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.37000   13.31000   0.06000    0.45079
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.90000   14.84000   0.06000    0.40431
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.70700    7.61090   0.09610    1.26266
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.57500   11.51450   0.06050    0.52542
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.44600   10.40140   0.04460    0.42879
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.45710   11.40820   0.04890    0.42864
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.57980    7.56470   0.01510    0.19961
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.97600    9.95210   0.02390    0.24015
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.75130   10.72560   0.02570    0.23961
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        11.16470   11.14250   0.02220    0.19924
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.65000   19.66000  -0.01000   -0.05086
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.41160   11.41070   0.00090    0.00789
復華人生目標基金                                                 35.11350   34.77400   0.33950    0.97630
復華大中華中小策略基金                                           10.33000   10.19000   0.14000    1.37390
復華中小精選基金                                                 64.86000   64.13000   0.73000    1.13831
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.82000    9.74000   0.08000    0.82136
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.89000    8.82000   0.07000    0.79365
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.18000   12.02000   0.16000    1.33111
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.35000   11.20000   0.15000    1.33929
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.20000   11.05000   0.15000    1.35747
復華台灣智能基金                                                 11.69000   11.58000   0.11000    0.94991
復華全方位基金                                                   27.62000   27.39000   0.23000    0.83972
復華全球大趨勢基金-美元                                          12.72000   12.50000   0.22000    1.76000
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        19.17000   18.85000   0.32000    1.69761
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.23000   20.18000   0.05000    0.24777
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.70000   15.24000   0.46000    3.01837
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.48000   14.07000   0.41000    2.91400
復華全球原物料基金                                                9.43000    9.36000   0.07000    0.74786
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.29000   13.14000   0.15000    1.14155
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.50400   11.50080   0.00320    0.02782
復華全球債券基金                                                 13.70790   13.70660   0.00130    0.00948
復華全球債券組合基金                                             14.98000   14.97000   0.01000    0.06680
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.41000   14.42000  -0.01000   -0.06935
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.93000   10.87000   0.06000    0.55198
復華有利貨幣市場基金                                             13.40540   13.40520   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 14.19000   14.06000   0.13000    0.92461
復華亞太成長基金                                                 14.67000   14.23000   0.44000    3.09206
復華東協世紀基金                                                 13.45000   13.31000   0.14000    1.05184
復華南非幣長期收益基金A                                          12.56000   12.58000  -0.02000   -0.15898
復華南非幣長期收益基金B                                           8.25000    8.26000  -0.01000   -0.12107
復華南非幣短期收益基金A                                          13.11000   13.11000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            12.66000   12.47000   0.19000    1.52366
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.29000   12.11000   0.18000    1.48637
復華恒生基金                                                     21.88000   21.73000   0.15000    0.69029
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.32000    8.36000  -0.04000   -0.47847
復華恒生單日正向二倍基金                                         37.57000   37.23000   0.34000    0.91324
復華神盾基金                                                     24.06870   23.80870   0.26000    1.09204
復華高成長基金                                                   62.35000   61.73000   0.62000    1.00437
復華高益策略組合基金                                             13.17000   13.16000   0.01000    0.07599
復華貨幣市場基金                                                 14.36390   14.36380   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         18.82000   19.09000  -0.27000   -1.41435
復華復華基金                                                     19.79000   19.58000   0.21000    1.07252
復華華人世紀基金                                                 20.12000   19.72000   0.40000    2.02840
復華傳家二號基金                                                 27.60390   27.33590   0.26800    0.98040
復華傳家基金                                                     22.39660   22.23540   0.16120    0.72497
復華奧林匹克全球組合基金                                         15.14000   15.13000   0.01000    0.06609
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.64000   11.56000   0.08000    0.69204
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.11000   14.02000   0.09000    0.64194
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.04000    9.98000   0.06000    0.60120
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   20.11000   20.09000   0.02000    0.09955
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.31000    6.30000   0.01000    0.15873
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.66000   13.62000   0.04000    0.29369
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.56000   14.53000   0.03000    0.20647
復華新興市場短期收益基金                                         10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.55000    9.47000   0.08000    0.84477
復華滬深300 A股基金                                              25.25000   25.09000   0.16000    0.63770
復華數位經濟基金                                                 52.96000   52.55000   0.41000    0.78021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.69000   11.58000   0.11000    0.94991
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                       10.10990   10.09890   0.01100    0.10892
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                     10.00470    9.99560   0.00910    0.09104
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.26870   10.25750   0.01120    0.10919
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                     10.12990   10.12050   0.00940    0.09288
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.41260    9.41020   0.00240    0.02550
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.99720    8.98730   0.00990    0.11016
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.61550    8.61420   0.00130    0.01509
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.38160   11.37870   0.00290    0.02549
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.88020   10.86820   0.01200    0.11041
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.53260   10.53090   0.00170    0.01614
景順主流基金                                                     19.85000   19.78000   0.07000    0.35389
景順台灣科技基金                                                 36.93000   36.85000   0.08000    0.21710
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                 10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.21000   11.18000   0.03000    0.26834
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
景順全球科技基金                                                 20.12000   19.93000   0.19000    0.95334
景順全球康健基金                                                 17.54000   17.42000   0.12000    0.68886
景順貨幣市場基金                                                 15.90310   15.90290   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     36.95000   36.82000   0.13000    0.35307
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.23000   15.10000   0.13000    0.86093
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.67000   13.56000   0.11000    0.81121
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.62000   10.57000   0.05000    0.47304
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.34000   10.30000   0.04000    0.38835
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.62000   10.57000   0.05000    0.47304
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.36000   10.32000   0.04000    0.38760
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.73000    9.78000  -0.05000   -0.51125
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.99000   10.04000  -0.05000   -0.49801
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.75000    9.80000  -0.05000   -0.51020
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.96220    8.96470  -0.00250   -0.02789
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.36260    8.34910   0.01350    0.16169
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.17050   11.17370  -0.00320   -0.02864
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.39950   10.38260   0.01690    0.16277
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.57000    8.55000   0.02000    0.23392
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.70000    8.68000   0.02000    0.23041
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.23000   12.21000   0.02000    0.16380
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.71210    9.70620   0.00590    0.06079
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.51010    9.51330  -0.00320   -0.03364
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.77940    9.77340   0.00600    0.06139
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.57810    9.58130  -0.00320   -0.03340
華南永昌永昌基金                                                 20.55000   20.25000   0.30000    1.48148
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.58030   14.56480   0.01550    0.10642
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
華南永昌全球精品基金                                             14.41000   14.38000   0.03000    0.20862
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.91000   11.83000   0.08000    0.67625
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.41000   11.34000   0.07000    0.61728
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.65000   13.56000   0.09000    0.66372
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.05000   12.98000   0.07000    0.53929
華南永昌物聯網精選基金                                           13.72000   13.55000   0.17000    1.25461
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.16360   16.16350   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.88990   25.47910   0.41080    1.61230
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.90710   11.90700   0.00010    0.00084
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華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.03530   10.03230   0.00300    0.02990
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.02600   10.02400   0.00200    0.01995
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                       10.03530   10.03230   0.00300    0.02990
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.02600   10.02400   0.00200    0.01995
華頓中小型基金                                                   24.90000   24.65000   0.25000    1.01420
華頓中國多重機會平衡基金                                         13.51250   13.39880   0.11370    0.84858
華頓台灣基金                                                     25.65000   25.22000   0.43000    1.70500
華頓平安貨幣市場基金                                             11.49030   11.49020   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             16.06000   16.02000   0.04000    0.24969
華頓全球高收益債券基金A                                          13.70960   13.68590   0.02370    0.17317
華頓全球高收益債券基金B                                           8.82820    8.81300   0.01520    0.17247
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.11000    6.07000   0.04000    0.65898
華頓新興亞太債券基金A                                            10.76320   10.76360  -0.00040   -0.00372
華頓新興亞太債券基金B                                             8.38720    8.38760  -0.00040   -0.00477
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.08830    3.06430   0.02400    0.78321
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.07930   13.97130   0.10800    0.77301
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.47570    0.47160   0.00410    0.86938
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       12.02050   11.99810   0.02240    0.18670
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         11.09560   11.07470   0.02090    0.18872
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.89450   10.87530   0.01920    0.17655
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.00720    9.98950   0.01770    0.17719
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.58390   11.55250   0.03140    0.27180
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.74370   10.71330   0.03040    0.28376
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.96000   12.78000   0.18000    1.40845
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.37000   11.21000   0.16000    1.42730
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.71000   12.52000   0.19000    1.51757
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41670    2.41640   0.00030    0.01242
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.02170    2.02130   0.00040    0.01979
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.99370   11.98510   0.00860    0.07176
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.02530   10.01810   0.00720    0.07187
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37160    0.37120   0.00040    0.10776
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32180    0.32130   0.00050    0.15562
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.64000    3.62000   0.02000    0.55249
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.57000   16.49000   0.08000    0.48514
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.56000    0.56000   0.00000    0.00000
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.41450   13.40680   0.00770    0.05743
匯豐太平洋精典基金                                               18.45000   18.42000   0.03000    0.16287
匯豐台灣精典基金                                                 24.56000   24.46000   0.10000    0.40883
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.03000   11.96000   0.07000    0.58528
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.03000    8.02000   0.01000    0.12469
匯豐安富基金                                                     25.61000   25.55000   0.06000    0.23483
匯豐成功基金                                                     38.70000   38.59000   0.11000    0.28505
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.63000   11.61000   0.02000    0.17227
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.57000   11.56000   0.01000    0.08651
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.40000   11.38000   0.02000    0.17575
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.52000   11.48000   0.04000    0.34843
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.55170    2.55140   0.00030    0.01176
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.38750    2.38710   0.00040    0.01676
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.97990   11.97320   0.00670    0.05596
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.56040    8.55360   0.00680    0.07950
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39380    0.39340   0.00040    0.10168
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.36210    0.36180   0.00030    0.08292
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.76000    7.71000   0.05000    0.64851
匯豐金磚動力基金                                                 15.32000   15.33000  -0.01000   -0.06523
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.96600   14.96600   0.00000    0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.80760   15.80760   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.40000    5.42000  -0.02000   -0.36900
匯豐新鑽動力基金                                                 11.54000   11.49000   0.05000    0.43516
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.72780    5.70810   0.01970    0.34512
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.15440    9.13490   0.01950    0.21347
匯豐龍鳳基金                                                     52.53000   52.33000   0.20000    0.38219
匯豐龍騰電子基金                                                 38.71000   38.41000   0.30000    0.78105
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.67290   12.66070   0.01220    0.09636
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   19.89000   19.73000   0.16000    0.81095
新光中國成長基金(人民幣)                                         13.14000   12.90000   0.24000    1.86047
新光中國成長基金(美元)                                           13.91000   13.67000   0.24000    1.75567
新光中國成長基金(新臺幣)                                         13.32000   13.11000   0.21000    1.60183
新光台灣富貴基金                                                 24.17000   24.00000   0.17000    0.70833
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.98000    8.96000   0.02000    0.22321
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.71000   11.62000   0.09000    0.77453
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.94000   10.88000   0.06000    0.55147
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.22400   10.21640   0.00760    0.07439
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.57990    9.59120  -0.01130   -0.11782
新光全球債券基金(B配息)美元                                      10.00450    9.99670   0.00780    0.07803
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.36500    9.37600  -0.01100   -0.11732
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                             15.40640   15.40630   0.00010    0.00065
新光亞洲精選基金-美金                                            25.34000   25.00000   0.34000    1.36000
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.80000   24.74000   0.06000    0.24252
新光兩岸優勢基金                                                 15.17000   14.96000   0.21000    1.40374
新光店頭基金                                                     25.73000   25.47000   0.26000    1.02081
新光南非幣保本基金                                               11.38000   11.37000   0.01000    0.08795
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.05000    9.07000  -0.02000   -0.22051
新光創新科技基金                                                 15.50000   15.37000   0.13000    0.84580
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.96790    9.96080   0.00710    0.07128
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.31310   10.30150   0.01160    0.11260
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                              10.01450   10.01810  -0.00360   -0.03593
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.70900    9.70210   0.00690    0.07112
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                10.05810   10.04810   0.01000    0.09952
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.76370    9.76720  -0.00350   -0.03583
新光福運平衡基金                                                 17.09910   17.01280   0.08630    0.50727
新光澳幣十年期保本基金                                           10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.66000   11.66000   0.00000    0.00000
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瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.33000    7.29000   0.04000    0.54870
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.08600   10.07600   0.01000    0.09925
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                    10.09190   10.08140   0.01050    0.10415
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.08000   10.07220   0.00780    0.07744
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                      10.09200   10.08420   0.00780    0.07735
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                     10.09580   10.08750   0.00830    0.08228
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.14060   10.13220   0.00840    0.08290
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      14.12600   14.12240   0.00360    0.02549
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       9.03610    9.03380   0.00230    0.02546
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群益10年期以上金融債ETF基金                                      38.93260   38.88770   0.04490    0.11546
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                39.05850   39.02240   0.03610    0.09251
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.14330   39.06860   0.07470    0.19120
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.96650   10.96550   0.00100    0.00912
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.93260    9.94800  -0.01540   -0.15480
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.10380   12.89910   0.20470    1.58693
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.36870   10.21390   0.15480    1.51558
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.30000   10.15000   0.15000    1.47783
群益大印度基金-人民幣                                            14.08160   14.00770   0.07390    0.52757
群益大印度基金-美元                                              14.01970   13.95600   0.06370    0.45643
群益大印度基金-新臺幣                                            12.76000   12.71000   0.05000    0.39339
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.57740   12.45630   0.12110    0.97220
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.83980   12.72520   0.11460    0.90058
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.57000   11.48000   0.09000    0.78397
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.93860   11.82360   0.11500    0.97263
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.12330   11.02400   0.09930    0.90076
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                               10.05000    9.97000   0.08000    0.80241
群益中小型股基金                                                 46.30000   45.66000   0.64000    1.40166
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                            10.23010   10.21260   0.01750    0.17136
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                              10.05430   10.04420   0.01010    0.10056
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             9.05070    9.05010   0.00060    0.00663
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             9.25670    9.24090   0.01580    0.17098
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               9.09760    9.08840   0.00920    0.10123
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.19010    8.18960   0.00050    0.00611
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.44210   11.43450   0.00760    0.06647
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.02440   11.02250   0.00190    0.01724
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.35860   10.36380  -0.00520   -0.05017
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.92730    8.84290   0.08440    0.95444
群益中國新機會基金-美元                                          10.46270   10.37110   0.09160    0.88322
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.58000    9.50000   0.08000    0.84211
群益平衡王基金                                                   19.83670   19.82130   0.01540    0.07769
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.22000    8.20000   0.02000    0.24390
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.03000    6.01000   0.02000    0.33278
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.49050   10.44610   0.04440    0.42504
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.60040   10.56300   0.03740    0.35407
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.72730    9.68610   0.04120    0.42535
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.82950    9.79480   0.03470    0.35427
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.94000    8.92000   0.02000    0.22422
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.02860   10.01350   0.01510    0.15080
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.93880    9.92460   0.01420    0.14308
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.76210    9.74740   0.01470    0.15081
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.71850    9.70460   0.01390    0.14323
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.90220    9.88740   0.01480    0.14969
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.38660   10.37290   0.01370    0.13207
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.78680    7.77650   0.01030    0.13245
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.39350   14.25370   0.13980    0.98080
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.62000   13.50000   0.12000    0.88889
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          12.19000   12.11000   0.08000    0.66061
群益印度中小基金-人民幣                                          16.52720   16.42310   0.10410    0.63386
群益印度中小基金-美元                                            15.51720   15.43040   0.08680    0.56253
群益印度中小基金-新臺幣                                          17.22000   17.14000   0.08000    0.46674
群益多利策略組合基金                                             11.76000   11.75000   0.01000    0.08511
群益多重收益組合基金                                             13.79000   13.78000   0.01000    0.07257
群益多重資產組合基金                                             15.64000   15.56000   0.08000    0.51414
群益安家基金                                                     24.57400   24.36080   0.21320    0.87518
群益安穩貨幣市場基金                                             16.04090   16.04080   0.00010    0.00062
群益那斯達克生技基金                                             21.93000   21.66000   0.27000    1.24654
群益亞太中小基金                                                 13.96000   13.76000   0.20000    1.45349
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.54000   17.50000   0.04000    0.22857
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.91940    9.92490  -0.00550   -0.05542
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.83430    7.83860  -0.00430   -0.05486
群益店頭市場基金                                                 99.77000   97.97000   1.80000    1.83730
群益東方盛世基金                                                  9.71000    9.66000   0.05000    0.51760
群益東協成長基金-人民幣                                          14.76580   14.56700   0.19880    1.36473
群益東協成長基金-美元                                            13.72040   13.54530   0.17510    1.29270
群益東協成長基金-新臺幣                                          13.02000   12.87000   0.15000    1.16550
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.26160   11.22830   0.03330    0.29657
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.83230   10.80250   0.02980    0.27586
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.18840   10.16570   0.02270    0.22330
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.33010   10.29960   0.03050    0.29613
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.94000    9.91260   0.02740    0.27642
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.34670    9.32590   0.02080    0.22303
群益長安基金                                                     30.24000   29.67000   0.57000    1.92113
群益美國新創亮點基金-美元                                        13.75670   13.59680   0.15990    1.17601
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      12.75000   12.61000   0.14000    1.11023
群益真善美基金                                                   17.56110   17.46130   0.09980    0.57155
群益馬拉松基金                                                  120.79000  119.26000   1.53000    1.28291
群益深証中小板基金                                               16.24000   16.14000   0.10000    0.61958
群益創新科技基金                                                 32.41000   31.91000   0.50000    1.56691
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.78830   10.67940   0.10890    1.01972
群益華夏盛世基金-美元                                            10.64230   10.54240   0.09990    0.94760
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.84000   16.70000   0.14000    0.83832
群益奧斯卡基金                                                   28.69000   28.34000   0.35000    1.23500
群益新興金鑽基金-美元                                            13.83250   13.61680   0.21570    1.58407
群益新興金鑽基金-新臺幣                                          10.14000    9.99000   0.15000    1.50150
群益葛萊美基金                                                   24.35000   24.08000   0.27000    1.12126
群益道瓊美國地產ETF基金                                          19.76000   19.80000  -0.04000   -0.20202
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.66000    8.70000  -0.04000   -0.45977
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.94000   12.83000   0.11000    0.85737
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.48680   11.41880   0.06800    0.59551
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.47920   11.42420   0.05500    0.48143
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.39000   10.35000   0.04000    0.38647
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.32290   11.26670   0.05620    0.49882
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.88920    8.83650   0.05270    0.59639
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.64590    9.59960   0.04630    0.48231
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.73000    8.70000   0.03000    0.34483
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    9.23980    9.19390   0.04590    0.49924
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
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德信大發基金                                                     31.21000   30.89000   0.32000    1.03593
德信中國精選成長基金                                             12.68000   12.66000   0.02000    0.15798
德信台灣主流中小基金                                             18.95000   18.83000   0.12000    0.63728
德信新興股票組合基金                                             11.76000   11.69000   0.07000    0.59880
德信萬保貨幣市場基金                                             11.90270   11.90260   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.77620   10.78040  -0.00420   -0.03896
德信數位時代基金                                                 30.26000   30.05000   0.21000    0.69884
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.62830   11.62820   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.44000   17.37000   0.07000    0.40299
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別                              12.32000   12.31000   0.01000    0.08123
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別                            12.12000   12.12000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    18.97000   18.85000   0.12000    0.63660
德銀遠東DWS全球神農基金                                          10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.63000    7.61000   0.02000    0.26281
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.45000   10.44340   0.00660    0.06320
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.46040   14.45110   0.00930    0.06435
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.54620    8.54700  -0.00080   -0.00936
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.68430   11.66710   0.01720    0.14742
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.64270   11.63090   0.01180    0.10145
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.20660   13.20310   0.00350    0.02651
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.54000   18.49000   0.05000    0.27042
摩根中小基金                                                     25.34000   25.14000   0.20000    0.79554
摩根中國A股基金                                                  15.50000   15.39000   0.11000    0.71475
摩根中國A股基金(美元)                                            12.69000   12.58000   0.11000    0.87440
摩根中國亮點基金                                                 14.40000   14.31000   0.09000    0.62893
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    12.32090   12.33190  -0.01100   -0.08920
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            13.54880   13.54630   0.00250    0.01846
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.67650   10.67690  -0.00040   -0.00375
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.45770   13.46940  -0.01170   -0.08686
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              15.19900   15.19680   0.00220    0.01448
摩根台灣金磚基金                                                 20.75000   20.57000   0.18000    0.87506
摩根台灣增長基金                                                 51.23000   50.98000   0.25000    0.49039
摩根平衡基金                                                     27.90000   27.81000   0.09000    0.32362
摩根全球α基金                                                   18.75000   18.67000   0.08000    0.42849
摩根全球平衡基金                                                 15.68850   15.68070   0.00780    0.04974
摩根全球發現基金                                                 12.79000   12.75000   0.04000    0.31373
摩根多元入息成長基金-月配息型                                    10.16150   10.14210   0.01940    0.19128
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            11.03650   11.01110   0.02540    0.23068
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.50200   10.47870   0.02330    0.22236
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.55440   11.53220   0.02220    0.19250
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    11.18510   11.16300   0.02210    0.19798
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.87960   13.85210   0.02750    0.19853
摩根亞洲基金                                                     58.78000   58.62000   0.16000    0.27294
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               9.17450    9.17230   0.00220    0.02399
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.58580   10.57750   0.00830    0.07847
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.48540    9.47920   0.00620    0.06541
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.83200   12.82880   0.00320    0.02494
摩根東方內需機會基金                                             18.67000   18.62000   0.05000    0.26853
摩根東方科技基金                                                 37.47000   37.47000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.83000   10.78000   0.05000    0.46382
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.38000   10.34000   0.04000    0.38685
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.67000   11.63000   0.04000    0.34394
摩根金龍收成基金                                                 23.67000   23.50000   0.17000    0.72340
摩根第一貨幣市場基金                                             15.04970   15.04960   0.00010    0.00066
摩根新金磚五國基金                                               12.21000   12.16000   0.05000    0.41118
摩根新絲路基金                                                   11.03000   10.97000   0.06000    0.54695
摩根新興35基金                                                   14.40000   14.36000   0.04000    0.27855
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               8.35320    8.33380   0.01940    0.23279
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.36750   11.34120   0.02630    0.23190
摩根新興科技基金                                                 58.84000   58.25000   0.59000    1.01288
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.76790    8.76740   0.00050    0.00570
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.84930   10.84860   0.00070    0.00645
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     9.20560    9.21090  -0.00530   -0.05754
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                            10.23320   10.22840   0.00480    0.04693
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.72190    9.71860   0.00330    0.03396
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.27780   10.28380  -0.00600   -0.05834
摩根龍揚基金                                                     35.39000   35.13000   0.26000    0.74011
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.47000   10.44000   0.03000    0.28736
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.56000   11.52000   0.04000    0.34722
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              11.46000   11.42000   0.04000    0.35026
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.21000   11.18000   0.03000    0.26834
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.54960    9.54720   0.00240    0.02514
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.33220   11.32930   0.00290    0.02560
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   25.70000   25.35000   0.35000    1.38067
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.94800   11.93100   0.01700    0.14249
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.29230   11.27750   0.01480    0.13123
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.47240   10.46200   0.01040    0.09941
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.85500   10.83960   0.01540    0.14207
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.27210   10.25870   0.01340    0.13062
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.52050    9.51110   0.00940    0.09883
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.97310   10.91830   0.05480    0.50191
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.59690   10.55400   0.04290    0.40648
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                 10.37180   10.37140   0.00040    0.00386
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                               10.10980   10.11900  -0.00920   -0.09092
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                 10.32070   10.32030   0.00040    0.00388
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                               10.05930   10.06850  -0.00920   -0.09137
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.68100   11.65790   0.02310    0.19815
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.54680   11.52360   0.02320    0.20133
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.35790   10.34490   0.01300    0.12567
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.30800   11.28560   0.02240    0.19848
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.17140   11.14890   0.02250    0.20181
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.01970   10.00710   0.01260    0.12591
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.68760   23.26830   0.41930    1.80202
聯邦貨幣市場基金                                                 13.12960   13.12950   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              11.12210   11.09270   0.02940    0.26504
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.74410    8.72090   0.02320    0.26603
聯邦精選科技基金                                                 13.00000   12.82000   0.18000    1.40406
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.35700   16.32930   0.02770    0.16963
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           13.02070   12.78010   0.24060    1.88261
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.62130   12.40600   0.21530    1.73545
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.19760   11.98950   0.20810    1.73569
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        12.07910   12.08470  -0.00560   -0.04634
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.33870   11.35160  -0.01290   -0.11364
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        11.03710   11.04220  -0.00510   -0.04619
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             9.07860    9.08900  -0.01040   -0.11442
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.22000   38.09000   0.13000    0.34130
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.77000   15.71000   0.06000    0.38192
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.43000   10.39000   0.04000    0.38499
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.51000   13.45000   0.06000    0.44610
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            14.12000   14.06000   0.06000    0.42674
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.33000   13.28000   0.05000    0.37651
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.48000    8.45000   0.03000    0.35503
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              13.02000   12.96000   0.06000    0.46296
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型                11.57000   11.55000   0.02000    0.17316
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型                 9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型                11.93000   11.88000   0.05000    0.42088
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型                10.32000   10.27000   0.05000    0.48685
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.51000   15.40000   0.11000    0.71429
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.41000   15.29000   0.12000    0.78483
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.56000   20.49000   0.07000    0.34163
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.84000   18.77000   0.07000    0.37294
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.79000   12.75000   0.04000    0.31373
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        16.18000   16.13000   0.05000    0.30998
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.81000   16.75000   0.06000    0.35821
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.94000   15.88000   0.06000    0.37783
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.44000   10.41000   0.03000    0.28818
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          16.22000   16.16000   0.06000    0.37129
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.49000   18.47000   0.02000    0.10828
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.48000   17.45000   0.03000    0.17192
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            11.01000   11.00000   0.01000    0.09091
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            14.13000   14.11000   0.02000    0.14174
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.82000   14.79000   0.03000    0.20284
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.97000   13.95000   0.02000    0.14337
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.68000    8.66000   0.02000    0.23095
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.96000   13.93000   0.03000    0.21536
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            15.11000   15.07000   0.04000    0.26543
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              15.09000   15.05000   0.04000    0.26578
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
聯博貨幣市場基金                                                 14.97090   14.97080   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型                                  10.83780   10.81670   0.02110    0.19507
聯博新興市場企業債券基金-AA類型                                   8.15010    8.13430   0.01580    0.19424
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.81500   14.78320   0.03180    0.21511
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                              10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              15.01000   15.02000  -0.01000   -0.06658
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                15.03000   15.04000  -0.01000   -0.06649
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 22.33000   21.96000   0.37000    1.68488
瀚亞中國基金-人民幣                                              14.84000   14.63000   0.21000    1.43541
瀚亞中國基金-新台幣                                              15.81000   15.62000   0.19000    1.21639
瀚亞巴西基金                                                      5.11000    5.08000   0.03000    0.59055
瀚亞外銷基金                                                     42.62000   41.87000   0.75000    1.79126
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.12000   11.07000   0.05000    0.45167
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.35000   11.31000   0.04000    0.35367
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.43000   10.39000   0.04000    0.38499
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                 10.19000   10.14000   0.05000    0.49310
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.45000   10.41000   0.04000    0.38425
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.96000    9.91000   0.05000    0.50454
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                               10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                             10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.65470   10.62850   0.02620    0.24651
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.46610   10.44010   0.02600    0.24904
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.41830   12.39030   0.02800    0.22598
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.20650   10.17960   0.02690    0.26425
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.96260    7.94290   0.01970    0.24802
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.41990    8.39890   0.02100    0.25003
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.44200    8.42290   0.01910    0.22676
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.54030    7.52040   0.01990    0.26461
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.35170    9.33060   0.02110    0.22614
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.78940    9.76530   0.02410    0.24679
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.84180    9.81730   0.02450    0.24956
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.74760    9.72570   0.02190    0.22518
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.24000   11.20000   0.04000    0.35714
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.57000   11.54000   0.03000    0.25997
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.73000   10.69000   0.04000    0.37418
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   11.12000   11.09000   0.03000    0.27051
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
瀚亞全球綠色金脈基金                                             15.95000   15.95000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.47000   14.43000   0.04000    0.27720
瀚亞印度基金-美元                                                14.42000   14.39000   0.03000    0.20848
瀚亞印度基金-新台幣                                              30.73000   30.69000   0.04000    0.13034
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.56000   12.53000   0.03000    0.23943
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       12.35000   12.31000   0.04000    0.32494
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.76000   11.76000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.84000   15.82000   0.02000    0.12642
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                       10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.52000   11.50000   0.02000    0.17391
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     12.15410   12.11250   0.04160    0.34345
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.12170   12.99600   0.12570    0.96722
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.48360   11.44850   0.03510    0.30659
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.99610   10.96990   0.02620    0.23884
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.75310   11.71170   0.04140    0.35349
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.84770    9.81410   0.03360    0.34236
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                     10.20080   10.10310   0.09770    0.96703
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.89150    9.86130   0.03020    0.30625
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.46290    9.44030   0.02260    0.23940
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.63370    9.59970   0.03400    0.35418
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.50410   14.46010   0.04400    0.30429
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     11.14440   11.09600   0.04840    0.43619
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       11.18990   11.14980   0.04010    0.35965
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.93420   12.89500   0.03920    0.30399
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.97000   11.96000   0.01000    0.08361
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.82000   22.00000  -0.18000   -0.81818
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.52540   13.52530   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               23.77000   23.56000   0.21000    0.89134
瀚亞高科技基金                                                   60.62000   60.00000   0.62000    1.03333
瀚亞理財通基金                                                   25.15000   24.88000   0.27000    1.08521
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣            10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元              10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元             10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元              10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元              10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元             10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
瀚亞菁華基金                                                     22.92000   22.47000   0.45000    2.00267
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.48070   12.48910  -0.00840   -0.06726
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.23690    9.24320  -0.00630   -0.06816
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         11.16920   11.11150   0.05770    0.51928
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.36780   10.24320   0.12460    1.21642
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.55970   11.50510   0.05460    0.47457
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.33990   10.29950   0.04040    0.39225
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.26840   10.21500   0.05340    0.52276
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          9.32160    9.27340   0.04820    0.51977
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.40490    8.30390   0.10100    1.21630
瀚亞新興豐收基金B-美元                                           10.08570   10.03800   0.04770    0.47519
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          9.04650    9.01120   0.03530    0.39173
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.51920    8.47490   0.04430    0.52272
瀚亞電通網基金                                                   15.78000   15.61000   0.17000    1.08905
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       14.03450   14.01570   0.01880    0.13414
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.47410   10.44830   0.02580    0.24693
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.53600   10.51760   0.01840    0.17494
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       12.03090   12.01480   0.01610    0.13400
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金                               15.51000   15.43000   0.08000    0.51847
瀚亞歐洲基金                                                     12.14000   12.04000   0.10000    0.83056
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