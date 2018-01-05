[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/01/04 107/01/03 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.23110 10.22850 0.00260 0.02542 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.88380 9.86310 0.02070 0.20987 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.03060 10.00920 0.02140 0.21380 中國信託台灣活力基金 14.52000 14.37000 0.15000 1.04384 中國信託台灣優勢基金 17.30000 17.03000 0.27000 1.58544 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.40000 9.34000 0.06000 0.64240 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.77640 9.77120 0.00520 0.05322 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.45940 9.45430 0.00510 0.05394 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19620 10.18790 0.00830 0.08147 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.86700 9.85900 0.00800 0.08114 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.55010 10.51110 0.03900 0.37104 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.37450 9.33990 0.03460 0.37045 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.50430 11.39720 0.10710 0.93970 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.62030 10.52140 0.09890 0.93999 中國信託智能運動基金-台幣 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 中國信託智能運動基金-美元 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 中國信託華盈貨幣市場基金 10.95620 10.95610 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.89190 9.88470 0.00720 0.07284 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.84830 9.84120 0.00710 0.07215 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.02710 10.01740 0.00970 0.09683 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.98010 9.97060 0.00950 0.09528 中國信託精穩基金 18.47330 18.25580 0.21750 1.19140 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.73000 10.67000 0.06000 0.56232 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.52000 10.46000 0.06000 0.57361 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.33000 11.26000 0.07000 0.62167 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.14000 11.08000 0.06000 0.54152 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.58000 65.77000 0.81000 1.23156 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.16470 11.16360 0.00110 0.00985 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.47300 10.47310 -0.00010 -0.00095 元大上證50基金 33.30000 33.14000 0.16000 0.48280 元大大中華TMT基金-人民幣 13.71000 13.55000 0.16000 1.18081 元大大中華TMT基金-新台幣 12.42000 12.28000 0.14000 1.14007 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.65000 13.62000 0.03000 0.22026 元大大中華價值指數基金-美元 13.53900 13.50100 0.03800 0.28146 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.54200 17.50900 0.03300 0.18847 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 12.04900 11.88700 0.16200 1.36283 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.78100 11.62400 0.15700 1.35065 元大中國平衡基金-人民幣 3.31000 3.30000 0.01000 0.30303 元大中國平衡基金-新台幣 15.06000 15.01000 0.05000 0.33311 元大中國高收益點心債券基金 11.16050 11.15460 0.00590 0.05289 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.47940 10.47710 0.00230 0.02195 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.81710 9.81490 0.00220 0.02241 元大中國機會債券基金-新台幣 9.80030 9.79910 0.00120 0.01225 元大巴西指數基金 6.42100 6.37400 0.04700 0.73737 元大巴菲特基金 31.41000 30.99000 0.42000 1.35528 元大日經225基金 29.43000 28.58000 0.85000 2.97411 元大台商收成基金 24.31000 24.28000 0.03000 0.12356 元大台灣50單日反向1倍基金 12.95000 13.01000 -0.06000 -0.46118 元大台灣50單日正向2倍基金 36.35000 36.11000 0.24000 0.66464 元大台灣中型100基金 32.52000 32.22000 0.30000 0.93110 元大台灣加權股價指數基金 24.94100 24.83200 0.10900 0.43895 元大台灣卓越50基金 83.85000 83.60000 0.25000 0.29904 元大台灣金融基金 16.64000 16.60000 0.04000 0.24096 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.59000 30.51000 0.08000 0.26221 元大台灣高股息基金 25.56000 25.44000 0.12000 0.47170 元大台灣電子科技基金 36.39000 36.17000 0.22000 0.60824 元大全球ETF成長組合基金 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 元大全球ETF穩健組合基金 14.78000 14.71000 0.07000 0.47587 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.97000 8.90000 0.07000 0.78652 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.87000 6.82000 0.05000 0.73314 元大全球股票入息基金-美元配息 10.26000 10.24600 0.01400 0.13664 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.52110 10.51080 0.01030 0.09799 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.84390 9.83420 0.00970 0.09864 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.47180 9.46990 0.00190 0.02006 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.91790 8.91550 0.00240 0.02692 元大全球新興市場精選組合基金 14.35000 14.24000 0.11000 0.77247 元大全球農業商機基金 16.77000 16.71000 0.06000 0.35907 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 元大印尼指數基金 9.85100 9.98200 -0.13100 -1.31236 元大印度指數基金 10.18500 10.18000 0.00500 0.04912 元大印度基金 13.63000 13.57000 0.06000 0.44215 元大多多基金 19.82000 19.53000 0.29000 1.48490 元大多福基金 56.10000 55.41000 0.69000 1.24526 元大亞太成長基金 10.41000 10.36000 0.05000 0.48263 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.78350 8.78230 0.00120 0.01366 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.39560 7.39460 0.00100 0.01352 元大卓越基金 54.32000 53.61000 0.71000 1.32438 元大店頭基金 8.70000 8.56000 0.14000 1.63551 元大泛歐成長基金 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.15160 10.15120 0.00040 0.00394 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.11400 9.11670 -0.00270 -0.02962 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.46560 38.35890 0.10670 0.27816 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.45430 18.54110 -0.08680 -0.46815 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 21.00760 20.82830 0.17930 0.86085 元大美國政府7至10年期債券基金 38.27580 38.29670 -0.02090 -0.05457 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.11610 20.13290 -0.01680 -0.08345 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.95180 18.92620 0.02560 0.13526 元大高科技基金 17.86000 17.57000 0.29000 1.65054 元大得利貨幣市場基金 16.20910 16.20890 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.95080 11.95070 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 15.13000 15.02000 0.11000 0.73236 元大華夏中小基金 9.21000 9.10000 0.11000 1.20879 元大新中國基金-人民幣 12.83000 12.68000 0.15000 1.18297 元大新中國基金-美元 12.74400 12.58100 0.16300 1.29560 元大新中國基金-新台幣 12.18000 12.04000 0.14000 1.16279 元大新主流基金 25.44000 24.94000 0.50000 2.00481 元大新東協平衡基金-美元 10.47600 10.38500 0.09100 0.87626 元大新東協平衡基金-新台幣 9.80000 9.72000 0.08000 0.82305 元大新興市場ESG策略基金 13.40000 13.34000 0.06000 0.44978 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.59930 11.54260 0.05670 0.49122 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.38410 11.31890 0.06520 0.57603 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.34000 11.28580 0.05420 0.48025 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.25350 10.20450 0.04900 0.48018 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.14040 10.13950 0.00090 0.00888 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.96710 9.96630 0.00080 0.00803 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.88480 9.89330 -0.00850 -0.08592 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.71690 9.72530 -0.00840 -0.08637 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.97510 9.97560 -0.00050 -0.00501 元大新興亞洲基金 12.39000 12.31000 0.08000 0.64988 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 10.02350 10.02050 0.00300 0.02994 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 10.02350 10.02050 0.00300 0.02994 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.88650 9.89290 -0.00640 -0.06469 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.88650 9.89290 -0.00640 -0.06469 元大萬泰貨幣市場基金 15.06270 15.06250 0.00020 0.00133 元大經貿基金 37.59000 36.99000 0.60000 1.62206 元大滬深300單日反向1倍基金 13.69000 13.73000 -0.04000 -0.29133 元大滬深300單日正向2倍基金 19.83000 19.70000 0.13000 0.65990 元大精準中小基金 23.13000 22.68000 0.45000 1.98413 元大摩臺基金 38.95000 38.81000 0.14000 0.36073 元大標普500基金 24.02000 23.91000 0.11000 0.46006 元大標普500單日反向1倍基金 13.84000 13.94000 -0.10000 -0.71736 元大標普500單日正向2倍基金 32.20000 31.80000 0.40000 1.25786 元大標智滬深300基金 19.75000 19.51000 0.24000 1.23014 元大歐洲50基金 24.81000 24.70000 0.11000 0.44534 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.80990 9.77310 0.03680 0.37654 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.10710 10.10690 0.00020 0.00198 元大績效基金 52.98000 51.93000 1.05000 2.02195 元大韓國KOSPI200基金 24.51000 24.60000 -0.09000 -0.36585 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.20000 15.89000 0.31000 1.95091 日盛上選基金 31.87000 31.32000 0.55000 1.75607 日盛小而美基金 19.98000 19.77000 0.21000 1.06222 日盛中國內需動力基金 11.90000 11.80000 0.10000 0.84746 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.87660 11.85830 0.01830 0.15432 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.32220 10.30630 0.01590 0.15427 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.07840 12.06870 0.00970 0.08037 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.49150 10.48310 0.00840 0.08013 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.91190 10.90870 0.00320 0.02933 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.46200 9.45920 0.00280 0.02960 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.97000 12.80000 0.17000 1.32813 日盛中國戰略A股基金(美元) 13.06000 12.90000 0.16000 1.24031 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.95000 12.81000 0.14000 1.09290 日盛日盛基金 14.31000 14.01000 0.30000 2.14133 日盛目標收益組合基金(美元) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 日盛全球抗暖化基金 10.26000 10.18000 0.08000 0.78585 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.25600 10.22760 0.02840 0.27768 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.98040 9.95280 0.02760 0.27731 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.05240 10.02920 0.02320 0.23132 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.78490 9.76230 0.02260 0.23150 日盛全球新興債券基金A 11.15440 11.14480 0.00960 0.08614 日盛全球新興債券基金B 8.95260 8.94490 0.00770 0.08608 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50930 2.50400 0.00530 0.21166 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.81660 1.81270 0.00390 0.21515 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38910 0.38860 0.00050 0.12867 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.28280 0.28240 0.00040 0.14164 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.87450 12.86280 0.01170 0.09096 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.19540 9.18710 0.00830 0.09034 日盛亞洲機會基金 7.81000 7.72000 0.09000 1.16580 日盛首選基金 16.46000 16.23000 0.23000 1.41713 日盛高科技基金 17.01000 16.72000 0.29000 1.73445 日盛貨幣市場基金 14.72850 14.72830 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 37.21000 36.63000 0.58000 1.58340 日盛精選五虎基金 38.05000 37.63000 0.42000 1.11613 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.44790 13.44780 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 37.56000 37.07000 0.49000 1.32182 台新MSCI中國基金 22.32000 22.23000 0.09000 0.40486 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.71000 18.79000 -0.08000 -0.42576 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.09000 20.91000 0.18000 0.86083 台新大眾貨幣市場基金 14.12360 14.12340 0.00020 0.00142 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.89120 9.89260 -0.00140 -0.01415 台新中美貨幣市場基金-美元 10.55720 10.54990 0.00730 0.06919 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.79250 9.79490 -0.00240 -0.02450 台新中國通基金 50.50000 49.90000 0.60000 1.20240 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.35400 16.29200 0.06200 0.38055 台新中國精選中小基金 12.55000 12.40000 0.15000 1.20968 台新主流基金 24.78000 24.57000 0.21000 0.85470 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.63000 19.70000 -0.07000 -0.35533 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66750 0.66930 -0.00180 -0.26894 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.17000 15.23000 -0.06000 -0.39396 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51500 0.51640 -0.00140 -0.27111 台新台灣中小基金 39.54000 39.10000 0.44000 1.12532 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.97160 9.95320 0.01840 0.18487 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.79060 9.78650 0.00410 0.04189 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.67750 10.67300 0.00450 0.04216 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.91390 10.86800 0.04590 0.42234 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.47130 11.42290 0.04840 0.42371 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132 台新印度基金 16.77000 16.67000 0.10000 0.59988 台新亞美短期債券基金 10.96890 10.98170 -0.01280 -0.11656 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.16030 9.15790 0.00240 0.02621 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31640 0.31600 0.00040 0.12658 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.22860 12.22550 0.00310 0.02536 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41590 0.41540 0.00050 0.12037 台新真吉利貨幣市場基金 11.06320 11.06310 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.75990 30.40950 0.35040 1.15227 台新智慧生活基金-美元 10.14100 10.10060 0.04040 0.39998 台新智慧生活基金-新台幣 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.83760 9.81030 0.02730 0.27828 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.65240 9.63460 0.01780 0.18475 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 10.16570 10.13730 0.02840 0.28015 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.97750 9.95910 0.01840 0.18476 台新新興市場債券基金(A類型) 10.70160 10.68740 0.01420 0.13287 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36030 0.35940 0.00090 0.25042 台新新興市場債券基金(B類型) 8.27890 8.26790 0.01100 0.13304 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28850 0.28780 0.00070 0.24322 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.51000 6.46000 0.05000 0.77399 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.83200 10.81800 0.01400 0.12941 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 19.32000 19.15000 0.17000 0.88773 未來資產全球大消費基金 14.49000 14.36000 0.13000 0.90529 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.24410 12.23650 0.00760 0.06211 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.19100 10.18460 0.00640 0.06284 未來資產亞洲新富基金 22.00000 21.93000 0.07000 0.31920 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.53610 12.53590 0.00020 0.00160 未來資產阿波羅基金 11.96000 11.87000 0.09000 0.75821 未來資產新興市場債券基金A 9.21790 9.21580 0.00210 0.02279 未來資產新興市場債券基金B 7.29660 7.29490 0.00170 0.02330 未來資產閣來寶全球組合基金 11.72000 11.69000 0.03000 0.25663 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.87300 10.87200 0.00100 0.00920 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.83480 9.85330 -0.01850 -0.18775 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.59560 9.58910 0.00650 0.06779 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.59810 10.59090 0.00720 0.06798 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.49040 8.49840 -0.00800 -0.09414 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.44570 9.45450 -0.00880 -0.09308 永豐中小基金 51.85000 51.22000 0.63000 1.22999 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.95090 1.94810 0.00280 0.14373 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.48330 2.47970 0.00360 0.14518 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.01540 9.02010 -0.00470 -0.05211 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12920 11.13490 -0.00570 -0.05119 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.85000 4.81000 0.04000 0.83160 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.07000 21.92000 0.15000 0.68431 永豐主流品牌基金 15.84000 15.79000 0.05000 0.31666 永豐永豐基金 33.97000 33.53000 0.44000 1.31226 永豐亞洲民生消費基金 12.80000 12.79000 0.01000 0.07819 永豐南非幣2021保本基金 12.43820 12.43850 -0.00030 -0.00241 永豐高科技基金 22.61000 22.25000 0.36000 1.61798 永豐貨幣市場基金 13.84630 13.84620 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.23540 2.22940 0.00600 0.26913 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.48830 2.48370 0.00460 0.18521 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.26080 8.25490 0.00590 0.07147 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.71330 10.70560 0.00770 0.07192 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.79680 7.78850 0.00830 0.10657 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.60900 11.59680 0.01220 0.10520 永豐滬深300紅利指數基金 20.24000 20.22000 0.02000 0.09891 永豐臺灣加權ETF基金 54.06000 53.84000 0.22000 0.40862 永豐領航科技基金 37.28000 36.77000 0.51000 1.38700 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.30000 12.24000 0.06000 0.49020 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.92000 11.89000 0.03000 0.25231 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594 永豐趨勢平衡基金 47.00000 46.18000 0.82000 1.77566 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.31200 11.31090 0.00110 0.00973 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.70580 9.70450 0.00130 0.01340 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.70580 9.70450 0.00130 0.01340 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.69990 9.69990 0.00000 0.00000 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.69990 9.69990 0.00000 0.00000 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.80660 9.80280 0.00380 0.03876 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.80740 9.80370 0.00370 0.03774 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.73880 9.73630 0.00250 0.02568 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.74680 9.74420 0.00260 0.02668 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 12.54000 12.44000 0.10000 0.80386 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.44000 11.37000 0.07000 0.61566 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.42000 12.33000 0.09000 0.72993 兆豐國際中小基金 15.71000 15.65000 0.06000 0.38339 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.76000 15.57000 0.19000 1.22030 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.45000 21.23000 0.22000 1.03627 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.74000 21.50000 0.24000 1.11628 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.12000 12.01000 0.11000 0.91590 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.80000 12.67000 0.13000 1.02605 兆豐國際生命科學基金 15.94000 15.79000 0.15000 0.94997 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.42220 10.38690 0.03530 0.33985 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.87350 10.83060 0.04290 0.39610 兆豐國際全球高股息基金 11.47000 11.42000 0.05000 0.43783 兆豐國際全球基金 31.48000 31.32000 0.16000 0.51086 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.15150 10.15100 0.00050 0.00493 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.50040 9.50310 -0.00270 -0.02841 兆豐國際國民基金 24.72000 24.39000 0.33000 1.35301 兆豐國際第一基金 13.87000 13.77000 0.10000 0.72622 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.29220 10.28300 0.00920 0.08947 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.37230 8.36480 0.00750 0.08966 兆豐國際萬全基金 20.74000 20.60000 0.14000 0.67961 兆豐國際電子基金 26.94000 26.68000 0.26000 0.97451 兆豐國際綠鑽基金 8.37000 8.33000 0.04000 0.48019 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.68000 21.58000 0.10000 0.46339 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.42000 17.50000 -0.08000 -0.45714 兆豐國際豐台灣基金 31.98000 31.94000 0.04000 0.12523 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.46680 12.46660 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.46000 11.44000 0.02000 0.17483 合庫全球高收益債券基金A類型 11.36080 11.33530 0.02550 0.22496 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.07750 12.04770 0.02980 0.24735 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.93960 10.91350 0.02610 0.23915 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.78930 11.76120 0.02810 0.23892 合庫全球高收益債券基金B類型 8.61860 8.59930 0.01930 0.22444 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.00530 9.98040 0.02490 0.24949 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.47250 9.44990 0.02260 0.23916 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.61660 9.59390 0.02270 0.23661 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.85260 9.82910 0.02350 0.23909 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.83000 11.81000 0.02000 0.16935 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730 合庫全球新興市場基金 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 11.04000 10.99000 0.05000 0.45496 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773 合庫貨幣市場基金 10.10210 10.10200 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.02930 10.01150 0.01780 0.17780 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.30330 10.28470 0.01860 0.18085 合庫新興多重收益基金A類型 10.55250 10.53810 0.01440 0.13665 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.05010 12.02650 0.02360 0.19623 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.91410 13.89210 0.02200 0.15836 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.76850 9.75000 0.01850 0.18974 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.34670 10.32800 0.01870 0.18106 合庫新興多重收益基金B類型 8.56150 8.54980 0.01170 0.13685 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.68630 9.66720 0.01910 0.19758 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.94770 10.92810 0.01960 0.17935 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.81000 10.76000 0.05000 0.46468 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.79730 10.79600 0.00130 0.01204 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.28680 10.29540 -0.00860 -0.08353 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73980 9.75710 -0.01730 -0.17731 安聯中國東協基金 16.52000 16.41000 0.11000 0.67032 安聯中國策略基金 15.96000 15.89000 0.07000 0.44053 安聯中華新思路基金-人民幣 15.08000 14.85000 0.23000 1.54882 安聯中華新思路基金-美元 14.87000 14.66000 0.21000 1.43247 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.38000 13.20000 0.18000 1.36364 安聯台灣大壩基金 25.25000 24.90000 0.35000 1.40562 安聯台灣科技基金 42.42000 41.80000 0.62000 1.48325 安聯台灣貨幣市場基金 12.45680 12.45670 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 28.88000 28.45000 0.43000 1.51142 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.23800 10.23460 0.00340 0.03322 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.34480 15.34200 0.00280 0.01825 安聯四季成長組合基金-美元 11.58000 11.49000 0.09000 0.78329 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.39000 11.32000 0.07000 0.61837 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.23380 12.22400 0.00980 0.08017 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.27900 10.27180 0.00720 0.07009 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.50990 12.50230 0.00760 0.06079 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.95600 9.94740 0.00860 0.08645 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.77630 9.76940 0.00690 0.07063 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.50940 9.50360 0.00580 0.06103 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.98000 11.92000 0.06000 0.50336 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.44000 11.38000 0.06000 0.52724 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.15000 11.08000 0.07000 0.63177 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.98000 10.92000 0.06000 0.54945 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.89000 11.83000 0.06000 0.50719 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.89000 10.85000 0.04000 0.36866 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.96090 11.94800 0.01290 0.10797 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.04220 11.03140 0.01080 0.09790 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.73370 10.72420 0.00950 0.08858 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.34890 9.33820 0.01070 0.11458 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.12540 9.11650 0.00890 0.09763 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.84670 8.83880 0.00790 0.08938 安聯全球人口趨勢基金 11.15000 11.10000 0.05000 0.45045 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.55000 9.45000 0.10000 1.05820 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.55000 34.20000 0.35000 1.02339 安聯全球油礦金趨勢基金 8.74000 8.69000 0.05000 0.57537 安聯全球計量平衡基金 12.88000 12.85000 0.03000 0.23346 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.18710 12.19130 -0.00420 -0.03445 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.70190 10.70560 -0.00370 -0.03456 安聯全球新興市場基金 18.87000 18.77000 0.10000 0.53277 安聯全球農金趨勢基金 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 安聯全球綠能趨勢基金 9.74000 9.64000 0.10000 1.03734 安聯亞洲動態策略基金 26.17000 26.03000 0.14000 0.53784 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00990 10.00990 0.00000 0.00000 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.86100 9.86100 0.00000 0.00000 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.84220 84.77100 0.07120 0.08399 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.81030 12.80600 0.00430 0.03358 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.24750 68.18940 0.05810 0.08520 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.22210 10.21870 0.00340 0.03327 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.52930 2.52790 0.00140 0.05538 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.62510 10.62750 -0.00240 -0.02258 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.15720 2.15470 0.00250 0.11603 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.94000 8.94200 -0.00200 -0.02237 宏利台灣動力基金 31.61000 31.27000 0.34000 1.08730 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.69110 10.65060 0.04050 0.38026 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.06130 10.03310 0.02820 0.28107 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.67290 8.64020 0.03270 0.37846 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.40790 8.38430 0.02360 0.28148 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879 宏利全球債券組合基金 13.32850 13.31910 0.00940 0.07058 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.82510 2.82490 0.00020 0.00708 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.03670 12.04090 -0.00420 -0.03488 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.07530 9.07810 -0.00280 -0.03084 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.40560 2.40330 0.00230 0.09570 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.96480 10.97550 -0.01070 -0.09749 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.65150 4.59380 0.05770 1.25604 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.73610 0.72760 0.00850 1.16822 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 21.06000 20.83000 0.23000 1.10418 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 73.00000 72.97870 0.02130 0.02919 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 11.35310 11.36250 -0.00940 -0.08273 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72410 11.69940 0.02470 0.21112 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.50840 10.48720 0.02120 0.20215 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.19410 10.17760 0.01650 0.16212 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.35610 9.33630 0.01980 0.21208 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.89580 8.87740 0.01840 0.20727 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.73460 8.72030 0.01430 0.16399 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.93970 8.92220 0.01750 0.19614 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.89870 2.89150 0.00720 0.24901 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42450 0.42340 0.00110 0.25980 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.85570 12.83040 0.02530 0.19719 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97780 0.97490 0.00290 0.29747 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.07550 8.05950 0.01600 0.19852 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25350 2.24780 0.00570 0.25358 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32370 0.32290 0.00080 0.24775 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.99080 9.97050 0.02030 0.20360 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37320 0.37220 0.00100 0.26867 宏利萬利貨幣市場基金 13.61580 13.61570 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.89000 2.86000 0.03000 1.04895 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.82000 12.73000 0.09000 0.70699 宏利臺灣股息收益基金 29.04000 28.83000 0.21000 0.72841 宏利澳幣保本基金 11.77430 11.77420 0.00010 0.00085 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.14000 11.09000 0.05000 0.45086 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.77000 11.70000 0.07000 0.59829 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.97000 11.91000 0.06000 0.50378 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.76000 11.72000 0.04000 0.34130 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.62770 10.62340 0.00430 0.04048 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.42330 10.40970 0.01360 0.13065 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.40330 9.39990 0.00340 0.03617 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.77180 10.76800 0.00380 0.03529 貝萊德亞美利加收益基金 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 貝萊德新台幣基金 12.91510 12.91500 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.01000 24.81000 0.20000 0.80613 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.01310 11.01290 0.00020 0.00182 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80410 9.81490 -0.01080 -0.11004 保德信大中華基金 31.03000 30.82000 0.21000 0.68138 保德信中小型股基金 46.73000 45.95000 0.78000 1.69750 保德信中國中小基金-人民幣 11.88000 11.69000 0.19000 1.62532 保德信中國中小基金-美元 12.12000 11.93000 0.19000 1.59262 保德信中國中小基金-新臺幣 11.23000 11.06000 0.17000 1.53707 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.01750 10.01190 0.00560 0.05593 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.99040 9.98530 0.00510 0.05108 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.12380 10.11790 0.00590 0.05831 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.71040 10.70410 0.00630 0.05886 保德信中國品牌基金-人民幣 10.58000 10.53000 0.05000 0.47483 保德信中國品牌基金-美元 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.35000 11.29000 0.06000 0.53144 保德信台商全方位基金 34.93000 34.46000 0.47000 1.36390 保德信全球中小基金 29.56000 29.51000 0.05000 0.16943 保德信全球消費商機基金 17.88000 17.87000 0.01000 0.05596 保德信全球基礎建設基金 12.25000 12.26000 -0.01000 -0.08157 保德信全球資源基金 8.05000 7.98000 0.07000 0.87719 保德信全球醫療生化基金-美元 9.71000 9.60000 0.11000 1.14583 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.90000 30.56000 0.34000 1.11257 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.27000 10.24950 0.02050 0.20001 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.82570 10.80440 0.02130 0.19714 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.35240 9.34280 0.00960 0.10275 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.84950 9.83930 0.01020 0.10367 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.78070 8.77000 0.01070 0.12201 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.07510 11.06170 0.01340 0.12114 保德信亞太基金 22.89000 22.78000 0.11000 0.48288 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.00420 8.99820 0.00600 0.06668 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.55050 11.54290 0.00760 0.06584 保德信店頭市場基金 36.05000 35.54000 0.51000 1.43500 保德信拉丁美洲基金 7.35000 7.33000 0.02000 0.27285 保德信金平衡基金 29.42000 29.20000 0.22000 0.75342 保德信金滿意基金 41.72000 41.33000 0.39000 0.94362 保德信科技島基金 25.52000 25.29000 0.23000 0.90945 保德信高成長基金 89.62000 88.61000 1.01000 1.13983 保德信第一基金 25.81000 25.57000 0.24000 0.93860 保德信貨幣市場基金 15.72390 15.72370 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.72850 10.69740 0.03110 0.29072 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.50110 10.48050 0.02060 0.19656 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.00720 10.98170 0.02550 0.23220 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.08080 10.06690 0.01390 0.13808 保德信新世紀基金 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.68370 8.67340 0.01030 0.11875 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.20110 11.18790 0.01320 0.11798 保德信新興趨勢組合基金 12.01000 11.92000 0.09000 0.75503 保德信瑞騰基金 15.51230 15.51250 -0.00020 -0.00129 保德信歐洲組合基金 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 10.01160 10.07510 -0.06350 -0.63027 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.08790 10.07640 0.01150 0.11413 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.98820 10.04250 -0.05430 -0.54070 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.00070 10.00070 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.05940 2.06550 -0.00610 -0.29533 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71860 2.71460 0.00400 0.14735 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31610 0.31740 -0.00130 -0.40958 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45250 0.45230 0.00020 0.04422 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.95540 9.00250 -0.04710 -0.52319 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.94590 11.95480 -0.00890 -0.07445 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.05960 10.08310 -0.02350 -0.23306 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.97190 11.95410 0.01780 0.14890 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.30800 9.33910 -0.03110 -0.33301 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.10480 11.09910 0.00570 0.05136 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.48690 10.46590 0.02100 0.20065 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.36600 10.36100 0.00500 0.04826 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.29730 10.36370 -0.06640 -0.64070 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.70590 10.69550 0.01040 0.09724 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.24100 10.29790 -0.05690 -0.55254 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.07750 10.14310 -0.06560 -0.64675 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.23120 10.22170 0.00950 0.09294 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 10.05420 10.11080 -0.05660 -0.55980 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12530 10.13190 -0.00660 -0.06514 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.27760 11.26470 0.01290 0.11452 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.75040 6.75910 -0.00870 -0.12872 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.12480 11.07680 0.04800 0.43334 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.62740 11.62730 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.82000 19.57000 0.25000 1.27747 施羅德樂活中小基金-I類型 4475.990004418.42000 57.57000 1.30295 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.91030 10.86450 0.04580 0.42156 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.25180 12.18950 0.06230 0.51110 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.47310 11.41650 0.05660 0.49577 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.89110 9.84960 0.04150 0.42134 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.66350 10.60930 0.05420 0.51087 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.39660 10.34540 0.05120 0.49491 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.32400 11.27640 0.04760 0.42212 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 12.24770 12.18550 0.06220 0.51044 柏瑞五國金勢力建設基金 7.12000 7.09000 0.03000 0.42313 柏瑞巨人基金 12.94000 12.86000 0.08000 0.62208 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.62600 13.62590 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.21000 16.13000 0.08000 0.49597 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.66480 13.63350 0.03130 0.22958 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.07690 12.04170 0.03520 0.29232 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.78990 12.75380 0.03610 0.28305 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.56520 9.54330 0.02190 0.22948 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.13570 7.11930 0.01640 0.23036 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.35370 9.32650 0.02720 0.29164 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.96580 8.93620 0.02960 0.33124 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.45000 11.41770 0.03230 0.28289 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.85430 8.82960 0.02470 0.27974 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.25600 12.22030 0.03570 0.29214 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.83810 11.81100 0.02710 0.22945 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.72760 11.68890 0.03870 0.33108 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.64300 11.61020 0.03280 0.28251 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.45710 9.43540 0.02170 0.22998 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.44990 10.41950 0.03040 0.29176 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.24770 10.21390 0.03380 0.33092 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.18440 10.15570 0.02870 0.28260 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 10.01340 9.98560 0.02780 0.27840 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.96200 10.95720 0.00480 0.04381 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.19700 12.18410 0.01290 0.10588 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.64250 11.63260 0.00990 0.08511 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.66040 9.65620 0.00420 0.04350 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.50610 10.49500 0.01110 0.10576 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.29830 10.28940 0.00890 0.08650 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.66690 10.66220 0.00470 0.04408 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.35650 11.34450 0.01200 0.10578 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.24780 11.23820 0.00960 0.08542 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.66060 9.65630 0.00430 0.04453 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.50630 10.49520 0.01110 0.10576 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.29860 10.28970 0.00890 0.08649 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.71000 13.70000 0.01000 0.07299 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.93000 14.90000 0.03000 0.20134 柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 柏瑞亞太高股息基金-N類型 12.11000 12.10000 0.01000 0.08264 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.70000 12.67000 0.03000 0.23678 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 13.06000 13.04000 0.02000 0.15337 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.99000 13.92000 0.07000 0.50287 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.76000 13.71000 0.05000 0.36470 柏瑞拉丁美洲基金 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.68850 11.67850 0.01000 0.08563 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.81590 7.80920 0.00670 0.08580 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.82060 11.81800 0.00260 0.02200 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.41220 11.40340 0.00880 0.07717 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.60710 10.60040 0.00670 0.06321 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.93070 8.92880 0.00190 0.02128 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.08480 10.07700 0.00780 0.07740 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.09240 10.08610 0.00630 0.06246 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.97760 10.96920 0.00840 0.07658 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.37990 10.37770 0.00220 0.02120 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.59000 10.58330 0.00670 0.06331 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.44810 10.44010 0.00800 0.07663 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.64980 9.64780 0.00200 0.02073 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.57070 9.55120 0.01950 0.20416 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.11040 10.10410 0.00630 0.06235 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.64540 12.60800 0.03740 0.29664 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.12730 12.08410 0.04320 0.35749 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.59280 11.55290 0.03990 0.34537 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.79550 7.77250 0.02300 0.29592 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.87900 9.84380 0.03520 0.35759 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.55130 10.51500 0.03630 0.34522 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.87020 10.83800 0.03220 0.29710 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.61110 11.57120 0.03990 0.34482 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.68720 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柏瑞環球多元資產基金-A類型 11.03980 11.03110 0.00870 0.07887 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.76640 11.74960 0.01680 0.14298 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.15310 12.12290 0.03020 0.24912 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.42410 11.41280 0.01130 0.09901 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.31140 10.30330 0.00810 0.07862 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.77340 10.75810 0.01530 0.14222 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.62450 10.59810 0.02640 0.24910 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.68370 10.67310 0.01060 0.09932 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.56820 10.55310 0.01510 0.14309 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.62320 10.61270 0.01050 0.09894 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.75000 12.79000 -0.04000 -0.31274 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 38.54000 38.33000 0.21000 0.54787 國泰大中華基金 21.99000 21.71000 0.28000 1.28973 國泰小龍基金 17.08000 16.92000 0.16000 0.94563 國泰中小成長基金 47.38000 46.66000 0.72000 1.54308 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.58100 4.54770 0.03330 0.73224 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.88000 20.73000 0.15000 0.72359 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.80680 0.80020 0.00660 0.82479 國泰中國內需增長基金美元級別 0.77050 0.76420 0.00630 0.82439 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.17630 2.17640 -0.00010 -0.00459 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.86220 9.86200 0.00020 0.00203 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.67250 8.71500 -0.04250 -0.48766 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.33040 0.33010 0.00030 0.09088 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.26330 11.26230 0.00100 0.00888 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.72970 1.72810 0.00160 0.09259 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.95910 9.97480 -0.01570 -0.15740 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34100 0.34120 -0.00020 -0.05862 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 5.21090 5.15310 0.05780 1.12165 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.74000 23.48000 0.26000 1.10733 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.79540 0.78590 0.00950 1.20881 國泰中港台基金人民幣級別 3.99410 3.93230 0.06180 1.57160 國泰中港台基金台幣級別 18.20000 17.92000 0.28000 1.56250 國泰中港台基金美元級別 0.61720 0.60720 0.01000 1.64690 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 28.23000 27.41000 0.82000 2.99161 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.50000 12.88000 -0.38000 -2.95031 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 39.75000 37.63000 2.12000 5.63380 國泰台灣貨幣市場基金 12.38470 12.38460 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 28.65000 28.25000 0.40000 1.41593 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.40240 2.39560 0.00680 0.28385 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422 國泰全球高股息基金-美金級別 0.37020 0.36880 0.00140 0.37961 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47480 0.47340 0.00140 0.29573 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.29000 13.26000 0.03000 0.22624 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47740 0.47570 0.00170 0.35737 國泰全球資源基金台幣級別 5.86000 5.83000 0.03000 0.51458 國泰全球資源基金美元級別 0.19510 0.19390 0.00120 0.61888 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 9.09000 9.03000 0.06000 0.66445 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30710 0.30480 0.00230 0.75459 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.42060 0.41900 0.00160 0.38186 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.38550 0.38480 0.00070 0.18191 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44230 0.44070 0.00160 0.36306 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48510 0.48360 0.00150 0.31017 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.74000 20.76000 -0.02000 -0.09634 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.73000 20.67000 0.06000 0.29028 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.56840 2.55840 0.01000 0.39087 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.90590 11.85900 0.04690 0.39548 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 11.02460 11.02730 -0.00270 -0.02448 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.39670 0.39490 0.00180 0.45581 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.36740 0.36720 0.00020 0.05447 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50560 0.50360 0.00200 0.39714 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.70000 12.67000 0.03000 0.23678 國泰亞洲成長基金美元級別 0.44330 0.44190 0.00140 0.31681 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.11000 17.98000 0.13000 0.72303 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61190 0.60700 0.00490 0.80725 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 15.09000 15.02000 0.07000 0.46605 國泰科技生化基金 39.29000 38.75000 0.54000 1.39355 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.84000 25.76000 0.08000 0.31056 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.02000 14.09000 -0.07000 -0.49681 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.18220 40.01980 0.16240 0.40580 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.82750 18.91200 -0.08450 -0.44681 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 21.39700 21.20950 0.18750 0.88404 國泰紐幣2021保本基金 11.86190 11.86340 -0.00150 -0.01264 國泰紐幣八年期保本基金 12.14570 12.15000 -0.00430 -0.03539 國泰紐幣保本基金 12.16610 12.16270 0.00340 0.02795 國泰高科技基金 13.53000 13.26000 0.27000 2.03620 國泰國泰基金 25.03000 24.72000 0.31000 1.25405 國泰富時中國A50基金 21.63000 21.50000 0.13000 0.60465 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34090 0.34000 0.00090 0.26471 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44380 0.44280 0.00100 0.22584 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.78000 10.71000 0.07000 0.65359 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36260 0.35990 0.00270 0.75021 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47200 0.46880 0.00320 0.68259 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35500 0.35330 0.00170 0.48118 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46210 0.46020 0.00190 0.41286 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 11.03290 11.00450 0.02840 0.25808 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.21670 8.23250 -0.01580 -0.19192 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.37030 0.36930 0.00100 0.27078 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27760 0.27790 -0.00030 -0.10795 國泰新興市場基金台幣級別 12.58000 12.57000 0.01000 0.07955 國泰新興市場基金美元級別 0.42510 0.42450 0.00060 0.14134 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.24260 2.24110 0.00150 0.06693 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.53290 1.53850 -0.00560 -0.36399 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35610 0.35560 0.00050 0.14061 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37980 0.37920 0.00060 0.15823 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24590 0.24660 -0.00070 -0.28386 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 11.01300 10.99820 0.01480 0.13457 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.38830 7.41240 -0.02410 -0.32513 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.65000 14.72000 -0.07000 -0.47554 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.03000 33.72000 0.31000 0.91934 國泰價值卓越基金 15.47000 15.20000 0.27000 1.77632 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.28000 11.23000 0.05000 0.44524 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.40070 0.39850 0.00220 0.55207 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.30330 12.29070 0.01260 0.10252 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41570 0.41480 0.00090 0.21697 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.72850 9.73200 -0.00350 -0.03596 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.56440 8.56840 -0.00400 -0.04668 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.55150 10.55520 -0.00370 -0.03505 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.35680 9.36130 -0.00450 -0.04807 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.95980 10.95880 0.00100 0.00913 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76080 9.77600 -0.01520 -0.15548 第一金大中華基金 26.12000 25.79000 0.33000 1.27957 第一金小型精選基金 36.45000 36.10000 0.35000 0.96953 第一金中國世紀基金-人民幣 15.28000 15.11000 0.17000 1.12508 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.41000 11.28000 0.13000 1.15248 第一金中概平衡基金 23.69000 23.51000 0.18000 0.76563 第一金台灣貨幣市場基金 15.20830 15.20810 0.00020 0.00132 第一金全家福貨幣市場基金 177.38600 177.38400 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.57570 13.43960 0.13610 1.01268 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.51000 12.40000 0.11000 0.88710 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.17460 10.15340 0.02120 0.20880 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 10.17500 10.15380 0.02120 0.20879 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.94170 9.92490 0.01680 0.16927 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.93690 9.92190 0.01500 0.15118 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.41340 10.39100 0.02240 0.21557 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.17640 10.15930 0.01710 0.16832 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 10.17650 10.15930 0.01720 0.16930 第一金全球大趨勢基金 22.88000 22.72000 0.16000 0.70423 第一金全球不動產證券化基金A 8.09580 8.06210 0.03370 0.41801 第一金全球不動產證券化基金B 5.84740 5.82300 0.02440 0.41903 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.88800 9.91720 -0.02920 -0.29444 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.88800 9.91680 -0.02880 -0.29042 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.96770 9.99670 -0.02900 -0.29010 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.96770 9.99610 -0.02840 -0.28411 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.94780 8.93430 0.01350 0.15110 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.32880 10.31320 0.01560 0.15126 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 10.10480 10.08270 0.02210 0.21919 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.27850 8.26110 0.01740 0.21063 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 9.23440 9.21930 0.01510 0.16379 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.10300 11.07880 0.02420 0.21844 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.02920 10.00760 0.02160 0.21584 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.91350 14.88890 0.02460 0.16522 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 15.33000 15.14900 0.18100 1.19480 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.89000 13.74000 0.15000 1.09170 第一金亞洲科技基金 22.17000 21.98000 0.19000 0.86442 第一金亞洲新興市場基金 14.27000 14.08000 0.19000 1.34943 第一金店頭市場基金 9.45000 9.33000 0.12000 1.28617 第一金創新趨勢基金 22.07000 21.76000 0.31000 1.42463 第一金電子基金 32.16000 31.84000 0.32000 1.00503 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.90000 14.78000 0.12000 0.81191 統一大滿貫基金 34.18000 33.59000 0.59000 1.75648 統一大龍印基金 18.02000 17.90000 0.12000 0.67039 統一大龍騰中國基金 11.44000 11.30000 0.14000 1.23894 統一中小基金 26.70000 26.18000 0.52000 1.98625 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.11340 10.07310 0.04030 0.40008 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.99430 9.96680 0.02750 0.27592 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.54160 9.46530 0.07630 0.80610 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.55140 11.50530 0.04610 0.40068 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.32500 11.29390 0.03110 0.27537 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.82510 10.73860 0.08650 0.80551 統一台灣動力基金 17.16000 16.85000 0.31000 1.83976 統一全天候基金 107.36000 104.97000 2.39000 2.27684 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.83550 9.77890 0.05660 0.57880 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 10.05660 10.01130 0.04530 0.45249 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.92700 9.88610 0.04090 0.41371 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.83550 9.77890 0.05660 0.57880 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 10.05660 10.01130 0.04530 0.45249 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.92700 9.88610 0.04090 0.41371 統一全球債券組合基金 12.32370 12.31140 0.01230 0.09991 統一全球新科技基金(人民幣) 15.82000 15.51000 0.31000 1.99871 統一全球新科技基金(美元) 15.74000 15.45000 0.29000 1.87702 統一全球新科技基金(新台幣) 14.48000 14.23000 0.25000 1.75685 統一亞太基金 28.10000 27.92000 0.18000 0.64470 統一亞洲大金磚基金 12.96000 12.90000 0.06000 0.46512 統一奔騰基金 57.83000 56.50000 1.33000 2.35398 統一強棒貨幣市場基金 16.61650 16.61630 0.00020 0.00120 統一強漢基金 26.21000 25.87000 0.34000 1.31426 統一統信基金 33.05000 32.54000 0.51000 1.56730 統一黑馬基金 57.97000 56.57000 1.40000 2.47481 統一新亞洲科技能源基金 20.64000 20.41000 0.23000 1.12690 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.77780 8.76480 0.01300 0.14832 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.78020 10.76420 0.01600 0.14864 統一經建基金 45.17000 44.18000 0.99000 2.24083 統一龍馬基金 71.72000 70.24000 1.48000 2.10706 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 20.82000 20.56000 0.26000 1.26459 野村中小基金 47.38000 46.74000 0.64000 1.36928 野村中國機會基金 15.18000 14.98000 0.20000 1.33511 野村巴西基金 6.12000 6.08000 0.04000 0.65789 野村台灣高股息基金 22.36000 22.34000 0.02000 0.08953 野村台灣運籌基金 37.70000 37.09000 0.61000 1.64465 野村平衡基金 19.16000 18.97000 0.19000 1.00158 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.17000 13.16000 0.01000 0.07599 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 野村全球生技醫療基金 16.71000 16.55000 0.16000 0.96677 野村全球品牌基金 25.97000 25.79000 0.18000 0.69794 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.27930 8.27070 0.00860 0.10398 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.20090 11.18930 0.01160 0.10367 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.97720 10.95340 0.02380 0.21728 野村全球氣候變遷基金 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.11000 13.08000 0.03000 0.22936 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.44000 11.39000 0.05000 0.43898 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.93000 18.88000 0.05000 0.26483 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.14000 12.09000 0.05000 0.41356 野村全球短期收益基金-美元計價 10.66750 10.66650 0.00100 0.00938 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.54870 10.54950 -0.00080 -0.00758 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.15830 10.14660 0.01170 0.11531 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.90820 9.89730 0.01090 0.11013 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.38400 9.37720 0.00680 0.07252 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.28630 11.27320 0.01310 0.11620 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.85900 10.84710 0.01190 0.10971 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.31870 10.31100 0.00770 0.07468 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.37270 11.35100 0.02170 0.19117 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.97590 10.95630 0.01960 0.17889 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.56050 10.54510 0.01540 0.14604 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.67140 10.63640 0.03500 0.32906 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.72860 10.68570 0.04290 0.40147 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 10.10270 10.07140 0.03130 0.31078 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.75020 9.72880 0.02140 0.21997 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.96470 9.93430 0.03040 0.30601 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.92810 11.88870 0.03940 0.33141 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.65690 12.60280 0.05410 0.42927 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 11.02330 10.98910 0.03420 0.31122 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.63650 10.61320 0.02330 0.21954 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.07930 11.04560 0.03370 0.30510 野村成長基金 30.02000 29.74000 0.28000 0.94149 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.23980 10.19990 0.03990 0.39118 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 10.22720 10.18880 0.03840 0.37688 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 10.10990 10.07970 0.03020 0.29961 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.23980 10.19990 0.03990 0.39118 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.22720 10.18880 0.03840 0.37688 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.10990 10.07970 0.03020 0.29961 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.83000 13.79000 0.04000 0.29007 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.35410 10.35280 0.00130 0.01256 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.27900 10.27820 0.00080 0.00778 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.14710 10.14920 -0.00210 -0.02069 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.52590 10.52460 0.00130 0.01235 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.40970 10.40880 0.00090 0.00865 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.27680 10.27900 -0.00220 -0.02140 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.42280 9.41080 0.01200 0.12751 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.17830 10.16190 0.01640 0.16139 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.09840 10.08350 0.01490 0.14777 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.76540 13.74780 0.01760 0.12802 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.79700 12.77620 0.02080 0.16280 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.56890 10.55330 0.01560 0.14782 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.56730 10.53210 0.03520 0.33422 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.24310 10.20950 0.03360 0.32911 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.72150 9.69240 0.02910 0.30024 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.08050 11.04730 0.03320 0.30053 野村泰國基金 43.77000 43.08000 0.69000 1.60167 野村高科技基金 10.67000 10.53000 0.14000 1.32953 野村貨幣市場基金 16.22370 16.22360 0.00010 0.00062 野村新馬基金 16.28000 16.12000 0.16000 0.99256 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.35490 8.34700 0.00790 0.09464 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.01610 12.00480 0.01130 0.09413 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.68000 7.57000 0.11000 1.45310 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026 野村精選貨幣市場基金 12.05970 12.05960 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.21000 12.11000 0.10000 0.82576 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.60000 11.52000 0.08000 0.69444 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.19000 11.14000 0.05000 0.44883 野村歐洲高股息基金季配型 8.46000 8.46000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 11.87000 11.86000 0.01000 0.08432 野村積極成長基金 12.66000 12.54000 0.12000 0.95694 野村優質基金 35.67000 35.34000 0.33000 0.93379 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.87550 8.86500 0.01050 0.11844 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.21420 8.20470 0.00950 0.11579 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.11770 8.09910 0.01860 0.22966 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.49500 11.48150 0.01350 0.11758 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.52160 10.50940 0.01220 0.11609 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.42550 10.40170 0.02380 0.22881 野村環球基金-人民幣計價 14.69000 14.56000 0.13000 0.89286 野村環球基金-美元計價 11.73000 11.63000 0.10000 0.85985 野村環球基金-新臺幣計價 15.77000 15.65000 0.12000 0.76677 野村鴻利基金 22.23000 22.00000 0.23000 1.04545 野村鴻揚貨幣市場基金 16.83560 16.83550 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 22.01000 21.70000 0.31000 1.42857 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.76000 10.89000 -0.13000 -1.19376 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.47000 13.50000 -0.03000 -0.22222 野村鑫平衡組合基金 14.42000 14.35000 0.07000 0.48780 野村鑫全球債券組合基金 13.47240 13.47000 0.00240 0.01782 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 14.02000 13.96000 0.06000 0.42980 凱基台灣精五門基金 21.09000 21.00000 0.09000 0.42857 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 凱基全球高效平衡基?(美元) 11.06390 11.01500 0.04890 0.44394 凱基亞太高股息基金 13.85000 13.78000 0.07000 0.50798 凱基亞洲四金磚基金 18.14000 18.04000 0.10000 0.55432 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.43000 14.34000 0.09000 0.62762 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.78010 13.71600 0.06410 0.46734 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 13.05000 13.00000 0.05000 0.38462 凱基凱旋貨幣市場基金 11.51790 11.51780 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.35000 26.17000 0.18000 0.68781 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.73000 19.51000 0.22000 1.12763 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.51000 19.21730 0.29270 1.52311 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.86000 18.78000 0.08000 0.42599 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.78000 18.54230 0.23770 1.28193 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.32660 10.32710 -0.00050 -0.00484 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.36060 8.36100 -0.00040 -0.00478 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.24000 8.17000 0.07000 0.85679 凱基資源國基金 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.46000 11.38000 0.08000 0.70299 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.80270 11.74810 0.05460 0.46476 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.84000 10.80000 0.04000 0.37037 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.60020 10.52200 0.07820 0.74320 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.44000 10.37000 0.07000 0.67502 凱基護城河基金-台幣計價A 12.41000 12.35000 0.06000 0.48583 凱基護城河基金-美元計價B 12.65550 12.58450 0.07100 0.56419 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.74000 15.92000 -0.18000 -1.13065 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 29.47000 28.87000 0.60000 2.07828 富邦NASDAQ-100基金 26.79000 26.57000 0.22000 0.82800 富邦上証180基金 33.15000 32.99000 0.16000 0.48500 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24710 0.24330 0.00380 1.56186 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.31000 7.21000 0.10000 1.38696 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.82000 6.85000 -0.03000 -0.43796 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 52.29000 51.95000 0.34000 0.65448 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.09630 11.09520 0.00110 0.00991 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.31910 10.31860 0.00050 0.00485 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.18870 13.17570 0.01300 0.09867 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.95700 1.95480 0.00220 0.11254 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.02910 10.01920 0.00990 0.09881 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53510 1.53330 0.00180 0.11739 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.55180 11.54890 0.00290 0.02511 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.72110 1.71990 0.00120 0.06977 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.18240 10.17980 0.00260 0.02554 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53610 1.53500 0.00110 0.07166 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 12.12200 12.07380 0.04820 0.39921 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.36130 11.31140 0.04990 0.44115 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.89770 10.85560 0.04210 0.38782 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.84820 10.80510 0.04310 0.39889 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.08930 10.04510 0.04420 0.44002 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.69190 9.65450 0.03740 0.38738 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.07000 14.41000 -0.34000 -2.35947 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 26.93000 25.74000 1.19000 4.62315 富邦日本東証基金 23.66000 23.05000 0.61000 2.64642 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.08000 40.99000 0.09000 0.21957 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.65000 46.69000 -0.04000 -0.08567 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.60000 50.42000 0.18000 0.35700 富邦台灣心基金 21.82000 21.52000 0.30000 1.39405 富邦台灣釆吉50基金 47.39000 47.25000 0.14000 0.29630 富邦台灣科技指數基金 54.87000 54.37000 0.50000 0.91962 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30100 0.30120 -0.00020 -0.06640 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.35710 2.35870 -0.00160 -0.06783 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34710 0.34700 0.00010 0.02882 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.89130 10.88800 0.00330 0.03031 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.06500 2.06610 -0.00110 -0.05324 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33730 0.33720 0.00010 0.02966 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.50800 9.50510 0.00290 0.03051 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.18000 23.18000 0.00000 0.00000 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.15000 15.17000 -0.02000 -0.13184 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.88000 28.85000 0.03000 0.10399 富邦吉祥貨幣市場基金 15.60010 15.59990 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 64.56000 63.64000 0.92000 1.44563 富邦科技基金 24.41000 24.09000 0.32000 1.32835 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.16940 39.24550 -0.07610 -0.19391 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.80590 39.68870 0.11720 0.29530 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.69550 38.71110 -0.01560 -0.04030 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 13.13000 13.24000 -0.11000 -0.83082 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 34.94000 34.29000 0.65000 1.89560 富邦香港H股基金 21.74000 21.51000 0.23000 1.06927 富邦高成長基金 24.18000 23.87000 0.31000 1.29870 富邦基金 12.86000 12.69000 0.17000 1.33964 富邦深証100基金 12.04000 11.93000 0.11000 0.92205 富邦富時歐洲ETF基金 20.79000 20.67000 0.12000 0.58055 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40680 0.40590 0.00090 0.22173 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.45360 12.42530 0.02830 0.22776 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.89990 9.87740 0.02250 0.22779 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31240 0.31170 0.00070 0.22457 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.31850 9.29730 0.02120 0.22802 富邦精準基金 46.61000 45.98000 0.63000 1.37016 富邦精銳中小基金 11.08000 10.93000 0.15000 1.37237 富邦臺灣公司治理100基金 21.29000 21.20000 0.09000 0.42453 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.95000 7.99000 -0.04000 -0.50063 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.75000 14.62000 0.13000 0.88919 富邦標普美國特別股ETF基金 19.47000 19.46000 0.01000 0.05139 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.93810 10.89670 0.04140 0.37993 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.62250 11.56470 0.05780 0.49980 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.27390 11.23050 0.04340 0.38645 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.79560 10.75470 0.04090 0.38030 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.42210 11.36530 0.05680 0.49977 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 11.06300 11.02040 0.04260 0.38656 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.12000 30.02000 0.10000 0.33311 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.95510 10.02800 -0.07290 -0.72696 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.97810 10.02630 -0.04820 -0.48074 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.92060 9.96990 -0.04930 -0.49449 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.04000 10.02870 0.01130 0.11268 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.03710 10.02690 0.01020 0.10173 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.97870 9.96960 0.00910 0.09128 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.01550 10.00610 0.00940 0.09394 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.54680 9.61440 -0.06760 -0.70311 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 10.02050 10.05330 -0.03280 -0.32626 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.72710 9.76120 -0.03410 -0.34934 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.78400 10.77310 0.01090 0.10118 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.53130 10.52160 0.00970 0.09219 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.26600 10.25790 0.00810 0.07896 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.81740 9.85130 -0.03390 -0.34412 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.05620 10.04790 0.00830 0.08260 富達卓越領航全球組合基金 14.88000 14.81000 0.07000 0.47265 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.75490 9.82290 -0.06800 -0.69226 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.92450 9.95500 -0.03050 -0.30638 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.84120 9.87280 -0.03160 -0.32007 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.13980 10.12730 0.01250 0.12343 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.09320 10.08150 0.01170 0.11605 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.02970 10.01900 0.01070 0.10680 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.88680 9.91820 -0.03140 -0.31659 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.05300 10.04280 0.01020 0.10157 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 11.48000 11.41000 0.07000 0.61350 富蘭克林華美中國消費基金-美元 13.03000 12.93000 0.10000 0.77340 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.99000 10.92000 0.07000 0.64103 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.34000 12.29000 0.05000 0.40683 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.58000 11.55000 0.03000 0.25974 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.00130 9.99370 0.00760 0.07605 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.61370 9.60200 0.01170 0.12185 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.10280 9.09620 0.00660 0.07256 富蘭克林華美中華基金 15.09000 14.99000 0.10000 0.66711 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.84000 20.62000 0.22000 1.06693 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.78000 19.71000 0.07000 0.35515 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.47000 11.42000 0.05000 0.43783 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.22870 8.22420 0.00450 0.05472 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.52620 9.51640 0.00980 0.10298 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.99680 9.98660 0.01020 0.10214 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.47540 9.47030 0.00510 0.05385 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.16280 11.13380 0.02900 0.26047 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.19370 9.16980 0.02390 0.26064 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.75290 9.72760 0.02530 0.26008 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.05870 12.97270 0.08600 0.66293 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.83950 10.76810 0.07140 0.66307 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.30100 10.27460 0.02640 0.25694 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.07120 8.05050 0.02070 0.25713 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.69710 9.67230 0.02480 0.25640 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.78400 10.76170 0.02230 0.20722 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.89590 7.87960 0.01630 0.20686 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.50020 9.48050 0.01970 0.20779 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.61610 10.58900 0.02710 0.25593 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.13490 8.11420 0.02070 0.25511 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.60710 8.59700 0.01010 0.11748 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.81460 9.79780 0.01680 0.17147 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.31320 10.29550 0.01770 0.17192 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.95680 12.94160 0.01520 0.11745 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.03000 9.07000 -0.04000 -0.44101 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.68000 10.74000 -0.06000 -0.55866 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.48000 11.49000 -0.01000 -0.08703 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.91350 12.84830 0.06520 0.50746 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407 富蘭克林華美第一富基金 41.02000 40.44000 0.58000 1.43422 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.27400 10.27390 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.59000 13.54000 0.05000 0.36928 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.37000 13.31000 0.06000 0.45079 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.90000 14.84000 0.06000 0.40431 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.70700 7.61090 0.09610 1.26266 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.57500 11.51450 0.06050 0.52542 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.44600 10.40140 0.04460 0.42879 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.45710 11.40820 0.04890 0.42864 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.57980 7.56470 0.01510 0.19961 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.97600 9.95210 0.02390 0.24015 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.75130 10.72560 0.02570 0.23961 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.16470 11.14250 0.02220 0.19924 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.65000 19.66000 -0.01000 -0.05086 復華人民幣貨幣市場基金 11.41160 11.41070 0.00090 0.00789 復華人生目標基金 35.11350 34.77400 0.33950 0.97630 復華大中華中小策略基金 10.33000 10.19000 0.14000 1.37390 復華中小精選基金 64.86000 64.13000 0.73000 1.13831 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.82000 9.74000 0.08000 0.82136 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.89000 8.82000 0.07000 0.79365 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.18000 12.02000 0.16000 1.33111 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.35000 11.20000 0.15000 1.33929 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.20000 11.05000 0.15000 1.35747 復華台灣智能基金 11.69000 11.58000 0.11000 0.94991 復華全方位基金 27.62000 27.39000 0.23000 0.83972 復華全球大趨勢基金-美元 12.72000 12.50000 0.22000 1.76000 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.17000 18.85000 0.32000 1.69761 復華全球平衡基金-新臺幣 20.23000 20.18000 0.05000 0.24777 復華全球物聯網科技基金-美元 15.70000 15.24000 0.46000 3.01837 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.48000 14.07000 0.41000 2.91400 復華全球原物料基金 9.43000 9.36000 0.07000 0.74786 復華全球消費基金-新臺幣 13.29000 13.14000 0.15000 1.14155 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.50400 11.50080 0.00320 0.02782 復華全球債券基金 13.70790 13.70660 0.00130 0.00948 復華全球債券組合基金 14.98000 14.97000 0.01000 0.06680 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.41000 14.42000 -0.01000 -0.06935 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.93000 10.87000 0.06000 0.55198 復華有利貨幣市場基金 13.40540 13.40520 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 14.19000 14.06000 0.13000 0.92461 復華亞太成長基金 14.67000 14.23000 0.44000 3.09206 復華東協世紀基金 13.45000 13.31000 0.14000 1.05184 復華南非幣長期收益基金A 12.56000 12.58000 -0.02000 -0.15898 復華南非幣長期收益基金B 8.25000 8.26000 -0.01000 -0.12107 復華南非幣短期收益基金A 13.11000 13.11000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 12.66000 12.47000 0.19000 1.52366 復華美國新星基金-新臺幣 12.29000 12.11000 0.18000 1.48637 復華恒生基金 21.88000 21.73000 0.15000 0.69029 復華恒生單日反向一倍基金 8.32000 8.36000 -0.04000 -0.47847 復華恒生單日正向二倍基金 37.57000 37.23000 0.34000 0.91324 復華神盾基金 24.06870 23.80870 0.26000 1.09204 復華高成長基金 62.35000 61.73000 0.62000 1.00437 復華高益策略組合基金 13.17000 13.16000 0.01000 0.07599 復華貨幣市場基金 14.36390 14.36380 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 18.82000 19.09000 -0.27000 -1.41435 復華復華基金 19.79000 19.58000 0.21000 1.07252 復華華人世紀基金 20.12000 19.72000 0.40000 2.02840 復華傳家二號基金 27.60390 27.33590 0.26800 0.98040 復華傳家基金 22.39660 22.23540 0.16120 0.72497 復華奧林匹克全球組合基金 15.14000 15.13000 0.01000 0.06609 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.64000 11.56000 0.08000 0.69204 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.11000 14.02000 0.09000 0.64194 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120 復華新興人民幣短期收益基金 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 20.11000 20.09000 0.02000 0.09955 復華新興市場高收益債券基金A 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 復華新興市場高收益債券基金B 6.31000 6.30000 0.01000 0.15873 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.66000 13.62000 0.04000 0.29369 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.56000 14.53000 0.03000 0.20647 復華新興市場短期收益基金 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.55000 9.47000 0.08000 0.84477 復華滬深300 A股基金 25.25000 25.09000 0.16000 0.63770 復華數位經濟基金 52.96000 52.55000 0.41000 0.78021 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.69000 11.58000 0.11000 0.94991 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.10990 10.09890 0.01100 0.10892 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 10.00470 9.99560 0.00910 0.09104 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.26870 10.25750 0.01120 0.10919 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.12990 10.12050 0.00940 0.09288 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.41260 9.41020 0.00240 0.02550 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.99720 8.98730 0.00990 0.11016 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.61550 8.61420 0.00130 0.01509 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.38160 11.37870 0.00290 0.02549 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.88020 10.86820 0.01200 0.11041 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.53260 10.53090 0.00170 0.01614 景順主流基金 19.85000 19.78000 0.07000 0.35389 景順台灣科技基金 36.93000 36.85000 0.08000 0.21710 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.21000 11.18000 0.03000 0.26834 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 景順全球科技基金 20.12000 19.93000 0.19000 0.95334 景順全球康健基金 17.54000 17.42000 0.12000 0.68886 景順貨幣市場基金 15.90310 15.90290 0.00020 0.00126 景順潛力基金 36.95000 36.82000 0.13000 0.35307 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.23000 15.10000 0.13000 0.86093 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.67000 13.56000 0.11000 0.81121 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.96220 8.96470 -0.00250 -0.02789 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.36260 8.34910 0.01350 0.16169 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.17050 11.17370 -0.00320 -0.02864 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.39950 10.38260 0.01690 0.16277 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.57000 8.55000 0.02000 0.23392 華南永昌中國A股基金(美元) 8.70000 8.68000 0.02000 0.23041 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.23000 12.21000 0.02000 0.16380 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.71210 9.70620 0.00590 0.06079 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.51010 9.51330 -0.00320 -0.03364 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.77940 9.77340 0.00600 0.06139 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.57810 9.58130 -0.00320 -0.03340 華南永昌永昌基金 20.55000 20.25000 0.30000 1.48148 華南永昌全球亨利組合基金 14.58030 14.56480 0.01550 0.10642 華南永昌全球神農水資源基金 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 華南永昌全球精品基金 14.41000 14.38000 0.03000 0.20862 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.91000 11.83000 0.08000 0.67625 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.41000 11.34000 0.07000 0.61728 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.65000 13.56000 0.09000 0.66372 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.05000 12.98000 0.07000 0.53929 華南永昌物聯網精選基金 13.72000 13.55000 0.17000 1.25461 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.16360 16.16350 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 25.88990 25.47910 0.41080 1.61230 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.90710 11.90700 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.03530 10.03230 0.00300 0.02990 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.02600 10.02400 0.00200 0.01995 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.03530 10.03230 0.00300 0.02990 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.02600 10.02400 0.00200 0.01995 華頓中小型基金 24.90000 24.65000 0.25000 1.01420 華頓中國多重機會平衡基金 13.51250 13.39880 0.11370 0.84858 華頓台灣基金 25.65000 25.22000 0.43000 1.70500 華頓平安貨幣市場基金 11.49030 11.49020 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 16.06000 16.02000 0.04000 0.24969 華頓全球高收益債券基金A 13.70960 13.68590 0.02370 0.17317 華頓全球高收益債券基金B 8.82820 8.81300 0.01520 0.17247 華頓全球黑鑽油源基金 6.11000 6.07000 0.04000 0.65898 華頓新興亞太債券基金A 10.76320 10.76360 -0.00040 -0.00372 華頓新興亞太債券基金B 8.38720 8.38760 -0.00040 -0.00477 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.08830 3.06430 0.02400 0.78321 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.07930 13.97130 0.10800 0.77301 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.47570 0.47160 0.00410 0.86938 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.02050 11.99810 0.02240 0.18670 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.09560 11.07470 0.02090 0.18872 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.89450 10.87530 0.01920 0.17655 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.00720 9.98950 0.01770 0.17719 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.58390 11.55250 0.03140 0.27180 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.74370 10.71330 0.03040 0.28376 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.96000 12.78000 0.18000 1.40845 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.37000 11.21000 0.16000 1.42730 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.71000 12.52000 0.19000 1.51757 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41670 2.41640 0.00030 0.01242 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02170 2.02130 0.00040 0.01979 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.99370 11.98510 0.00860 0.07176 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.02530 10.01810 0.00720 0.07187 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37160 0.37120 0.00040 0.10776 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32180 0.32130 0.00050 0.15562 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.64000 3.62000 0.02000 0.55249 匯豐中國動力基金(台幣) 16.57000 16.49000 0.08000 0.48514 匯豐中國動力基金(美元) 0.56000 0.56000 0.00000 0.00000 匯豐五福全球債券組合基金 13.41450 13.40680 0.00770 0.05743 匯豐太平洋精典基金 18.45000 18.42000 0.03000 0.16287 匯豐台灣精典基金 24.56000 24.46000 0.10000 0.40883 匯豐全球趨勢組合基金 12.03000 11.96000 0.07000 0.58528 匯豐全球關鍵資源基金 8.03000 8.02000 0.01000 0.12469 匯豐安富基金 25.61000 25.55000 0.06000 0.23483 匯豐成功基金 38.70000 38.59000 0.11000 0.28505 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.63000 11.61000 0.02000 0.17227 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.57000 11.56000 0.01000 0.08651 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.52000 11.48000 0.04000 0.34843 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55170 2.55140 0.00030 0.01176 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.38750 2.38710 0.00040 0.01676 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.97990 11.97320 0.00670 0.05596 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.56040 8.55360 0.00680 0.07950 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39380 0.39340 0.00040 0.10168 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36210 0.36180 0.00030 0.08292 匯豐拉丁美洲基金 7.76000 7.71000 0.05000 0.64851 匯豐金磚動力基金 15.32000 15.33000 -0.01000 -0.06523 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96600 14.96600 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.80760 15.80760 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.40000 5.42000 -0.02000 -0.36900 匯豐新鑽動力基金 11.54000 11.49000 0.05000 0.43516 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.72780 5.70810 0.01970 0.34512 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.15440 9.13490 0.01950 0.21347 匯豐龍鳳基金 52.53000 52.33000 0.20000 0.38219 匯豐龍騰電子基金 38.71000 38.41000 0.30000 0.78105 匯豐雙高收益債券組合基金 12.67290 12.66070 0.01220 0.09636 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 19.89000 19.73000 0.16000 0.81095 新光中國成長基金(人民幣) 13.14000 12.90000 0.24000 1.86047 新光中國成長基金(美元) 13.91000 13.67000 0.24000 1.75567 新光中國成長基金(新臺幣) 13.32000 13.11000 0.21000 1.60183 新光台灣富貴基金 24.17000 24.00000 0.17000 0.70833 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321 新光全球生技醫療基金(美元) 11.71000 11.62000 0.09000 0.77453 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.94000 10.88000 0.06000 0.55147 新光全球債券基金(A累積)美元 10.22400 10.21640 0.00760 0.07439 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.57990 9.59120 -0.01130 -0.11782 新光全球債券基金(B配息)美元 10.00450 9.99670 0.00780 0.07803 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.36500 9.37600 -0.01100 -0.11732 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.40640 15.40630 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金-美金 25.34000 25.00000 0.34000 1.36000 新光亞洲精選基金-新台幣 24.80000 24.74000 0.06000 0.24252 新光兩岸優勢基金 15.17000 14.96000 0.21000 1.40374 新光店頭基金 25.73000 25.47000 0.26000 1.02081 新光南非幣保本基金 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051 新光創新科技基金 15.50000 15.37000 0.13000 0.84580 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.96790 9.96080 0.00710 0.07128 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.31310 10.30150 0.01160 0.11260 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.01450 10.01810 -0.00360 -0.03593 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.70900 9.70210 0.00690 0.07112 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.05810 10.04810 0.01000 0.09952 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.76370 9.76720 -0.00350 -0.03583 新光福運平衡基金 17.09910 17.01280 0.08630 0.50727 新光澳幣十年期保本基金 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球創新趨勢基金 7.33000 7.29000 0.04000 0.54870 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.08600 10.07600 0.01000 0.09925 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.09190 10.08140 0.01050 0.10415 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.08000 10.07220 0.00780 0.07744 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 10.09200 10.08420 0.00780 0.07735 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 10.09580 10.08750 0.00830 0.08228 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.14060 10.13220 0.00840 0.08290 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.12600 14.12240 0.00360 0.02549 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.03610 9.03380 0.00230 0.02546 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 38.93260 38.88770 0.04490 0.11546 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 39.05850 39.02240 0.03610 0.09251 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.14330 39.06860 0.07470 0.19120 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.96650 10.96550 0.00100 0.00912 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93260 9.94800 -0.01540 -0.15480 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.10380 12.89910 0.20470 1.58693 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.36870 10.21390 0.15480 1.51558 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.30000 10.15000 0.15000 1.47783 群益大印度基金-人民幣 14.08160 14.00770 0.07390 0.52757 群益大印度基金-美元 14.01970 13.95600 0.06370 0.45643 群益大印度基金-新臺幣 12.76000 12.71000 0.05000 0.39339 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.57740 12.45630 0.12110 0.97220 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.83980 12.72520 0.11460 0.90058 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.57000 11.48000 0.09000 0.78397 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.93860 11.82360 0.11500 0.97263 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.12330 11.02400 0.09930 0.90076 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.05000 9.97000 0.08000 0.80241 群益中小型股基金 46.30000 45.66000 0.64000 1.40166 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.23010 10.21260 0.01750 0.17136 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.05430 10.04420 0.01010 0.10056 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.05070 9.05010 0.00060 0.00663 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.25670 9.24090 0.01580 0.17098 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 9.09760 9.08840 0.00920 0.10123 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.19010 8.18960 0.00050 0.00611 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.44210 11.43450 0.00760 0.06647 群益中國高收益債券基金-美元 11.02440 11.02250 0.00190 0.01724 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.35860 10.36380 -0.00520 -0.05017 群益中國新機會基金-人民幣 8.92730 8.84290 0.08440 0.95444 群益中國新機會基金-美元 10.46270 10.37110 0.09160 0.88322 群益中國新機會基金-新臺幣 9.58000 9.50000 0.08000 0.84211 群益平衡王基金 19.83670 19.82130 0.01540 0.07769 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.22000 8.20000 0.02000 0.24390 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.03000 6.01000 0.02000 0.33278 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.49050 10.44610 0.04440 0.42504 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.60040 10.56300 0.03740 0.35407 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.72730 9.68610 0.04120 0.42535 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.82950 9.79480 0.03470 0.35427 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.02860 10.01350 0.01510 0.15080 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.93880 9.92460 0.01420 0.14308 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.76210 9.74740 0.01470 0.15081 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.71850 9.70460 0.01390 0.14323 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.90220 9.88740 0.01480 0.14969 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.38660 10.37290 0.01370 0.13207 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.78680 7.77650 0.01030 0.13245 群益全球關鍵生技基金-美元 14.39350 14.25370 0.13980 0.98080 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.62000 13.50000 0.12000 0.88889 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.19000 12.11000 0.08000 0.66061 群益印度中小基金-人民幣 16.52720 16.42310 0.10410 0.63386 群益印度中小基金-美元 15.51720 15.43040 0.08680 0.56253 群益印度中小基金-新臺幣 17.22000 17.14000 0.08000 0.46674 群益多利策略組合基金 11.76000 11.75000 0.01000 0.08511 群益多重收益組合基金 13.79000 13.78000 0.01000 0.07257 群益多重資產組合基金 15.64000 15.56000 0.08000 0.51414 群益安家基金 24.57400 24.36080 0.21320 0.87518 群益安穩貨幣市場基金 16.04090 16.04080 0.00010 0.00062 群益那斯達克生技基金 21.93000 21.66000 0.27000 1.24654 群益亞太中小基金 13.96000 13.76000 0.20000 1.45349 群益亞太新趨勢平衡基金 17.54000 17.50000 0.04000 0.22857 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.91940 9.92490 -0.00550 -0.05542 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.83430 7.83860 -0.00430 -0.05486 群益店頭市場基金 99.77000 97.97000 1.80000 1.83730 群益東方盛世基金 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760 群益東協成長基金-人民幣 14.76580 14.56700 0.19880 1.36473 群益東協成長基金-美元 13.72040 13.54530 0.17510 1.29270 群益東協成長基金-新臺幣 13.02000 12.87000 0.15000 1.16550 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.26160 11.22830 0.03330 0.29657 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.83230 10.80250 0.02980 0.27586 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.18840 10.16570 0.02270 0.22330 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.33010 10.29960 0.03050 0.29613 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.94000 9.91260 0.02740 0.27642 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.34670 9.32590 0.02080 0.22303 群益長安基金 30.24000 29.67000 0.57000 1.92113 群益美國新創亮點基金-美元 13.75670 13.59680 0.15990 1.17601 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.75000 12.61000 0.14000 1.11023 群益真善美基金 17.56110 17.46130 0.09980 0.57155 群益馬拉松基金 120.79000 119.26000 1.53000 1.28291 群益深証中小板基金 16.24000 16.14000 0.10000 0.61958 群益創新科技基金 32.41000 31.91000 0.50000 1.56691 群益華夏盛世基金-人民幣 10.78830 10.67940 0.10890 1.01972 群益華夏盛世基金-美元 10.64230 10.54240 0.09990 0.94760 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.84000 16.70000 0.14000 0.83832 群益奧斯卡基金 28.69000 28.34000 0.35000 1.23500 群益新興金鑽基金-美元 13.83250 13.61680 0.21570 1.58407 群益新興金鑽基金-新臺幣 10.14000 9.99000 0.15000 1.50150 群益葛萊美基金 24.35000 24.08000 0.27000 1.12126 群益道瓊美國地產ETF基金 19.76000 19.80000 -0.04000 -0.20202 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.66000 8.70000 -0.04000 -0.45977 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.94000 12.83000 0.11000 0.85737 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.48680 11.41880 0.06800 0.59551 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.47920 11.42420 0.05500 0.48143 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.32290 11.26670 0.05620 0.49882 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.88920 8.83650 0.05270 0.59639 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.64590 9.59960 0.04630 0.48231 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.73000 8.70000 0.03000 0.34483 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.23980 9.19390 0.04590 0.49924 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.21000 30.89000 0.32000 1.03593 德信中國精選成長基金 12.68000 12.66000 0.02000 0.15798 德信台灣主流中小基金 18.95000 18.83000 0.12000 0.63728 德信新興股票組合基金 11.76000 11.69000 0.07000 0.59880 德信萬保貨幣市場基金 11.90270 11.90260 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.77620 10.78040 -0.00420 -0.03896 德信數位時代基金 30.26000 30.05000 0.21000 0.69884 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.62830 11.62820 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.44000 17.37000 0.07000 0.40299 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.97000 18.85000 0.12000 0.63660 德銀遠東DWS全球神農基金 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.63000 7.61000 0.02000 0.26281 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.45000 10.44340 0.00660 0.06320 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.46040 14.45110 0.00930 0.06435 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.54620 8.54700 -0.00080 -0.00936 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.68430 11.66710 0.01720 0.14742 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.64270 11.63090 0.01180 0.10145 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.20660 13.20310 0.00350 0.02651 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.54000 18.49000 0.05000 0.27042 摩根中小基金 25.34000 25.14000 0.20000 0.79554 摩根中國A股基金 15.50000 15.39000 0.11000 0.71475 摩根中國A股基金(美元) 12.69000 12.58000 0.11000 0.87440 摩根中國亮點基金 14.40000 14.31000 0.09000 0.62893 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.32090 12.33190 -0.01100 -0.08920 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.54880 13.54630 0.00250 0.01846 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.67650 10.67690 -0.00040 -0.00375 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.45770 13.46940 -0.01170 -0.08686 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.19900 15.19680 0.00220 0.01448 摩根台灣金磚基金 20.75000 20.57000 0.18000 0.87506 摩根台灣增長基金 51.23000 50.98000 0.25000 0.49039 摩根平衡基金 27.90000 27.81000 0.09000 0.32362 摩根全球α基金 18.75000 18.67000 0.08000 0.42849 摩根全球平衡基金 15.68850 15.68070 0.00780 0.04974 摩根全球發現基金 12.79000 12.75000 0.04000 0.31373 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.16150 10.14210 0.01940 0.19128 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 11.03650 11.01110 0.02540 0.23068 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.50200 10.47870 0.02330 0.22236 摩根多元入息成長基金-累積型 11.55440 11.53220 0.02220 0.19250 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.18510 11.16300 0.02210 0.19798 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.87960 13.85210 0.02750 0.19853 摩根亞洲基金 58.78000 58.62000 0.16000 0.27294 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.17450 9.17230 0.00220 0.02399 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.58580 10.57750 0.00830 0.07847 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.48540 9.47920 0.00620 0.06541 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.83200 12.82880 0.00320 0.02494 摩根東方內需機會基金 18.67000 18.62000 0.05000 0.26853 摩根東方科技基金 37.47000 37.47000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.83000 10.78000 0.05000 0.46382 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.67000 11.63000 0.04000 0.34394 摩根金龍收成基金 23.67000 23.50000 0.17000 0.72340 摩根第一貨幣市場基金 15.04970 15.04960 0.00010 0.00066 摩根新金磚五國基金 12.21000 12.16000 0.05000 0.41118 摩根新絲路基金 11.03000 10.97000 0.06000 0.54695 摩根新興35基金 14.40000 14.36000 0.04000 0.27855 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 8.35320 8.33380 0.01940 0.23279 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.36750 11.34120 0.02630 0.23190 摩根新興科技基金 58.84000 58.25000 0.59000 1.01288 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.76790 8.76740 0.00050 0.00570 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.84930 10.84860 0.00070 0.00645 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.20560 9.21090 -0.00530 -0.05754 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.23320 10.22840 0.00480 0.04693 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.72190 9.71860 0.00330 0.03396 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.27780 10.28380 -0.00600 -0.05834 摩根龍揚基金 35.39000 35.13000 0.26000 0.74011 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.56000 11.52000 0.04000 0.34722 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.46000 11.42000 0.04000 0.35026 摩根環球股票收益基金-累積型 11.21000 11.18000 0.03000 0.26834 摩根總收益組合基金-月配息型 9.54960 9.54720 0.00240 0.02514 摩根總收益組合基金-累積型 11.33220 11.32930 0.00290 0.02560 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.70000 25.35000 0.35000 1.38067 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.94800 11.93100 0.01700 0.14249 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.29230 11.27750 0.01480 0.13123 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.47240 10.46200 0.01040 0.09941 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.85500 10.83960 0.01540 0.14207 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.27210 10.25870 0.01340 0.13062 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.52050 9.51110 0.00940 0.09883 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.97310 10.91830 0.05480 0.50191 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.59690 10.55400 0.04290 0.40648 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.37180 10.37140 0.00040 0.00386 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.10980 10.11900 -0.00920 -0.09092 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 10.32070 10.32030 0.00040 0.00388 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 10.05930 10.06850 -0.00920 -0.09137 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.68100 11.65790 0.02310 0.19815 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.54680 11.52360 0.02320 0.20133 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.35790 10.34490 0.01300 0.12567 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.30800 11.28560 0.02240 0.19848 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.17140 11.14890 0.02250 0.20181 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.01970 10.00710 0.01260 0.12591 聯邦金鑽平衡基金 23.68760 23.26830 0.41930 1.80202 聯邦貨幣市場基金 13.12960 13.12950 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.12210 11.09270 0.02940 0.26504 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.74410 8.72090 0.02320 0.26603 聯邦精選科技基金 13.00000 12.82000 0.18000 1.40406 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.35700 16.32930 0.02770 0.16963 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.02070 12.78010 0.24060 1.88261 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.62130 12.40600 0.21530 1.73545 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.19760 11.98950 0.20810 1.73569 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.07910 12.08470 -0.00560 -0.04634 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.33870 11.35160 -0.01290 -0.11364 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 11.03710 11.04220 -0.00510 -0.04619 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.07860 9.08900 -0.01040 -0.11442 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.22000 38.09000 0.13000 0.34130 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.77000 15.71000 0.06000 0.38192 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.51000 13.45000 0.06000 0.44610 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.12000 14.06000 0.06000 0.42674 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.33000 13.28000 0.05000 0.37651 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.48000 8.45000 0.03000 0.35503 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.02000 12.96000 0.06000 0.46296 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型 11.57000 11.55000 0.02000 0.17316 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型 11.93000 11.88000 0.05000 0.42088 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.51000 15.40000 0.11000 0.71429 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.41000 15.29000 0.12000 0.78483 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.56000 20.49000 0.07000 0.34163 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.84000 18.77000 0.07000 0.37294 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.79000 12.75000 0.04000 0.31373 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 16.18000 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10.73000 10.69000 0.04000 0.37418 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 11.12000 11.09000 0.03000 0.27051 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 瀚亞全球綠色金脈基金 15.95000 15.95000 0.00000 0.00000 瀚亞印度基金-人民幣 14.47000 14.43000 0.04000 0.27720 瀚亞印度基金-美元 14.42000 14.39000 0.03000 0.20848 瀚亞印度基金-新台幣 30.73000 30.69000 0.04000 0.13034 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.56000 12.53000 0.03000 0.23943 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 12.35000 12.31000 0.04000 0.32494 瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.76000 11.76000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.84000 15.82000 0.02000 0.12642 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 瀚亞亞太高股息基金B-美金 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 瀚亞亞太基礎建設基金 11.52000 11.50000 0.02000 0.17391 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.15410 12.11250 0.04160 0.34345 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.12170 12.99600 0.12570 0.96722 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.48360 11.44850 0.03510 0.30659 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.99610 10.96990 0.02620 0.23884 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.75310 11.71170 0.04140 0.35349 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.84770 9.81410 0.03360 0.34236 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.20080 10.10310 0.09770 0.96703 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.89150 9.86130 0.03020 0.30625 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.46290 9.44030 0.02260 0.23940 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.63370 9.59970 0.03400 0.35418 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.50410 14.46010 0.04400 0.30429 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 11.14440 11.09600 0.04840 0.43619 瀚亞股債入息組合基金B-美元 11.18990 11.14980 0.04010 0.35965 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.93420 12.89500 0.03920 0.30399 瀚亞非洲基金-南非幣 11.97000 11.96000 0.01000 0.08361 瀚亞非洲基金-新臺幣 21.82000 22.00000 -0.18000 -0.81818 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.52540 13.52530 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 23.77000 23.56000 0.21000 0.89134 瀚亞高科技基金 60.62000 60.00000 0.62000 1.03333 瀚亞理財通基金 25.15000 24.88000 0.27000 1.08521 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 瀚亞菁華基金 22.92000 22.47000 0.45000 2.00267 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.48070 12.48910 -0.00840 -0.06726 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.23690 9.24320 -0.00630 -0.06816 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11.16920 11.11150 0.05770 0.51928 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.36780 10.24320 0.12460 1.21642 瀚亞新興豐收基金A-美元 11.55970 11.50510 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