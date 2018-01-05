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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧01月04日 交易日  
  
停止融資        融資分配       停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                 過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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群益臺灣加權反1 國泰中國A50正2 元大台商50        本盟              昶和     大統益   富邦臺灣加權正2
味全            富邦NASDAQ反1  富邦摩台          大同              大統染   天仁     日勝化
宏洲            興泰           富邦發達          大亞              海悅     達新
嘉裕            正道           富邦金融          國巨              銘旺科   地球
東華            友旺           元大MSCI台灣      燿華              卓越     新紡
大東            同開           永豐臺灣加權      智寶              統領     立益
立益            悠克           富邦台50          浩鑫                       昶和
佳和                           富邦日本          晶電                       大統染
昶和                           FH香港            全新                       亞崴
三洋紡                         富邦NASDAQ        華新科                     中宇
瑞利                           元大美元指數反1   奇鋐                       程泰
樂士                           國泰20年美債反1   禾伸堂                     三洋電
正峰新                         元大美債7-10反1   京鼎                       永記
億泰                           富邦H股           榮創                       展宇
毛寶                           元大S&P日圓反1    柏騰                       佳大
燁興                           富邦歐洲          達邁                       東明-KY
中鴻                           FH彭博高收益債    聯德控股-KY                海悅
聚亨                           FH彭博新興債      鈺邦                       燿華
千興                           味全              杜康-DR                    浩鑫
威致                           宏洲              陽光能源-DR                銘旺科
首利                           嘉裕                                         吉祥全
麗正                           東華                                         圓展
東訊                           大東                                         傳奇
華泰                           立益                                         東科-KY
茂矽                           佳和                                         亞弘電
錸德                           昶和                                         陞泰
廷鑫                           三洋紡                                       華友聯
倫飛                           瑞利                                         愛山林
威盛                           樂士                                         潤弘
銘旺科                         正峰新                                       華園
統懋                           億泰                                         遠雄來
翔耀                           毛寶                                         夏都
太空梭                         燁興                                         新天地
新利虹                         中鴻                                         欣欣
華映                           聚亨                                         統領
吉祥全                         千興                                         客思達-KY
憶聲                           威致                                         阿瘦
科風                           首利                                         友佳-DR
建碁                           麗正                                         匯僑
和鑫                           東訊                                         一零四
力特                           華泰                                         欣天然
喬鼎                           茂矽                                         新海
正達                           錸德                                         欣高
晟鈦                           廷鑫                                         全國
弘憶股                         倫飛                                         台數科
新世紀                         威盛                                         基勝-KY
誠創                           銘旺科                                       潤泰材
嘉威                           統懋                                         波力-KY
力銘                           翔耀                                         泰昇-KY
亞太電                         太空梭                                       吉源-KY
達能                           新利虹
清惠                           華映
慧友                           吉祥全
捷泰                           憶聲
互億                           科風
天瀚                           建碁
迅杰                           和鑫
華上                           力特
元晶                           喬鼎
華冠                           正達
裕豐                           晟鈦
寶徠                           弘憶股
日勝生                         新世紀
台船                           誠創
東森                           嘉威
台南-KY                        力銘
康師傅-DR                      亞太電
聖馬丁-DR                      達能
神州-DR                        清惠
耀傑-DR                        慧友
同方友友-DR                    捷泰
晨訊科-DR                      互億
友佳-DR                        天瀚
陽光能源-DR                    迅杰
精熙-DR                        華上
中福                           元晶
雷虎                           安集
中視                           華冠
秋雨                           裕豐
慶豐富                         寶徠
                               日勝生
                               台船
                               東森
                               台南-KY
                               康師傅-DR
                               聖馬丁-DR
                               神州-DR
                               耀傑-DR
                               同方友友-DR
                               晨訊科-DR
                               友佳-DR
                               陽光能源-DR
                               精熙-DR
                               中福
                               雷虎
                               新海
                               中視
                               秋雨
                               慶豐富
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