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[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月04日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23920      5027   475.83  
0059   富邦金融             15050      4973   302.63  
0058   富邦發達              7403      4196   176.43  
0051   元大中型100          10939      9500   115.15  
0055   元大MSCI金融         31248     39654    78.80  
00714  群益道瓊美國地產      3589      4567    78.59  
00704L 台新MSCI台灣正2       4130      5378    76.79  
0054   元大台商50            9138     12124    75.37  
00657  國泰日經225           4462      6028    74.02  
00707R 元大S&P日圓反1        4009      5855    68.47  
00702  國泰標普低波高息      9203     14188    64.86  
0052   富邦科技              3788      6000    63.13  
00691R 兆豐藍籌30反1         2875      4606    62.42  
0053   元大電子              3719      6988    53.22  
00705R 台新MSCI台灣反1       3664      7315    50.09  
00698L 元大美債7-10正2       2751      5649    48.70  
00692  富邦公司治理         50484    114280    44.18  
00699R 元大美債7-10反1       2385      5714    41.74  
00688L 國泰20年美債正2       1723      4615    37.33  
00635U 元大S&P黃金          20306     55514    36.58  
00663L 國泰臺灣加權正2       2467      6809    36.23  
00689R 國泰20年美債反1       1940      5389    36.00  
0061   元大寶滬深          155578    448616    34.68  
006206 元大上證50           51633    157778    32.73  
00652  富邦印度              3509     11035    31.80  
00667  元大韓國              1672      5429    30.80  
00649  FH香港                3032     10772    28.15  
00634R 富邦上証反1          15235     57256    26.61  
008201 BP上證50               664      2749    24.15  
00703  台新MSCI中國          5546     23050    24.06
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