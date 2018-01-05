[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧01月04日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2610 華航 4694 17557 00632R 元大台灣50反1 -12739 0 00637L 元大滬深300正2 4194 0 3481 群創 -9361 -27378 00636 國泰中國A50 3962 -8504 2317 鴻海 -5157 -25823 1314 中石化 3853 -4413 2409 友達 -3901 -11326 2330 台積電 3257 -2316 2344 華邦電 -3748 13770 00655L 國泰中國A50正2 2016 0 2603 長榮 -3461 -21012 2891 中信金 1899 -4005 2002A 中鋼特 -3332 0 2337 旺宏 1880 -494 2367 燿華 -3239 -4991 3059 華晶科 1822 1627 2014 中鴻 -2571 -3679 2882 國泰金 1741 7398 1310 台苯 -2456 -2936 00673R 元大S&P原油反1 1551 0 1312 國喬 -2452 -7238 2886 兆豐金 1453 3886 2888 新光金 -2430 -4638 006205 富邦上証 1415 0 00672L 元大S&P原油正2 -2067 0 2881 富邦金 1363 3313 2002 中鋼 -1922 1542 2609 陽明 1331 5612 2883 開發金 -1834 -11700 2481 強茂 1214 1395 00677U 富邦VIX -1790 0 2376 技嘉 1196 6085 2885 元大金 -1749 -1040 2311 日月光 1187 -4242 006203 元大MSCI台灣 -1706 0 5880 合庫金 1043 2602 006204 永豐臺灣加權 -1706 0 2356 英業達 1004 1325 0050 元大台灣50 -1477 -6164 2492 華新科 811 330 00642U 元大S&P石油 -1383 0 00676R 富邦臺灣加權反1 775 0 1455 集盛 -1378 -2654 6257 矽格 762 307 2448 晶電 -1332 -4700 2377 微星 761 992 00708L 元大S&P黃金正2 -1278 0 2369 菱生 744 1115 1402 遠東新 -1273 -4695 2880 華南金 722 -544 3380 明泰 -1235 -6268 6153 嘉聯益 686 -3563 0056 元大高股息 -1178 -4247 2426 鼎元 632 390 5469 瀚宇博 -1159 -15 3682 亞太電 628 1299 3231 緯創 -1145 -6945 5871 中租-KY 620 257 2340 光磊 -1105 -1751 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股鉅亨台北資料中心
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