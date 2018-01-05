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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧01月04日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2610   華航                    4694     17557    00632R 元大台灣50反1         -12739         0  
00637L 元大滬深300正2          4194         0    3481   群創                   -9361    -27378  
00636  國泰中國A50             3962     -8504    2317   鴻海                   -5157    -25823  
1314   中石化                  3853     -4413    2409   友達                   -3901    -11326  
2330   台積電                  3257     -2316    2344   華邦電                 -3748     13770  
00655L 國泰中國A50正2          2016         0    2603   長榮                   -3461    -21012  
2891   中信金                  1899     -4005    2002A  中鋼特                 -3332         0  
2337   旺宏                    1880      -494    2367   燿華                   -3239     -4991  
3059   華晶科                  1822      1627    2014   中鴻                   -2571     -3679  
2882   國泰金                  1741      7398    1310   台苯                   -2456     -2936  
00673R 元大S&P原油反1          1551         0    1312   國喬                   -2452     -7238  
2886   兆豐金                  1453      3886    2888   新光金                 -2430     -4638  
006205 富邦上証                1415         0    00672L 元大S&P原油正2         -2067         0  
2881   富邦金                  1363      3313    2002   中鋼                   -1922      1542  
2609   陽明                    1331      5612    2883   開發金                 -1834    -11700  
2481   強茂                    1214      1395    00677U 富邦VIX                -1790         0  
2376   技嘉                    1196      6085    2885   元大金                 -1749     -1040  
2311   日月光                  1187     -4242    006203 元大MSCI台灣           -1706         0  
5880   合庫金                  1043      2602    006204 永豐臺灣加權           -1706         0  
2356   英業達                  1004      1325    0050   元大台灣50             -1477     -6164  
2492   華新科                   811       330    00642U 元大S&P石油            -1383         0  
00676R 富邦臺灣加權反1          775         0    1455   集盛                   -1378     -2654  
6257   矽格                     762       307    2448   晶電                   -1332     -4700  
2377   微星                     761       992    00708L 元大S&P黃金正2         -1278         0  
2369   菱生                     744      1115    1402   遠東新                 -1273     -4695  
2880   華南金                   722      -544    3380   明泰                   -1235     -6268  
6153   嘉聯益                   686     -3563    0056   元大高股息             -1178     -4247  
2426   鼎元                     632       390    5469   瀚宇博                 -1159       -15  
3682   亞太電                   628      1299    3231   緯創                   -1145     -6945  
5871   中租-KY                  620       257    2340   光磊                   -1105     -1751  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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