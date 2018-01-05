能源國際投資(00353-HK)中止訴訟與禁制令

能源國際投資(00353-HK)公布，近期公司獲兩井項目之若干前任主任及總管(項目前任控制人)及其法律代表告知，項目前任控制人非法經營罪的指控不成立。有鑒於此，向公司法律顧問諮詢法律意見後，公司已於2018年1月4日與被告人和解，公司會向開曼法院申請中止訴訟，據此，禁制令及公司的承諾將被解除，因此被告人不再於受限制股份及受限制債券方面受到限制。

上述訴訟事緣分別為(a)日期為2015年7月4日之公佈，內容有關兩井項目之若干前任主任及總管(項目前任控制人)被起訴非法經營罪，當中涉及其於取得石油合約期間行為不當之指控(非法經營罪)，以及公司及怡龍入稟開曼群島大法院針對被告人(包括賣方、賣方保證人及鉅晶)展開訴訟，就收購協議被撤銷及公司獲得賠償取得開曼法院的命令；(b)日期為2015年8月14日之公佈，內容有關公司向開曼法院取得禁制令，以禁制被告人出售、轉讓、買賣5.848億股已發行股份或減損有關股份價值或行使投票權、禁制被告人轉換涉及7.852億股相關股份之可換股債券，並針對公司承諾在取得開曼法院許可前或直至原告人有關訴訟之傳訊令狀終止前為止不會發行任何股份；

及日期為2015年11月24日之公佈，內容有關延長禁制令，直至原告人有關訴訟之傳訊令狀終止或開曼法院另行頒佈命令為止，以及公司與鉅晶訂立延期償付及承諾契據以使受限制債券之自動轉換日期押後，直至延長禁制令對受限制股份及受限制債券施加之限制獲開曼法院撤銷當日起計三個月以內之日期。

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