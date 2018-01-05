中國飛機租賃(01848-HK)購買額外15架空客A320neo系列飛機

中國飛機租賃(01848-HK)公布，跟進2017年12月28日有關《飛機購買協議》之公告。中飛租(BVI)將根據《飛機購買協議》項下相似條款及條件於2018年1月份購買額外15架空客A320neo系列飛機。董事局公布於2018年1月4日(交易時段後)條件已達成，中飛租(BVI)向空客確認購買額外空客飛機，與購買空客飛機的條款和條件相似。
為釋疑起見，每架額外空客飛機的目錄價格與每架空客飛機的目錄價格相同。額外空客飛機的總目錄價格(包括機身價格、可選功能價格及引擎價格)約為16.3億美元(相當於約127.1億港元)。額外空客飛機的代價將由本集團內部資源及本集團貸款或其他借貸所得款項支付。
於本公告日期，在不計及根據額外購買將予購買的額外空客飛機情況下，自授權期間開始，集團根據《飛機購買授權》已承諾向波音購買累計50架飛機；及向空客購買累計55架飛機。因此，於本公告日期，集團自授權期間開始根據《飛機購買授權》已承諾向波音購買累計50架飛機，飛機的總目錄價格約為58億美元(相等於約453億港元)；及向空客購買70架飛機，飛機的總目錄價格約為75.4億美元(相當於約588.2億港元)。
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