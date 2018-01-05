天倫燃氣(01600-HK)獲葉縣鄉鎮管道天然氣獨家特許經營權

天倫燃氣(01600-HK)公布，公司之間接附屬公司河南天倫燃氣管網有限公司於近日獲河南省平頂山市葉縣住房和城鄉規劃建設局通知授予有關葉縣鄉鎮管道天然氣的獨家特許經營權根據獲授特許經營權，特許經營期限為27年，天倫管網有權在葉縣13個鄉鎮的行政區域範圍內獨家規劃、設計、建設鄉鎮管道天然氣調壓站，鋪設天然氣管網，以管道輸送方式向用戶供應天然氣，並提供相關管道天然氣設施的維護、運行、搶修搶險業務等。天倫管網已於2017年12月29日與葉縣住建局簽署特許經營權協議。

葉縣位於河南省中部，鄰近集團在平頂山市運營的天然氣長輸管網以及寶豐縣鄉鎮管道天然氣特許經營權項目。葉縣人口約77.7萬人，平頂山化工產業集聚區位於葉縣地域範圍內，是河南省重要的產業集聚區之一，主要涵蓋煤化工、鹽化工、尼龍、倉儲物流和熱電等項目，建成後將成為中國中部地區最大的煤鹽化工產業基地。

董事會認為葉縣具有可觀的工業煤改氣及鄉鎮煤改氣需求，將與集團已經在周邊運營的天然氣長輸管網、其他鄉鎮管道天然氣特許經營權項目產生協同效應，此外，預期還可以在葉縣發展分佈式能源等新型業態，將進一步提升集團在中國中部地區的業務規模及市場份額。

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