【復牌】港深聯合(08181-HK)獲內房商人以每股0.38元提出收購要約

港深聯合(08181-HK)公布，要約方恒生資本於2017年12月29日在市場上按每股0.37至0.38元，購買合共1500萬股股份，緊隨股份購買後，要約方持有2.575億股股份，佔已發行股本約30.11%。要約人及其一致行動人在緊隨購買股份後，持有已發行股本約30.11%。要約方須按例提出有條件強制性現金要約，要約價每股0.38元，與停牌前收市價相同。恒生資本由黃黎明持有。

黃黎明為一名於中國地產開發和物業管理業務擁有16年經驗的企業家。彼目前為恒生地產有限公司的主席。該公司主要於中國山東省淄博市、濟南市及青島市從事地產開發和住宅物業管理業務。除於公司的股權外，於本聯合公佈日期，黃先生並非香港任何其他上市公司的主要股東。要約方對公司的意向要約方認為股份購買及要約提供其增加於公司的利益及鞏固控制權的機會。

要約方擬繼續從事集團的主要業務。要約方將於要約完成後對集團的業務營運及財務狀況進行詳盡審閱，以為集團制定可持續業務計劃或策略。視乎審閱結果及倘有合適投資機會或商機，要約方可能多元化發展集團業務，旨在擴闊其收入來源。

港深聯合主要於香港從事提供物業管理服務(以住宅物業為主要目標)、物業投資及放債人條例項下的放債業務。公司亦於一間聯營公司的已發行股本30%中擁有權益，該聯營公司透過其附屬公司進行證券及期貨條例項下第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動；及放債人條例項下的放債業務。

股份將於今早復牌。

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