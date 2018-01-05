賈躍亭減持酷派(02369-HK)8.97億股至10.95% 套8.08億

酷派集團(02369-HK)公布，由樂視創始人賈躍亭持有的Leview Mobile HK Limited，已向威日創投出售8.97億股，每股作價0.9元，涉及總代價8.08億元。

完成交易後，Leview Mobile HK Limited不再為單一最大股東，惟仍持有該公司5.51億股，持股由28.78%降至10.95%。

賈躍亭於去年11月份已宣布辭任酷派主席一職，公司仍處停牌階段，停牌前報0.72元，故上述每股作價存在25%的溢價。

Leview Mobile為賈躍亭旗下公司，後者於2015年時為拓手機業務，先後分別斥資27.36億及10.47億元，向酷派原董事長郭德英購入共28.9%股份，每股作價分別為3.508元及1.9元。然而，其後樂視系陷入資金鏈斷裂危機，酷派則因持續經營問題而停牌大半年；是次交易每股作價較賈躍亭首次入股時低74.3%。酷派在2015年「港股大時代」曾炒高至3.272元，停牌前較高位回調78%。

威日創投所購入的股份，佔該公司已發行股本17.83%，已成為單一最大股東。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)