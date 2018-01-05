證監會發布302號文配套通知，嚴管券商基金債券業務

據券商中國，證監會在“一行三會”發布302號文之後迅速發布相關配套文件，嚴管券商基金的債券業務。

報道稱，就在昨日傍晚“一行三會”聯合發布關於規範債券市場參與者債券交易業務的通知》（簡稱302號文）之後短短幾個小時，證監會就下發302號文配套文件——《關於進一步加強證券基金經營機構債券交易監管的通知》。

在302號文的基礎上，《通知》對證券公司、基金管理公司及其子公司（以下統稱證券基金經營機構）的證券自營、資產管理（含公募與私募基金）、投資顧問等業務參與債券交易作出進一步細化規範，從強化證券基金經營機構的內部合規風控機制、加強業務管理和人員管理、統一規範各類債券交易等方面強化機構規範操作、控制風險。

《通知》要求，細化合規風控管理要求，強化人員、用印管理及交易監控，嚴管債券代持行為，設置1年過渡期。

根據要求，證券基金經營機構現有制度體系、崗位設置等不符合本通知要求的，應當開展自查自糾並在本通知印發之日起一年內完成自查整改並提交報告。

華爾街見聞稍早提及，就在今日傍晚，一行三會發布《關於規範債券市場參與者債券交易業務的通知》（簡稱302號文），要求市場參與者應通過信息技術手段，審慎設置規模、授信、杠桿率、價格偏離等指標，實現債券交易業務全程留痕。

302號文還要求，債市參與機構還需要進一步做好隔離工作，“自營、資產管理、投資顧問等各類前台業務相互隔離，在資產、人員、系統、制度等方面建立有效防火墻”、“不得以人員掛靠、業務包幹等承包方式開展業務”、“前中後台等業務崗位設置應相互分離”。

本文來自華爾街見聞

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