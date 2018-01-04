◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧01月04日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 群益臺灣加權反1 國泰中國A50正2 元大台商50 本盟 昶和 大統益 富邦臺灣加權正2 味全 富邦NASDAQ反1 富邦摩台 大同 大統染 天仁 日勝化 宏洲 興泰 富邦發達 大亞 海悅 達新 嘉裕 正道 富邦金融 國巨 銘旺科 地球 東華 友旺 元大MSCI台灣 燿華 卓越 新紡 大東 同開 永豐臺灣加權 智寶 統領 立益 立益 悠克 富邦台50 浩鑫 昶和 佳和 富邦日本 晶電 大統染 昶和 FH香港 全新 亞崴 三洋紡 富邦NASDAQ 華新科 中宇 瑞利 元大美元指數反1 奇鋐 程泰 樂士 國泰20年美債反1 禾伸堂 三洋電 正峰新 元大美債7-10反1 京鼎 永記 億泰 富邦H股 榮創 展宇 毛寶 元大S&P日圓反1 柏騰 佳大 燁興 富邦歐洲 達邁 東明-KY 中鴻 FH彭博高收益債 聯德控股-KY 海悅 聚亨 FH彭博新興債 鈺邦 燿華 千興 味全 杜康-DR 浩鑫 威致 宏洲 陽光能源-DR 銘旺科 首利 嘉裕 吉祥全 麗正 東華 圓展 東訊 大東 傳奇 華泰 立益 東科-KY 茂矽 佳和 亞弘電 錸德 昶和 陞泰 廷鑫 三洋紡 華友聯 倫飛 瑞利 愛山林 威盛 樂士 潤弘 銘旺科 正峰新 華園 統懋 億泰 遠雄來 翔耀 毛寶 夏都 太空梭 燁興 新天地 新利虹 中鴻 欣欣 華映 聚亨 統領 吉祥全 千興 客思達-KY 憶聲 威致 阿瘦 科風 首利 友佳-DR 建碁 麗正 匯僑 和鑫 東訊 一零四 力特 華泰 欣天然 喬鼎 茂矽 新海 正達 錸德 欣高 晟鈦 廷鑫 全國 弘憶股 倫飛 台數科 新世紀 威盛 基勝-KY 誠創 銘旺科 潤泰材 嘉威 統懋 波力-KY 力銘 翔耀 泰昇-KY 亞太電 太空梭 吉源-KY 達能 新利虹 清惠 華映 慧友 吉祥全 捷泰 憶聲 互億 科風 天瀚 建碁 迅杰 和鑫 華上 力特 元晶 喬鼎 華冠 正達 裕豐 晟鈦 寶徠 弘憶股 日勝生 新世紀 台船 誠創 東森 嘉威 台南-KY 力銘 康師傅-DR 亞太電 聖馬丁-DR 達能 神州-DR 清惠 耀傑-DR 慧友 同方友友-DR 捷泰 晨訊科-DR 互億 友佳-DR 天瀚 陽光能源-DR 迅杰 精熙-DR 華上 中福 元晶 雷虎 安集 中視 華冠 秋雨 裕豐 慶豐富 寶徠 日勝生 台船 東森 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富