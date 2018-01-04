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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧01月04日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          美琪瑪            新昕纖   生泰     九豪       
易威     樺晟     富邦美債7-10          天宇              謚源     合世     英格爾     
南璋     宏森     富邦美債20年          智捷              東林     杏昌                
勝昱     晟楠     元大美債7-10          倚強              欣厚-KY  進階                
飛寶企業 寶得利   合世              律勝              友銓     大樹                
精確     宣德     易威              IET-KY            達威     其祥-KY             
宏易     華韡     南璋              凱美              松崗     德麥                
唐鋒     晉泰     勝昱              立敦              三圓     中華食              
台蠟     太普高   飛寶企業          上揚              雙喜     世坤                
榮群              精確              沛波              力泰     萬國通              
天宇              宏易              奧斯特            理銘     新昕纖              
新零售            唐鋒              英格爾            雅茗-KY  聚紡                
力新              台蠟              泰偉              亞都     銘旺實              
恩得利            榮群              橘子              東凌-KY  興采                
李洲              天宇                                關中     泰茂                
凱柏實業          新零售                              隆中     方土霖              
遠昇              力新                                時報     至興                
及成              恩得利                              欣泰     萬在                
鑫龍騰            李洲                                         長佳                
和進              凱柏實業                                     瑞穎                
耀勝              遠昇                                         唐鋒                
倚強              及成                                         永純                
鑫創              鑫龍騰                                       美琪瑪              
廣寰科            和進                                         致振                
點晶              耀勝                                         韋僑                
建舜電            倚強                                         威潤                
泰谷              鑫創                                         世鎧                
典範              廣寰科                                       晉椿                
長天              點晶                                         久陽                
益通              建舜電                                       強新                
振維              泰谷                                         有益                
鴻翊              典範                                         尼克森              
迎輝              長天                                         力新                
欣厚-KY           益通                                         坤悅                
兆遠              振維                                         凌網                
系統電            鴻翊                                         謚源                
世紀              迎輝                                         李洲                
華容              欣厚-KY                                      凱柏實業            
建榮              兆遠                                         遠昇                
立衛              系統電                                       港建                
天揚              世紀                                         新洲                
鈺創              華容                                         耀勝                
金利              建榮                                         至寶電              
寶聯通            立衛                                         原相                
昇益              天揚                                         點晶                
凱鈺              鈺創                                         杭特                
德宏              金利                                         幸康                
寬魚國際          寶聯通                                       精材                
合邦              昇益                                         重鳥鵬              
萬旭              凱鈺                                         泓格                
驊宏資            德宏                                         東林                
久正              寬魚國際                                     盈正                
上揚              合邦                                         晟楠                
全譜              萬旭                                         環宇-KY             
易通展            驊宏資                                       晶達                
元隆              久正                                         世紀                
沛亨              上揚                                         友銓                
九暘              全譜                                         立衛                
凱碩              易通展                                       慕康生醫            
全達              元隆                                         達威                
奧斯特            沛亨                                         寶聯通              
福華              九暘                                         凱鈺                
保銳              凱碩                                         三聯                
常珵              全達                                         合邦                
立碁              奧斯特                                       業強                
越峰              福華                                         訊達                
士開              保銳                                         撼訊                
志嘉              常珵                                         順發                
富裔              立碁                                         亞銳士              
燦星旅            越峰                                         安碁                
劍湖山            士開                                         合晶                
德記              志嘉                                         海韻電              
泰偉              富裔                                         晉泰                
華義              燦星旅                                       上揚                
得利影            劍湖山                                       松崗                
鼎創達            德記                                         易通展              
花王              泰偉                                         元隆                
邦泰              華義                                         沛亨                
                  得利影                                       迅德                
                  時報                                         倉和                
                  鼎創達                                       光菱                
                  台境                                         星雲                
                  花王                                         宏捷科              
                  邦泰                                         保銳                
                                                               三圓                
                                                               士開                
                                                               雙喜                
                                                               力泰                
                                                               理銘                
                                                               富裔                
                                                               中連貨              
                                                               安心                
                                                               燦星旅              
                                                               高野                
                                                               老爺知              
                                                               滿心                
                                                               東凌-KY             
                                                               德記                
                                                               寶雅                
                                                               誠品生活            
                                                               得利影              
                                                               橘子                
                                                               時報                
                                                               耀億                
                                                               旭然                
                                                               鼎創達              
                                                               捷必勝-KY            
                                                               明揚                
                                                               欣泰
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