李嘉誠：比特幣有風險

長實主席李嘉誠表示，自己較保守，認為比特幣(Bitcoin)有風險。

外電引述消息指，美銀美林擴大虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）交易禁令的範圍，消息令比特幣價格再失守1.5萬美元水平。

近期比特幣價格大幅波動，上月一度逼近2萬美元，其後急跌至1.2萬美元。不過，近日有消息指，比特幣獲PayPal聯合創辦人之一的Peter Thiel青睞，刺激比特幣價格重上1.5萬美元之上。

不過，受到美銀美林擴大交易禁令的消息影響，Coindesk數據顯著，比特幣價格目前已回落至1.49萬美元。

外電引述消息指，美銀美林已禁止約1.7萬名顧問推介比特幣相關投資，同時還禁止他們為客戶買賣比特幣、相關的基金和期貨產品，主要憂慮相關產品是否適宜投資，以及其合規資格。

另有外媒引述消息指，人民銀行早前召開互聯網金融風險會議，表明擔心比特幣「掘礦」（即透過電腦高速運算來產生比特幣）行為會耗費大量電力，要求地方政府從能源、用電及環保等措施入手，引導比特幣挖礦公司縮小業務。

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