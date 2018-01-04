【大行報告】德銀列2018焦點股清單

德銀訂定恒生國企指數2018年目標為14000點，MSCI中國指數目標110，認為2018年將持續上升，看好環保、先進工業、國企改革及高檔消費股。

該行列出三大原因 : 1) 盈利增長理想，估計MSCI中國每股盈利預測2018/2019年升幅17%/15.5% ; 2 ) 估值上升，與成熟市場股份估值差距收窄 ; 3)資金情況有利。雖然中國經濟增長料放緩，但認為濟基礎穩健，增長質素較佳。

德銀稱，其目標距現水平，MSCI中國有23%上升空間， MSCI中國目標是根據2018至2019每股盈利預測升幅16%，市盈率14.3倍訂定。中國經濟增長進入講求質素階段，來自消費的貢獻增加，並透過去庫存及去槓桿降低風險，大部份MSCI中國股份都是行業龍頭，經過2017年大升，MSCI中國指數對比成熟市場及新興市場仍有折讓，資金料持續南向流入。

恒生國企指數目標14000點，與現水平比較有19%上升空間，該行指數成份股2018每股盈利按年升10.6%，2019年升12.9%，目標為2018市盈率8.3倍。

該行列出2018焦點股包括 :

環保概念 : 中國光大綠色環保(01257-HK)、北控水務(00371-HK)、龍源電力(00960-HK)、中國鉬業(03993-HK)。

先進工業 : 耐世特(01316-HK)。

國企改革 : 環球醫療(02666-HK)、中石化煉化工程(02386-HK)、聯通(00762-HK)。

高檔消費 : 華晨中國(01114-HK)、中國生物製藥(01177-HK)、中國平安(02318-HK0、騰訊(00700-HK)、蒙牛(02319-HK)。

此外，「增持」清單中的股份有中國銀行(03988-HK0、農業銀行(01288-HK)、中信證券(06030-HK)、南車時代(03898-HK)。

來源：巴士的

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)