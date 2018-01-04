【IPO追蹤】希瑪孖展增至逾300億超549倍 有逾343張頂飛

與閱文集團、易鑫集團等「騰訊系」公司IPO時的盛況一樣，即將在港上市的希瑪眼科(03309-HK)股份認購也呈現火爆態勢。據9間券商，累計為其借出近314億元孖展額，相當於公開發售集資5700萬元計，超額認購逾549倍

,共有逾240張「頂頭槌」飛(每張2850萬元)。

在逾240張「頂頭槌」飛中，輝立有逾120張，耀才有近103張，海通有100張，國泰君安有12張，時富有8張。另外，時富為應需求，已將供希瑪的孖展額由15億元加碼至25億元。

主席兼行政總裁潮表示，引入馬化騰、邢李㷧及趙勇3名基礎投資者，主要是考慮3人在互聯網、品牌經營及內地業務等能與公司有協同效應，更不排除未來與騰訊有進一步合作機會。至於以往被「點金聖手」馬化騰看中的新股，往往會掀起市場追棒熱潮，不過林順潮揚言，醫院投資少，帶來的現金流強勁，加上未來香港、深圳及北京三地發展下，對公司業績有信心，不擔心日後或會因「馬化騰效應」而遭成股價波動。

按照2.35港元~2.9港元的招股價來算，希瑪眼科的總市值在23.5~29億港元，按照2016年凈利潤4301.8萬來計算，估值為54.6~67.4倍。這一估值高於行業平均水平。

未來重點在內地布局

從募集資金使用情況披露來看，未來希瑪眼科將重點在內陸地區進行布局擴張。招股書顯示，此次IPO籌集的凈額42.5%會用來收購內地的眼科醫院，40.4%用於新增三家診所，分別位於華東、西南或華中地區、粵港澳大灣區，4.2%用於在深圳開設衛星診所，僅有8.5%用於升級已有的醫療設備及強化在香港和內地的資訊科技系統。

與此前上市的騰訊系公司閱文集團和易鑫集團不同的是，希瑪眼科財務狀況在過去幾年中都保持在較好水平，過去三年凈利已經翻了一倍（2014年的2163.7萬元增長到2016年的4301.8萬元），今年上半年也同比增長了36%至2743.3萬。公司2014、2015、2016三個財年共錄得總收益1.56億港元、1.99億港元、2.49億港元；毛利率在37.7%、40.1%、38.2%，而今年上半年毛利率已經提高到了44.6%。

閱文集團在2014-2016年間，凈利潤則為-2113萬元、-3.54億元、3040萬元，從2016年起才扭轉虧損狀態。但2017年閱文集團勢頭迅猛，上半年盈利已經達到2.13億元。而易鑫長期處於虧損狀態，2014-2016年凈利潤分別為10萬元、-2820萬元、-14.043億元，2017年上半年虧損61.05億元，從公司成立至2017年6月30日累計虧損75.9億元。

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