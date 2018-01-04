◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月04日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23920 5027 475.83 0059 富邦金融 15050 4973 302.63 0058 富邦發達 7403 4196 176.43 0051 元大中型100 10939 9500 115.15 0055 元大MSCI金融 31248 39654 78.80 00714 群益道瓊美國地產 3589 4567 78.59 00704L 台新MSCI台灣正2 4130 5378 76.79 0054 元大台商50 9138 12124 75.37 00657 國泰日經225 4462 6028 74.02 00707R 元大S&P日圓反1 4009 5855 68.47 00702 國泰標普低波高息 9203 14188 64.86 0052 富邦科技 3788 6000 63.13 00691R 兆豐藍籌30反1 2875 4606 62.42 0053 元大電子 3719 6988 53.22 00705R 台新MSCI台灣反1 3664 7315 50.09 00698L 元大美債7-10正2 2751 5649 48.70 00692 富邦公司治理 50484 114280 44.18 00699R 元大美債7-10反1 2385 5714 41.74 00688L 國泰20年美債正2 1723 4615 37.33 00635U 元大S&P黃金 20306 55514 36.58 00663L 國泰臺灣加權正2 2467 6809 36.23 00689R 國泰20年美債反1 1940 5389 36.00 0061 元大寶滬深 155578 448616 34.68 006206 元大上證50 51633 157778 32.73 00652 富邦印度 3509 11035 31.80 00667 元大韓國 1672 5429 30.80 00649 FH香港 3032 10772 28.15 00634R 富邦上証反1 15235 57256 26.61 008201 BP上證50 664 2749 24.15 00703 台新MSCI中國 5546 23050 24.06