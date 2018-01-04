【異動股】一隻PE高達200倍的港股 暫急挫8%

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金斯瑞生物科技(01548-HK)今早顯著下跌逾8%，現報24.6元，跌2.2元。成交4330萬股，涉資10.23億元。 該公司公布其間接全資附屬公司南京金斯瑞生物科技與哈爾濱譽衡藥業(002437-HK)訂立技術開發委託合同，據此，金斯瑞中國同意向哈爾濱譽衡承擔癌症靶向免疫治療Ipilimumab(商品名：Yervoy)生物類似藥的臨床前研發工作。Ipilimumab是一種可特異中和人細胞毒性T淋巴細胞相關抗原4(CTLA-4)的全人源單克隆抗體。其中，CTLA-4是表達在已激活的T細胞表面的受體。CTLA-4在多種癌症患者體內中過度表達，導致腫瘤細胞生長失控。抑制CTLA-4可增強T細胞活化和增殖，提升人體免疫應答能力。 金斯瑞生物科技今早下跌原因就不清楚，不過，此股目前的市盈率高達202.07倍，若是投資，真的要看清楚該公司資料。 財華社於2017年12月28日刊登了一篇【港股解碼】金斯瑞生物科技，下一個華大基因？內容也有略提到金斯瑞生物科技這公司。