【異動股】眾安在線(06060-HK)股價彈 難道是跟平安財險新協議效應？

眾安在線(06060-HK)今早以73.5元開出，曾高見76.4元，現報75.8元，升3.4元，升5%。成交136.7萬股，涉資1.027億元。

眾安在線近日公布指，修改與平安財險的車險共保協議，分保比例從30%提高到50%，並大幅提高交易金額的上限。衆安在線表示，雙方對車險業務的前景相當有信心。

一家大型中介的保險人士對南都記者表示，互聯網保險公司存在業務落地問題，沒有地面銷售隊伍會影響其業務。南都記者昨日獲悉，衆安在線披露在2017年第二次臨時股東大會審議全票通過了《關於設立衆安在線保險經紀(廣州)有限公司的議案》。若獲得保監會的批復，衆安在線將擁有自己的保險中介公司。衆安在線表示，雙方對車險業務的前景相當有信心。

值得關注的是，這是衆安在線首次披露車險業務的有關情況。根據公告，2015年起，衆安在線與主要股東平安聯合推出保驫車險。

2015年至2017年，保驫車險的保費總額分別為1.7萬元、350萬元和約8400萬元。2017年上半年報保驫車險總保費為410萬元，但整年情況來看，下半年總保費達800萬元。

據衆安在線對2018年至2020年1月的詳細分析認為：首先，衆安在線獲中國保監會進一步批准，新增18個地區提供汽車保險產品，業務已覆蓋除港澳台之外的全國地區。18個地區占全國車險保費市場規模的33%左右，預計2018年第二季以後開始發力。

值得關注的是，早在去年9月，衆安已有計劃成立一家保險經紀公司。

內地《南都記者》從衆安在線披露的2017年第二次臨時股東大會決議信息獲悉，該次會議審議全票通過了《關於設立衆安在線保險經紀(廣州)有限公司的議案》。

事實上，衆安在線與一家新三板掛牌的保險中介合作，該中介於2016年度的衆安在線的銷售金額640萬元，年度銷售占比接近39%。該保險中介有關人士接受南都記者咨詢時亦表示，的確與衆安在線開展合作，為客戶尋找合適產品。

上述資深保險中介人士對南都記者表示，互聯網保險公司存在業務落地問題，沒有地面銷售隊伍會影響其業務。若是開展車險以及其他的利潤較高的保險業務，需要考慮到消費者的消費意願和習慣，要考慮設立線下銷售隊伍。

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