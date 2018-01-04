【異動股】華虹半導體(01347-HK)昨晚一個公布刺激股價升11%

華虹半導體(01347-HK)開市報16.5元，曾高見17.98元，現報17.64元，升逾11%。成交172.7萬股，涉資2986.4萬元。

華虹半導體昨公布，向國家集成電路產業投資基金股份配發合共2.42億股新股，每股作價12.9元較昨日收市價15.84元折讓約18.56%，新股佔擴大後股本約18.94%。完成後，國家集成電路將成為公司主要股東，持股18.94%。是次集資淨額約4億美元，擬用於撥付合營公司注資作需資金。

同時，公司與國家集成電路產業及無錫錫虹聯芯成立合營，總投資額25億美元，註冊資本18億美元，各方分別以現金注資9.18億美元、5.22億美元及3.6億美元，分別持股51%、29%及20%。合營主要從事集成電路的設計、研究、製造、測試、封裝及銷售，預期生產首期將每月生產約40000片12英寸(300mm)晶圓。

國家集成電路產業投資基金其主要投資於集成電路企業，包括集成電路製造、集成電路設計、集成電路包裝及測試、集成電路設備及材料等。

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