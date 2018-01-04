【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三上升，因科技股攀升且美國經濟數據強勁。道瓊斯指數上升 0.4% 至 24,923 點；標準普爾指數上升 0.6% 至 2,713 點；納斯達克指數上升 0.8% 至 7,066 點。

油價週三上升，因 OPEC 成員國伊朗局勢動蕩，加上需求強勁。紐約 2 月期油上升 2.1% 至每桶 61.63 美元。API 於盤後公佈上週美國原油庫存降幅基本符預期，但餾分油庫存增幅超預期。金價上升，紐約 2 月期金上升 0.2% 至每盎司 1,318.5 美元。

香港和內地股市週三上升。航空股走高，中國國航（753.HK）及東方航空（670.HK）股價分別上漲 6.8% 及 6.4%；水泥股亦錄得較大升幅，金隅股份（2009.HK）股價上漲 8.5%； 包裝食品股逆市下跌。個股方面，恒投證券（1476.HK）股東溢價近 4 倍轉手 29.9% 股權予中信國安，股價急漲 29.2%；金斯瑞生物科技（1548.HK）與哈爾濱譽衡藥業訂立技術開發委託合同，股價飆升 26.7%。恒生指數上升 0.1% 至 30,561 點，國企指數上升 0.2% 至 12,089 點，香港股市成交金額增加 3.1% 至 1,308 億港元。上證綜合指數上升 0.6% 至 3,369 點，滬深兩市成交金額增加 19.0% 至 5,320 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 遠東控股（36.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年將扭虧為盈（2017 年上半年股東應佔虧損同比減少 51.0% 至 5,947 萬港元），主要受惠於持作買賣投資的公平值收益約 5,300 萬港元（2017 年上半年公平值虧損為 5,816 萬港元；2016 年公平值虧損為 6,221 萬港元）。

◇ 協鑫新能源（451.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年持續經營業務溢利將同比增長不低於 1.7 倍至不少於 8.5 億元人民幣（市場預期為 10.8 億港元），相當於不高於 11.2 倍 2017 年市盈率，主要受惠於光伏電站數量大幅增加（2017 年底已併網容量按年大增 77.4%）。

◇ 德泰新能源（559.HK）建議 1 供 2，供股價為每股 0.052 港元，較最後收盤價大幅折讓 29.7%，淨集資額介乎 5.2-6.8 億港元，將用於為合營公司將可獲得之融資注資；償還尚未償還之公司債券及借款；擴充公司之放債業務；及一般營運資金。

◇ 匯銀智慧社區（1280.HK）宣佈將以每股 0.5 港元（較最後收盤價大幅折讓 30.6%）配發 4.8 億股（相當於現有股本 23.3%），淨集資額約 2.4 億港元，將用於償還銀行貸款及支付應付款項，及一般營運資金。

◇ 禹洲地產（1628.HK）宣佈，公司及其附屬公司及聯屬公司 2017 年全年累計銷售金額為 403 億元人民幣，按年增加 73.7%，累計銷售面積 238 萬平方米，按年提高 30.2%，平均銷售價格每平方米 16,929 元人民幣，按年上升 33.4%；其中 12 月份合約銷售金額為 36.0 億元人民幣，同比增長 123.1%，銷售面積 23.6 萬平方米，同比增加 132.3%，平均銷售價格每平方米 15,252 元人民幣，同比下跌 4.0%，12 月份銷售較首 11 月為佳，但平均售價下跌。另外，截止 2017 年 12 月 31 日，公司累計的認購未簽約金額為 3.7 億元人民幣。

◇ 廣汽集團（2238.HK）發佈 2017 年 12 月產銷快報，2017 年全年累計銷量 200 萬輛，同比增長 21.3%；其中 12 月份銷量 17.8 萬輛，按年增長 5.7%。12 月份銷售較首 11 月放緩。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)